Atlético-MG e Vasco se enfrentam na reta final do Campeonato Brasileiro de 2026, em confronto importante para as pretensões das equipes na competição

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Atlético-MG e Vasco se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

Com apenas duas rodadas restantes para o encerramento da competição, as equipes chegam ao confronto de olho na classificação para os torneios internacionais da próxima temporada.

Enquanto o Galo busca entrar no G-6 do Brasileirão, o Cruz-Maltino tenta melhorar sua posição na tabela e confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027.

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Como chegam Atlético-MG e Vasco?

Atlético-MG

O Atlético-MG chega à penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na sétima colocação, com 52 pontos, após conquistar 14 vitórias, dez empates e sofrer 12 derrotas em 36 partidas disputadas.

Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Domínguez empatou por 1 a 1 com o Corinthians, na Arena MRV. Cuello marcou o gol do Galo nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o clube mineiro chegou ao nono compromisso consecutivo sem vencer, considerando todas as competições, e perdeu a oportunidade de entrar no G-6.

O Atlético-MG está dois pontos atrás do Bahia, sexto colocado, adversário que enfrentará na última rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

Para o confronto contra o Vasco, Eduardo Domínguez não poderá contar com o atacante Thiago Borbas, expulso na partida diante do Corinthians.

Vasco

O Vasco ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, somando 13 vitórias, oito empates e 15 derrotas em 36 partidas disputadas.

Na última rodada, o Cruz-Maltino foi derrotado por 1 a 0 pelo RB Bragantino, fora de casa.

Sem possibilidades de terminar a competição entre os seis primeiros colocados, o clube carioca busca assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027.

Uma vitória diante do Atlético-MG levaria o Vasco aos 50 pontos e reduziria para dois pontos a distância em relação à equipe mineira.

Quais são as chances do Atlético-MG de disputar a Libertadores de 2027?

Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético-MG possui 30,9% de chances de terminar o Brasileirão na zona de classificação para a Copa Libertadores de 2027.

O Galo aparece como o segundo principal candidato à última vaga do G-6, atrás apenas do Bahia, que possui 61,5% de chances.

Como enfrentará o Esquadrão de Aço na última rodada, o Atlético-MG depende apenas dos próprios resultados para terminar a competição entre os seis primeiros colocados. Caso vença Vasco e Bahia, o clube mineiro chegará aos 58 pontos e ultrapassará o adversário direto.

Além disso, segundo as projeções da UFMG, o Atlético-MG possui 69,1% de chances de disputar a Copa Sul-Americana de 2027.

Chances de conquistar a última vaga do G-6, segundo a UFMG

Bahia: 61,5%;

Atlético-MG: 30,9%;

RB Bragantino: 3,9%;

Santos: 3,6%.

Quais são as chances do Vasco de disputar a Sul-Americana de 2027?

Apesar de não possuir mais chances matemáticas de terminar o Campeonato Brasileiro no G-6, o Vasco está próximo de garantir uma vaga em uma competição internacional na próxima temporada.

De acordo com as projeções da UFMG, o Cruz-Maltino possui 97,9% de chances de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027.

O clube carioca pode chegar aos 53 pontos caso vença seus dois últimos compromissos no Campeonato Brasileiro.

Chances de Atlético-MG e Vasco nas competições internacionais de 2027

Atlético-MG: 30,9% de chances de Libertadores (G-6) e 69,1% de Sul-Americana;

30,9% de chances de Libertadores (G-6) e 69,1% de Sul-Americana; Vasco: 0% de chances de Libertadores pelo G-6 e 97,9% de Sul-Americana.

Histórico de confrontos entre Atlético-MG e Vasco

De acordo com o levantamento do site oGol, Atlético-MG e Vasco já se enfrentaram em 84 partidas registradas, com uma pequena vantagem para a equipe mineira no retrospecto geral.

Confira os números do confronto:

Jogos: 84;

84; Vitórias do Atlético-MG: 32;

32; Vitórias do Vasco: 31;

31; Empates: 21;

21; Gols do Atlético-MG: 104;

104; Gols do Vasco: 111.

Considerando apenas os confrontos pelo Campeonato Brasileiro, são 69 partidas disputadas, com 26 vitórias do Atlético-MG, 25 do Vasco e 18 empates.

No primeiro turno do Brasileirão de 2026, as equipes se enfrentaram no dia 31 de maio, pela 18ª rodada, em São Januário. Na ocasião, o Atlético-MG venceu o Vasco por 1 a 0.

Atlético-MG possui retrospecto favorável como mandante diante do Vasco

Apesar do equilíbrio no histórico geral de confrontos, o Atlético-MG leva uma vantagem considerável nos compromissos disputados como mandante diante do Vasco.

Em 39 partidas registradas com mando de campo do Galo, foram 23 vitórias da equipe mineira, dez triunfos do Cruz-Maltino e seis empates.

Além disso, o Atlético-MG venceu os últimos três confrontos disputados como mandante diante do clube carioca, considerando todas as competições.

Na última vez em que recebeu o Vasco, pela rodada final do Campeonato Brasileiro de 2025, o Galo goleou o adversário por 5 a 0, na Arena MRV.

Últimos cinco confrontos entre Atlético-MG e Vasco

31/05/2026: Vasco 0 x 1 Atlético-MG (Brasileirão);

Vasco 0 x 1 Atlético-MG (Brasileirão); 07/12/2025: Atlético-MG 5 x 0 Vasco (Brasileirão);

Atlético-MG 5 x 0 Vasco (Brasileirão); 10/08/2025: Vasco 1 x 1 Atlético-MG (Brasileirão);

Vasco 1 x 1 Atlético-MG (Brasileirão); 04/12/2024: Vasco 2 x 0 Atlético-MG (Brasileirão);

Vasco 2 x 0 Atlético-MG (Brasileirão); 19/10/2024: Vasco 1 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil).

Onde assistir Atlético-MG x Vasco ao vivo?

A partida entre Atlético-MG e Vasco, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV;

SporTV; Pay-per-view: Premiere.

O confronto será disputado neste domingo (29), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Prováveis escalações de Atlético-MG e Vasco

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Léo Duarte, Ruan e Renan Lodi; Castaño, Tomás Pérez e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra

Desfalques: Thiago Borbas (suspenso); Maycon e Reinier (lesionados)



Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Gabriel Pereira, Saldivia e Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa e Lescano; Andrés Gómez Facundo Colidio e Bruno Duarte.

Desfalques: Robert Renan e Paulo Henrique (suspensos); Carlos Cuesta e Nuno Moreira (lesionados)

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Arbitragem de Atlético-MG x Vasco

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Rafael Rodrigo Klein (RS); Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS);

Rafael da Silva Alves (RS); Assistente 2: Luciane Rodrigues dos Santos (RS);

Luciane Rodrigues dos Santos (RS); Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP);

Marianna Nanni Batalha (SP); Quinto árbitro: Jeissyevan Freitag Gonçalves (RS);

Jeissyevan Freitag Gonçalves (RS); VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE);



Ficha técnica de Atlético-MG x Vasco

Jogo: Atlético-MG x Vasco;

Atlético-MG x Vasco; Competição: Campeonato Brasileiro da Série A de 2026;

Campeonato Brasileiro da Série A de 2026; Rodada: 37ª;

37ª; Data: domingo, 29 de novembro de 2026;

domingo, 29 de novembro de 2026; Horário: 19h30 (de Brasília);

19h30 (de Brasília); Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG);

Arena MRV, Belo Horizonte (MG); Transmissão: SporTV e Premiere.

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