Petrolina recebe o Íbis pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró e pode garantir vaga na próxima etapa do Campeonato Pernambucano

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Petrolina e Íbis se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Paulo Coelho, em Petrolina, pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

Após vencer na rodada de estreia, a equipe sertaneja entra em campo com a possibilidade de garantir antecipadamente uma vaga no Turno Frevo, próxima etapa do Estadual. Já o Pássaro Preto busca os primeiros pontos no quadrangular.

As quatro equipes participantes disputam três vagas no segundo turno do Campeonato Pernambucano, que começa em janeiro de 2027.

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Como chegam Petrolina e Íbis?

Petrolina

O Petrolina começou o quadrangular final com uma vitória por 1 a 0 sobre o América-PE, no último sábado (21), no Estádio Paulo Coelho. O gol marcado por Felipe Barbosa garantiu os primeiros três pontos da equipe nesta fase da competição.

Com o resultado, a Fera Sertaneja ocupa a segunda colocação, com três pontos, atrás do Central pelo saldo de gols.

Jogando novamente diante da própria torcida, o Petrolina precisa de apenas um empate contra o Íbis para garantir antecipadamente a classificação para o Turno Frevo.

Íbis

O Íbis iniciou o quadrangular final com uma derrota por 2 a 0 para o Central, no Estádio Lacerdão, em Caruaru. João dos Santos, contra, e Emerson Bacas marcaram os gols da Patativa.

Com o resultado, o Pássaro Preto ocupa a quarta colocação, sem pontos e com saldo negativo de dois gols.

A equipe busca a recuperação fora de casa para melhorar sua situação na tabela antes da última rodada, quando enfrentará o América-PE.

O que está em jogo para Petrolina e Íbis?

O Petrolina depende apenas de si para confirmar sua classificação nesta segunda rodada. Uma vitória levaria a equipe aos seis pontos, enquanto um empate também seria suficiente para assegurar uma vaga na próxima etapa do Estadual.

Já o Íbis precisa pontuar para melhorar suas chances de classificação. Uma vitória faria o Pássaro Preto alcançar os mesmos três pontos do Petrolina, deixando a disputa ainda mais equilibrada para a rodada decisiva.

O outro confronto da segunda rodada será disputado simultaneamente, às 16h, entre América-PE e Central, no Estádio dos Aflitos, no Recife.

Classificação do quadrangular do Campeonato Pernambucano 2026/27

Pos. Clube Pts J V E D GP GC SG 1º Central 3 1 1 0 0 2 0 +2 2º Petrolina 3 1 1 0 0 1 0 +1 3º América-PE 0 1 0 0 1 0 1 -1 4º Íbis 0 1 0 0 1 0 2 -2

Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols.

Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols. Classificação: os três primeiros colocados avançam ao Turno Frevo. O quarto colocado será eliminado.

Como funciona o quadrangular final do Pernambucano?

O quadrangular final do Turno Forró reúne Central, Petrolina, América-PE e Íbis. As quatro equipes se enfrentam em turno único, com três partidas para cada clube.

Ao término das três rodadas, os três primeiros colocados garantirão vaga no Turno Frevo, juntando-se às sete equipes previamente classificadas:

Sport;

Náutico;

Santa Cruz;

Retrô;

Decisão;

Maguary;

Vitória das Tabocas.

A abertura do Turno Frevo está prevista para o dia 2 de janeiro de 2027, com o confronto entre Retrô e Maguary.

Onde assistir Petrolina x Íbis ao vivo?

A partida entre Petrolina e Íbis, pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027, terá transmissão ao vivo em:

O confronto será disputado nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Paulo Coelho, em Petrolina, Pernambuco.

Arbitragem de Petrolina x Íbis

Árbitro: Hugo Figueiredo;

Hugo Figueiredo; Assistente 1: Manoel Barbosa;

Manoel Barbosa; Assistente 2: Victor Lavor;

Victor Lavor; Quarto árbitro: Yuri Eloi.

Ficha técnica de Petrolina x Íbis

Jogo: Petrolina x Íbis;

Petrolina x Íbis; Competição: Campeonato Pernambucano 2026/2027;

Campeonato Pernambucano 2026/2027; Fase: quadrangular final do Turno Forró;

quadrangular final do Turno Forró; Rodada: 2ª;

2ª; Data: quarta-feira, 25 de novembro de 2026;

quarta-feira, 25 de novembro de 2026; Horário: 16h (de Brasília);

16h (de Brasília); Local: Estádio Paulo Coelho, Petrolina (PE);

Estádio Paulo Coelho, Petrolina (PE); Transmissão: TV FPF (YouTube).

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