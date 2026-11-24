Petrolina x Íbis ao vivo: onde assistir, horário e informações do jogo pelo Campeonato Pernambucano
Petrolina recebe o Íbis pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró e pode garantir vaga na próxima etapa do Campeonato Pernambucano
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Petrolina e Íbis se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Paulo Coelho, em Petrolina, pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027.
Após vencer na rodada de estreia, a equipe sertaneja entra em campo com a possibilidade de garantir antecipadamente uma vaga no Turno Frevo, próxima etapa do Estadual. Já o Pássaro Preto busca os primeiros pontos no quadrangular.
As quatro equipes participantes disputam três vagas no segundo turno do Campeonato Pernambucano, que começa em janeiro de 2027.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Ver esse post no Instagram
Como chegam Petrolina e Íbis?
Petrolina
O Petrolina começou o quadrangular final com uma vitória por 1 a 0 sobre o América-PE, no último sábado (21), no Estádio Paulo Coelho. O gol marcado por Felipe Barbosa garantiu os primeiros três pontos da equipe nesta fase da competição.
Com o resultado, a Fera Sertaneja ocupa a segunda colocação, com três pontos, atrás do Central pelo saldo de gols.
Jogando novamente diante da própria torcida, o Petrolina precisa de apenas um empate contra o Íbis para garantir antecipadamente a classificação para o Turno Frevo.
Íbis
O Íbis iniciou o quadrangular final com uma derrota por 2 a 0 para o Central, no Estádio Lacerdão, em Caruaru. João dos Santos, contra, e Emerson Bacas marcaram os gols da Patativa.
Com o resultado, o Pássaro Preto ocupa a quarta colocação, sem pontos e com saldo negativo de dois gols.
A equipe busca a recuperação fora de casa para melhorar sua situação na tabela antes da última rodada, quando enfrentará o América-PE.
O que está em jogo para Petrolina e Íbis?
O Petrolina depende apenas de si para confirmar sua classificação nesta segunda rodada. Uma vitória levaria a equipe aos seis pontos, enquanto um empate também seria suficiente para assegurar uma vaga na próxima etapa do Estadual.
Já o Íbis precisa pontuar para melhorar suas chances de classificação. Uma vitória faria o Pássaro Preto alcançar os mesmos três pontos do Petrolina, deixando a disputa ainda mais equilibrada para a rodada decisiva.
O outro confronto da segunda rodada será disputado simultaneamente, às 16h, entre América-PE e Central, no Estádio dos Aflitos, no Recife.
Classificação do quadrangular do Campeonato Pernambucano 2026/27
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Central
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|2º
|Petrolina
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3º
|América-PE
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|4º
|Íbis
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
- Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols.
- Classificação: os três primeiros colocados avançam ao Turno Frevo. O quarto colocado será eliminado.
Como funciona o quadrangular final do Pernambucano?
O quadrangular final do Turno Forró reúne Central, Petrolina, América-PE e Íbis. As quatro equipes se enfrentam em turno único, com três partidas para cada clube.
Ao término das três rodadas, os três primeiros colocados garantirão vaga no Turno Frevo, juntando-se às sete equipes previamente classificadas:
- Sport;
- Náutico;
- Santa Cruz;
- Retrô;
- Decisão;
- Maguary;
- Vitória das Tabocas.
A abertura do Turno Frevo está prevista para o dia 2 de janeiro de 2027, com o confronto entre Retrô e Maguary.
Onde assistir Petrolina x Íbis ao vivo?
A partida entre Petrolina e Íbis, pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027, terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: TV FPF (clique para assistir).
O confronto será disputado nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Paulo Coelho, em Petrolina, Pernambuco.
Arbitragem de Petrolina x Íbis
- Árbitro: Hugo Figueiredo;
- Assistente 1: Manoel Barbosa;
- Assistente 2: Victor Lavor;
- Quarto árbitro: Yuri Eloi.
Ficha técnica de Petrolina x Íbis
- Jogo: Petrolina x Íbis;
- Competição: Campeonato Pernambucano 2026/2027;
- Fase: quadrangular final do Turno Forró;
- Rodada: 2ª;
- Data: quarta-feira, 25 de novembro de 2026;
- Horário: 16h (de Brasília);
- Local: Estádio Paulo Coelho, Petrolina (PE);
- Transmissão: TV FPF (YouTube).
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!