Palmeiras recebe o Operário-PR na Arena Barueri pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 após vencer o primeiro confronto fora de casa

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Palmeiras e Operário-PR se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 de 2026.

Após conquistar um importante resultado fora de casa no primeiro confronto, o Verdão chega com vantagem na disputa por uma vaga na decisão. O Fantasma, por sua vez, precisa reverter o placar para continuar sonhando com uma classificação inédita.

Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético-MG na grande final da competição nacional.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Palmeiras e Operário-PR?

Palmeiras

O Palmeiras chega à partida de volta da semifinal ainda invicto na Copa do Brasil Sub-20. Em sete jogos disputados, o time comandado pelo técnico Allan Barcellos acumula seis vitórias e um empate, com 30 gols marcados e sete sofridos.

Ao longo da competição, as Crias da Academia eliminaram Naviraiense, Santos, Botafogo e Paysandu. Nas quartas de final, o Verdão superou o clube paraense por 6 a 1 no placar agregado.

Além da boa campanha na competição nacional, o Palmeiras também está na final do Campeonato Paulista Sub-20. No último domingo (22), a equipe venceu o Corinthians por 3 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da decisão estadual.

O clube paulista busca o terceiro título da Copa do Brasil da categoria, após as conquistas de 2019 e 2022, diante de Cruzeiro e Flamengo, respectivamente.

Operário-PR

O Operário-PR é uma das surpresas da Copa do Brasil Sub-20 de 2026. Pela primeira vez na semifinal da competição, a equipe comandada pelo técnico Thiago Schumacher deixou adversários tradicionais pelo caminho.

O Fantasma eliminou Chapecoense, Grêmio, Náutico e Flamengo até chegar à semifinal. Nas quartas de final, após empatar sem gols em Ponta Grossa, o clube paranaense venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Rio de Janeiro, com gol de Germano.

A derrota para o Palmeiras no primeiro confronto da semifinal foi a primeira do Operário nesta edição da competição. Em sete partidas, os paranaenses acumulam quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Como foi o jogo de ida entre Palmeiras e Operário-PR?

No primeiro confronto da semifinal, disputado na quarta-feira (18), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o Palmeiras venceu o Operário por 3 a 0.

Após um primeiro tempo sem gols, o Verdão construiu a vitória na segunda etapa. Coutinho abriu o placar aos 13 minutos e voltou a marcar aos 31. Gabriel Kidani completou o resultado aos 38 minutos.

Com o triunfo fora de casa, o Palmeiras abriu uma importante vantagem para decidir a classificação diante da própria torcida.

O que Palmeiras e Operário-PR precisam para avançar à final?

Com a vantagem conquistada no primeiro confronto, o Palmeiras pode até perder por dois gols de diferença que estará classificado para a decisão da Copa do Brasil Sub-20.

Confira os cenários para a classificação:

Vitória do Palmeiras: Palmeiras classificado;

Palmeiras classificado; Empate: Palmeiras classificado;

Palmeiras classificado; Vitória do Operário por um ou dois gols de diferença: Palmeiras classificado;

Palmeiras classificado; Vitória do Operário por três gols de diferença: decisão nos pênaltis;

decisão nos pênaltis; Vitória do Operário por quatro ou mais gols de diferença: Operário classificado.

Diferentemente das semifinais, a grande final da Copa do Brasil Sub-20 será disputada em jogo único.

Palmeiras tem dois jogadores entre os cinco primeiros da artilharia da Copa do Brasil Sub-20

Um dos destaques da campanha do Palmeiras na competição nacional é o desempenho ofensivo. Com 30 gols marcados em sete partidas, o Verdão possui uma média de aproximadamente 4,3 gols por jogo.

O atacante Victor Gabriel é o principal artilheiro da equipe e ocupa a segunda colocação no ranking da competição, com seis gols marcados, atrás apenas de João Costa, do São Paulo.

Autor de dois gols na vitória sobre o Operário no jogo de ida, Coutinho também aparece entre os cinco primeiros colocados da artilharia, com quatro gols.

Top 5 artilheiros da Copa do Brasil Sub-20 2026

João Costa (São Paulo): 8 gols; Victor Gabriel (Palmeiras): 6 gols; Igor Gomes (São Paulo): 5 gols; Andrey (Vasco): 5 gols; Coutinho (Palmeiras): 4 gols.

Vinicius e Fabiano, ambos com três gols marcados, também aparecem entre os dez primeiros colocados no ranking disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Onde assistir Palmeiras x Operário-PR ao vivo?

A partida entre Palmeiras e Operário-PR, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV.

O confronto será disputado nesta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo.

Prováveis escalações de Palmeiras e Operário-PR

Palmeiras (Técnico: Allan Barcellos)

Luiz Fernando; João Paulo, Pimenta e Koné; João Gabriel, Coutinho, Luis Arthur e Pablo; Miguel Bilong, Victor Gabriel e Heittor.

Operário-PR (Técnico: Thiago Schumacher)

Matheus Lopes; Dudu Gasparello, Élcio, Buqueira e João Gabriel; Juan Bueno e Mateus Meurer; Gabriel Cardozo e Caio; Germano e Léo Erig.

Arbitragem de Palmeiras x Operário-PR

Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues (SP);

Gustavo Alencar Rodrigues (SP); Assistente 1: Henrique Calderan Gomes de Oliveira (SP);

Henrique Calderan Gomes de Oliveira (SP); Assistente 2: Marianna Cesar de Almeida (SP);

Marianna Cesar de Almeida (SP); Quarto árbitro: Diego Lopes dos Santos (SP);

Diego Lopes dos Santos (SP); Analista de campo: Marcio Verri Brandao (SP).

Ficha técnica de Palmeiras x Operário-PR

Jogo: Palmeiras x Operário-PR;

Palmeiras x Operário-PR; Competição: Copa do Brasil Sub-20 de 2026;

Copa do Brasil Sub-20 de 2026; Fase: semifinal (jogo de volta);

semifinal (jogo de volta); Resultado da ida: Operário-PR 0 x 3 Palmeiras;

Operário-PR 0 x 3 Palmeiras; Data: quinta-feira, 26 de novembro de 2026;

quinta-feira, 26 de novembro de 2026; Horário: 20h (de Brasília);

20h (de Brasília); Local: Arena Barueri, Barueri (SP);

Arena Barueri, Barueri (SP); Transmissão: SporTV.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!