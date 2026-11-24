Palmeiras x Operário-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações da semifinal da Copa do Brasil Sub-20
Palmeiras recebe o Operário-PR na Arena Barueri pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 após vencer o primeiro confronto fora de casa
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Palmeiras e Operário-PR se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 de 2026.
Após conquistar um importante resultado fora de casa no primeiro confronto, o Verdão chega com vantagem na disputa por uma vaga na decisão. O Fantasma, por sua vez, precisa reverter o placar para continuar sonhando com uma classificação inédita.
Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético-MG na grande final da competição nacional.
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Como chegam Palmeiras e Operário-PR?
Palmeiras
O Palmeiras chega à partida de volta da semifinal ainda invicto na Copa do Brasil Sub-20. Em sete jogos disputados, o time comandado pelo técnico Allan Barcellos acumula seis vitórias e um empate, com 30 gols marcados e sete sofridos.
Ao longo da competição, as Crias da Academia eliminaram Naviraiense, Santos, Botafogo e Paysandu. Nas quartas de final, o Verdão superou o clube paraense por 6 a 1 no placar agregado.
Além da boa campanha na competição nacional, o Palmeiras também está na final do Campeonato Paulista Sub-20. No último domingo (22), a equipe venceu o Corinthians por 3 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da decisão estadual.
O clube paulista busca o terceiro título da Copa do Brasil da categoria, após as conquistas de 2019 e 2022, diante de Cruzeiro e Flamengo, respectivamente.
Operário-PR
O Operário-PR é uma das surpresas da Copa do Brasil Sub-20 de 2026. Pela primeira vez na semifinal da competição, a equipe comandada pelo técnico Thiago Schumacher deixou adversários tradicionais pelo caminho.
O Fantasma eliminou Chapecoense, Grêmio, Náutico e Flamengo até chegar à semifinal. Nas quartas de final, após empatar sem gols em Ponta Grossa, o clube paranaense venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Rio de Janeiro, com gol de Germano.
A derrota para o Palmeiras no primeiro confronto da semifinal foi a primeira do Operário nesta edição da competição. Em sete partidas, os paranaenses acumulam quatro vitórias, dois empates e uma derrota.
Como foi o jogo de ida entre Palmeiras e Operário-PR?
No primeiro confronto da semifinal, disputado na quarta-feira (18), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o Palmeiras venceu o Operário por 3 a 0.
Após um primeiro tempo sem gols, o Verdão construiu a vitória na segunda etapa. Coutinho abriu o placar aos 13 minutos e voltou a marcar aos 31. Gabriel Kidani completou o resultado aos 38 minutos.
Com o triunfo fora de casa, o Palmeiras abriu uma importante vantagem para decidir a classificação diante da própria torcida.
O que Palmeiras e Operário-PR precisam para avançar à final?
Com a vantagem conquistada no primeiro confronto, o Palmeiras pode até perder por dois gols de diferença que estará classificado para a decisão da Copa do Brasil Sub-20.
Confira os cenários para a classificação:
- Vitória do Palmeiras: Palmeiras classificado;
- Empate: Palmeiras classificado;
- Vitória do Operário por um ou dois gols de diferença: Palmeiras classificado;
- Vitória do Operário por três gols de diferença: decisão nos pênaltis;
- Vitória do Operário por quatro ou mais gols de diferença: Operário classificado.
Diferentemente das semifinais, a grande final da Copa do Brasil Sub-20 será disputada em jogo único.
Palmeiras tem dois jogadores entre os cinco primeiros da artilharia da Copa do Brasil Sub-20
Um dos destaques da campanha do Palmeiras na competição nacional é o desempenho ofensivo. Com 30 gols marcados em sete partidas, o Verdão possui uma média de aproximadamente 4,3 gols por jogo.
O atacante Victor Gabriel é o principal artilheiro da equipe e ocupa a segunda colocação no ranking da competição, com seis gols marcados, atrás apenas de João Costa, do São Paulo.
Autor de dois gols na vitória sobre o Operário no jogo de ida, Coutinho também aparece entre os cinco primeiros colocados da artilharia, com quatro gols.
Top 5 artilheiros da Copa do Brasil Sub-20 2026
- João Costa (São Paulo): 8 gols;
- Victor Gabriel (Palmeiras): 6 gols;
- Igor Gomes (São Paulo): 5 gols;
- Andrey (Vasco): 5 gols;
- Coutinho (Palmeiras): 4 gols.
Vinicius e Fabiano, ambos com três gols marcados, também aparecem entre os dez primeiros colocados no ranking disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Onde assistir Palmeiras x Operário-PR ao vivo?
A partida entre Palmeiras e Operário-PR, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV.
O confronto será disputado nesta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo.
Prováveis escalações de Palmeiras e Operário-PR
Palmeiras (Técnico: Allan Barcellos)
Luiz Fernando; João Paulo, Pimenta e Koné; João Gabriel, Coutinho, Luis Arthur e Pablo; Miguel Bilong, Victor Gabriel e Heittor.
Operário-PR (Técnico: Thiago Schumacher)
Matheus Lopes; Dudu Gasparello, Élcio, Buqueira e João Gabriel; Juan Bueno e Mateus Meurer; Gabriel Cardozo e Caio; Germano e Léo Erig.
Arbitragem de Palmeiras x Operário-PR
- Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues (SP);
- Assistente 1: Henrique Calderan Gomes de Oliveira (SP);
- Assistente 2: Marianna Cesar de Almeida (SP);
- Quarto árbitro: Diego Lopes dos Santos (SP);
- Analista de campo: Marcio Verri Brandao (SP).
Ficha técnica de Palmeiras x Operário-PR
- Jogo: Palmeiras x Operário-PR;
- Competição: Copa do Brasil Sub-20 de 2026;
- Fase: semifinal (jogo de volta);
- Resultado da ida: Operário-PR 0 x 3 Palmeiras;
- Data: quinta-feira, 26 de novembro de 2026;
- Horário: 20h (de Brasília);
- Local: Arena Barueri, Barueri (SP);
- Transmissão: SporTV.
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