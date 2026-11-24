PSG x Roma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Champions League
Com 100% de aproveitamento na Champions League, PSG recebe a Roma no Parque dos Príncipes em busca da quinta vitória consecutiva na competição
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PSG e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O confronto reúne duas equipes que vivem momentos diferentes na competição europeia. Enquanto os franceses defendem uma campanha perfeita, os italianos buscam melhorar sua situação na tabela de classificação.
A partida também será marcada pelo primeiro encontro oficial entre os dois clubes na história da Champions League.
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Como chegam PSG e Roma?
PSG
O PSG iniciou a quinta rodada na liderança da Champions League, com 12 pontos conquistados em quatro partidas. A equipe comandada por Luis Enrique possui o melhor ataque da competição, com 20 gols marcados e apenas cinco sofridos.
Na última rodada do torneio continental, os franceses golearam o Villarreal por 6 a 0, fora de casa. Anteriormente, venceram Slovan Bratislava, Manchester City e Barcelona.
No Campeonato Francês, o PSG vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Nice, no último sábado (21). O resultado ampliou para 12 jogos a sequência de vitórias consecutivas da equipe em todas as competições.
Para o confronto contra os italianos, Luis Enrique não poderá contar com Désiré Doué e Kvaratskhelia, ambos com lesões no joelho.
Roma
A Roma iniciou a rodada na 20ª colocação da Champions League, com quatro pontos, após conquistar uma vitória, um empate e sofrer duas derrotas. A equipe italiana marcou dez gols e sofreu oito nas quatro primeiras partidas.
Em seu último compromisso pela competição europeia, o time comandado por Gian Piero Gasperini perdeu por 3 a 2 para o Manchester United, na Inglaterra.
Apesar da campanha irregular na Champions, a Roma chega embalada por duas vitórias consecutivas no Campeonato Italiano. No último sábado (21), goleou o Parma por 5 a 1, fora de casa, com quatro gols do atacante Donyell Malen.
O que está em jogo para PSG e Roma?
O PSG busca a quinta vitória consecutiva na Champions League para chegar aos 15 pontos e ficar ainda mais próximo da classificação direta às oitavas de final. Os franceses também defendem o aproveitamento de 100% na competição.
Já a Roma precisa conquistar pontos para melhorar sua posição na tabela e se afastar da zona de eliminação. Uma vitória em Paris levaria a equipe italiana aos sete pontos, aumentando suas possibilidades de classificação ao mata-mata.
Os oito primeiros colocados da fase de liga avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputam os playoffs. Os demais clubes serão eliminados.
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Onde assistir PSG x Roma ao vivo?
A partida entre PSG e Roma, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: TNT;
- Streaming: HBO Max.
O confronto será disputado nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.
Prováveis escalações de PSG e Roma
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé e Mayulu.
- Desfalques: Doué (lesão no joelho) e Kvaratskhelia (lesão no joelho);
Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Svilar; Mancini, N'Dicka e Hermoso; Molina, Cristante, Koné e Wesley; Rodrigo Mora, Soulé e Malen .
- Desfalques: Pellegrini (lesão na parte posterior da coxa);
- Dúvidas: Balerdi (tornozelo) e Rensch (adutor).
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Arbitragem de PSG x Roma
- Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);
- Assistente 1: Mahbod Beigi (Suécia);
- Assistente 2: Andreas Söderkvist (Suécia);
- Quarto árbitro: Adam Ladebäck (Suécia);
- VAR: Bastian Dankert (Alemanha);
- Assistente de VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia).
Ficha técnica de PSG x Roma
- Jogo: PSG x Roma;
- Competição: Champions League 2026/27;
- Rodada: quinta rodada da fase de liga;
- Data: quarta-feira, 25 de novembro de 2026;
- Horário: 17h (de Brasília);
- Local: Parque dos Príncipes, Paris (França);
- Transmissão: TNT e HBO Max.
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