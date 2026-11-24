Após garantir a permanência na elite, equipe paulista recebe adversário paraense em busca de melhorar sua posição nas rodadas finais

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São Paulo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos, e já garantiu matematicamente sua permanência na Série A. A equipe chega ao confronto depois de empatar por 1 a 1 com o Botafogo, resultado que encerrou uma sequência de cinco partidas sem vitória.

Como chega o São Paulo

O empate diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, levou o São Paulo aos 45 pontos. A marca também concretizou a meta estabelecida no início da temporada pelo então técnico Hernán Crespo, que havia mencionado essa pontuação como objetivo no Campeonato Brasileiro.

A declaração, feita em janeiro após uma derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, provocou repercussão interna. O presidente Harry Massis, o então gerente esportivo Rafinha e o atacante Lucas Moura contestaram publicamente a ideia de limitar a ambição do clube à permanência na primeira divisão.

Crespo foi demitido depois da eliminação na semifinal do Paulistão. Ele deixou o comando após 46 partidas, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas. O atual técnico, Dorival Júnior, defende que o São Paulo busque a melhor colocação possível, mesmo com a permanência já assegurada.

Para o duelo contra o Remo, o treinador não poderá contar com Wendell. O lateral-esquerdo foi expulso nos acréscimos da partida contra o Botafogo e cumprirá suspensão automática. Iago será o titular da posição, enquanto Nicolas segue em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.

Onde assistir a São Paulo x Remo ao vivo?

O confronto entre São Paulo e Remo terá transmissão exclusiva do Premiere. O canal disponibiliza a partida pelo sistema pay-per-view, mediante assinatura.

Ingressos e acesso ao Morumbis

A venda de ingressos para o público geral, torcedores visitantes e donos de cadeiras cativas foi aberta na segunda-feira (23), às 10h.

O acesso ao estádio exige cadastro de biometria facial para todos os torcedores, inclusive para pessoas com deficiência que utilizarem o portão 17B. Para esse setor, o ingresso custa R$ 1 para o titular, enquanto o acompanhante paga o valor correspondente ao setor popular.

Os sócios-torcedores com mensalidades em dia têm prioridade na compra e descontos de acordo com a categoria do plano: Vermelho, Branco, Preto, Tricolor ou Diamante.

Crianças com até dois anos incompletos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por um responsável. A meia-entrada é assegurada a crianças de dois a 12 anos incompletos, estudantes, idosos, professores e jovens de baixa renda inscritos no CadÚnico.

Próximo compromisso do São Paulo

Depois de enfrentar o Remo, o Tricolor encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Athletico-PR. A partida está marcada para 2 de dezembro, quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Ficha técnica