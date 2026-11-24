Emissora exibe o confronto na televisão aberta e no +SBT, com pré-jogo, narração de Tiago Leifert e análises de Mauro Beting e Alexandre Pato.

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O SBT transmite nesta terça-feira (24) o confronto entre Real Madrid e PSV, pela quinta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27. A partida começa às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

A emissora exibirá o jogo ao vivo na televisão aberta para todo o Brasil e também disponibilizará o sinal gratuitamente pela plataforma de streaming +SBT. A programação especial começa às 16h45, com informações sobre as equipes e as escalações antes do início da partida.

Como será a transmissão de Real Madrid x PSV no SBT?

A transmissão do SBT terá Tiago Leifert como narrador. Os comentários serão feitos pelo jornalista Mauro Beting e pelo ex-atacante Alexandre Pato, que participam da análise dos principais acontecimentos da partida.

A equipe também contará com Nadine Basttos na análise de arbitragem, responsável por avaliar decisões do árbitro e possíveis lances polêmicos. João Venturi será o repórter de campo, com informações diretamente do gramado do Santiago Bernabéu.

A cobertura começa às 16h45, 15 minutos antes do horário previsto para a bola rolar. O pré-jogo apresentará os detalhes do confronto e as formações das equipes.

Como assistir ao jogo no SBT e no +SBT?

O torcedor poderá acompanhar Real Madrid x PSV gratuitamente pela programação do SBT na televisão aberta. Outra opção é acessar o +SBT, plataforma de streaming da emissora, que disponibilizará o sinal ao vivo pela internet.

Assim, a transmissão poderá ser acompanhada tanto pela televisão quanto por dispositivos com acesso à plataforma digital.

Futlive: SBT terá programa especial após a partida

A cobertura da Champions League continuará depois do apito final. O canal oficial do SBT Sports no YouTube exibirá o Futlive, programa dedicado à repercussão do confronto e aos principais acontecimentos da rodada.

A atração será apresentada por Renata Saporito, com participação de Tiago Leifert e Mauro Beting nos comentários e debates. O programa terá entrevistas exclusivas, análises do resultado e os melhores momentos da rodada.

Onde mais assistir a Real Madrid x PSV?

Além da transmissão do SBT, o confronto também estará disponível na HBO Max, plataforma de streaming, e no canal TNT Sports, na televisão por assinatura.

Como chegam Real Madrid e PSV?

O Real Madrid ocupa a segunda colocação da fase de liga, com 12 pontos em quatro partidas. A equipe espanhola venceu todos os compromissos disputados até aqui e marcou 13 gols, embora tenha sofrido sete.

Os merengues venceram Inter de Milão, Roma, RB Leipzig e AEK Atenas nas quatro primeiras rodadas. O time também chega ao confronto depois de quatro vitórias consecutivas em partidas oficiais.

O PSV aparece na 24ª posição, com quatro pontos, e ocupa o último lugar da zona de classificação para os playoffs. A equipe holandesa soma uma vitória, um empate e duas derrotas na fase de liga, com três gols marcados.

Na rodada anterior, os holandeses perderam por 2 a 1 para o Club Brugge. Antes disso, haviam vencido o Porto por 1 a 0 fora de casa.

Prováveis escalações de Real Madrid e PSV

Real Madrid – Técnico: José Mourinho

Courtois; Dumfries, Militão, Rüdiger (ou Huijsen) e Cucurella; Valverde (ou Bernardo Silva), Tchouaméni, Arda Güler (ou Diomande) e Bellingham; Vinicius Júnior e Mbappé.

Vinicius Júnior foi confirmado como titular pelo treinador. Rodrygo, Raúl Asencio e Ferland Mendy são desfalques.

PSV – Técnico: Peter Bosz

Kovar; Dest, Geertruida, Obispo e Kostic; Kodai Sano, Mauro Júnior e Ivan Perisic; Mijnans, Van Bommel e Guus Til.

Jerdy Schouten, Alassane Pléa, Sami Ouaissa e Paul Wanner estão fora da partida.

Arbitragem

O árbitro norueguês Espen Eskås será o responsável por comandar Real Madrid x PSV. Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland serão os assistentes, enquanto Darren England ficará encarregado do VAR.

Ficha técnica