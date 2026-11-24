Portugueses chegam embalados por cinco vitórias consecutivas, enquanto ingleses tentam reagir após sequência de resultados negativos na temporada

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Sporting e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela quinta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27. Em Portugal, a partida começa às 20h, no horário local.

O confronto reúne equipes em situações diferentes na competição. O Sporting aparece na décima colocação, com nove ou dez pontos, enquanto o Manchester United ocupa o 17º lugar, com seis pontos em quatro partidas.

Como chegam as equipes

O Sporting vive uma sequência de cinco vitórias consecutivas em todas as competições e não sofreu gols nas últimas quatro partidas. Sob o comando de Paulo Fonseca, a equipe soma 12 vitórias, três empates e duas derrotas em 17 jogos na temporada.

O atacante colombiano Luis Suárez é um dos destaques do time português, com 13 gols em 15 partidas disputadas na temporada. Na Champions League, os Leões venceram o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 fora de casa na rodada anterior. O compromisso mais recente foi a goleada por 4 a 0 sobre o União da Serra, pela Taça de Portugal.

O Manchester United atravessa um momento de instabilidade. A equipe contratou Mauricio Pochettino para substituir Michael Carrick e vem de uma sequência de resultados negativos. Nos últimos cinco jogos oficiais, foram uma vitória, um empate e três derrotas.

Na estreia de Pochettino, os ingleses perderam por 4 a 0 para o Liverpool, em Anfield. Na Champions League, porém, venceram a Roma por 3 a 2 na rodada anterior. O clube ocupa a 17ª posição da fase de liga, com seis pontos, após duas vitórias e duas derrotas.

Onde assistir a Sporting x Manchester United ao vivo?

No Brasil, a partida entre Sporting e Manchester United terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Max. Em Portugal, o jogo será exibido pela Sport TV 5.

Possíveis escalações

Sporting – Técnico: Paulo Fonseca

Rui Silva; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Sergi Altimira e Silas Andersen; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Nestory Irankunda; Luis Suárez.

O Sporting não contará com Nuno Santos e Zeno Debast, ambos fora da partida.

Manchester United – Técnico: Mauricio Pochettino

Senne Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire e Lisandro Martínez (ou Matthijs de Ligt); Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans e Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes; Joshua Zirkzee (ou Matheus Cunha).

Manuel Ugarte e Carlos Baleba são desfalques confirmados da equipe inglesa.

Arbitragem

O árbitro polonês Szymon Marciniak será o responsável por comandar Sporting x Manchester United.

Retrospecto do confronto

Sporting e Manchester United já se enfrentaram quatro vezes em competições europeias. O retrospecto registra três vitórias dos ingleses e uma dos portugueses.

O último encontro entre as equipes terminou com vitória do Manchester United por 2 a 1. No total dos confrontos, os ingleses marcaram três gols, enquanto os portugueses balançaram as redes uma vez.

Ficha técnica