Sabah x Barcelona ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Champions League
Barcelona visita o Sabah, do Azerbaijão, pela quinta rodada da Champions League e busca se manter entre os oito primeiros colocados da fase de liga
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Sabah e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
O confronto reúne equipes que vivem situações diferentes na competição europeia. Enquanto o clube espanhol busca se consolidar na zona de classificação direta às oitavas de final, os azerbaijanos tentam se aproximar das vagas nos playoffs.
A partida também marcará o primeiro encontro oficial entre os dois clubes na história.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Como chegam Sabah e Barcelona?
Sabah
Em sua primeira participação na fase principal da Champions League, o Sabah iniciou a quinta rodada na 31ª colocação, com três pontos, após uma vitória e três derrotas. A equipe marcou quatro gols e sofreu dez.
Na última rodada da competição continental, o time comandado pelo técnico Valdas Dambrauskas foi derrotado por 4 a 1 pelo Viking, na Noruega.
Entretanto, pelo Campeonato Azerbaijano, o Sabah vem de uma goleada por 5 a 1 sobre o Sumqayit, na última sexta-feira (20). O resultado encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer, considerando todas as competições.
Entre os jogadores conhecidos do público brasileiro está o volante Du Queiroz, com passagens por Corinthians, Grêmio e Sport.
Barcelona
O Barcelona iniciou a quinta rodada na quinta colocação da Champions League, com nove pontos, após três vitórias e uma derrota. A equipe catalã marcou 14 gols e sofreu seis nas quatro primeiras partidas.
Na competição europeia, o time comandado por Hansi Flick venceu Feyenoord, Galatasaray e Aston Villa, além de ter sido derrotado pelo PSG.
Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona vem de uma vitória de virada por 3 a 2 sobre o Villarreal, no último domingo (22), no Camp Nou.
O clube catalão lidera La Liga com 36 pontos, somando 12 vitórias em 13 partidas disputadas, e possui três pontos de vantagem sobre o Real Madrid.
Para o confronto no Azerbaijão, Hansi Flick terá um importante desfalque no setor ofensivo: Lamine Yamal, que apresenta um problema no tornozelo.
O que está em jogo para Sabah e Barcelona?
O Barcelona busca sua quarta vitória nesta edição da Champions League para chegar aos 12 pontos e fortalecer sua posição na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final da competição.
Já o Sabah precisa conquistar pontos para se aproximar da zona de classificação aos playoffs. Uma vitória diante dos espanhóis levaria a equipe do Azerbaijão aos seis pontos.
Vale lembrar que os oito primeiros colocados da fase de liga avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os clubes que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputarão os playoffs. As equipes restantes serão eliminadas.
Leia Também
-
Lille x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
-
PSG x Roma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Champions League
-
Arsenal x Borussia Dortmund ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 5ª rodada da Champions League
-
Real Madrid x PSV ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Champions League
- Lille x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
- PSG x Roma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Champions League
- Arsenal x Borussia Dortmund ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 5ª rodada da Champions League
- Real Madrid x PSV ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Champions League
Onde assistir Sabah x Barcelona ao vivo?
A partida entre Sabah e Barcelona, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: TNT
- Streaming: HBO Max
O confronto será disputado nesta quarta-feira (25), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.
Prováveis escalações de Sabah e Barcelona
Sabah (Técnico: Valdas Dambrauskas)
Pokatilov; Zedadka, Dashdamirov, Solvet e Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev e Khaybulaev (Du Queiroz); Nwachukwu, Simic e M'Bina.
- Desfalques: McCarthy (suspenso);
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric García, De Jong (Cubarsí), Gerard Martín e João Cancelo; Marc Bernal e Pedri; Adeyemi, Fermín López e Gordon; Raphinha (Gabriel Jesus).
- Desfalques: Christensen (lesão muscular), Xavi Espart (tornozelo), Rodri (lesão na parte posterior da coxa) e Lamine Yamal (tornozelo);
- Dúvidas: Cubarsí (lesão muscular).
Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!
Arbitragem de Sabah x Barcelona
A UEFA definiu o escocês Nicholas Walsh como árbitro principal do confronto. Toda a equipe de arbitragem será composta por profissionais da Escócia.
- Árbitro: Nicholas Walsh (Escócia);
- Assistente 1: Francis Connor (Escócia);
- Assistente 2: Daniel McFarlane (Escócia);
- Quarto árbitro: Donald Robertson (Escócia);
- VAR: Andrew Dallas (Escócia);
- Assistente de VAR: Steven McLean (Escócia).
Ficha técnica de Sabah x Barcelona
- Jogo: Sabah x Barcelona;
- Competição: Champions League 2026/27;
- Rodada: quinta rodada da fase de liga;
- Data: quarta-feira, 25 de novembro de 2026;
- Horário: 14h45 (de Brasília);
- Local: Estádio Olímpico de Baku, Azerbaijão;
- Transmissão: HBO Max.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!