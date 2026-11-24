Onde assistir aos jogos da NBA hoje (24/11): veja horários e transmissões
Detroit Pistons x Orlando Magic, Boston Celtics x Washington Wizards e Dallas Mavericks x Denver Nuggets movimentam a rodada desta terça-feira
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A NBA terá três jogos nesta terça-feira (24). A programação começa às 21h, com Detroit Pistons x Orlando Magic, e segue com Boston Celtics x Washington Wizards, às 22h. Já na madrugada de quarta-feira (25), Dallas Mavericks e Denver Nuggets se enfrentam à 0h.
As partidas terão transmissão pelo NBA League Pass. Os confrontos entre Celtics e Wizards e Mavericks e Nuggets também serão exibidos pelo Amazon Prime Video.
Jogos da NBA hoje (24/11): horários e onde assistir
- 21h – Detroit Pistons x Orlando Magic
Local: Kia Center, em Orlando
Onde assistir: NBA League Pass
- 22h – Boston Celtics x Washington Wizards
Local: Capital One Arena, em Washington, D.C.
Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass
- 0h (quarta-feira, 25/11) – Dallas Mavericks x Denver Nuggets
Local: Ball Arena, em Denver
Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass
Como assistir à NBA ao vivo no Brasil
Os torcedores têm diferentes opções para acompanhar a temporada da NBA no Brasil. ESPN, Disney+, Amazon Prime Video e NBA League Pass estão entre as plataformas disponíveis para assistir aos jogos.
A ESPN exibe partidas selecionadas, com cobertura jornalística e análises. O Disney+ amplia a oferta de confrontos por meio do streaming.
O Amazon Prime Video tem um pacote de 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de confrontos da primeira e segunda rodada dos playoffs.
O canal oficial NBA Brasil, no YouTube, também transmite partidas selecionadas gratuitamente. A plataforma disponibiliza ainda resumos, melhores momentos e análises.
Outra alternativa é o NBA League Pass, serviço que reúne as partidas da liga ao vivo e sob demanda. A assinatura inclui jogos da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs, além de recursos como múltiplos ângulos de câmera e replays. Saiba como assinar o League Pass.
Planos do NBA League Pass no Brasil em 2026
- League Pass mensal: R$ 54,99;
- League Pass Premium mensal: R$ 69,99;
- League Pass temporada: cerca de R$ 389,90;
- League Pass Premium temporada: cerca de R$ 489,90.
Calendário da temporada 2026/27 da NBA
- 20 de outubro: abertura da temporada regular. O Los Angeles Lakers estreia no dia 21, com transmissão da ESPN;
- 11 de dezembro: final da Copa NBA, no Prime Video;
- 25 de dezembro: rodada de Natal, com cinco jogos na ESPN, incluindo Lakers x 76ers;
- 19 a 21 de fevereiro: fim de semana do All-Star, em Phoenix;
- 11 de abril: última rodada da temporada regular;
- 13 a 16 de abril: disputa do Play-In, com transmissão exclusiva do Prime Video;
- Junho: finais da NBA, com transmissão exclusiva da ESPN.