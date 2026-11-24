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A NBA terá três jogos nesta terça-feira (24). A programação começa às 21h, com Detroit Pistons x Orlando Magic, e segue com Boston Celtics x Washington Wizards, às 22h. Já na madrugada de quarta-feira (25), Dallas Mavericks e Denver Nuggets se enfrentam à 0h.

As partidas terão transmissão pelo NBA League Pass. Os confrontos entre Celtics e Wizards e Mavericks e Nuggets também serão exibidos pelo Amazon Prime Video.

Jogos da NBA hoje (24/11): horários e onde assistir

21h – Detroit Pistons x Orlando Magic

Local: Kia Center, em Orlando

Onde assistir: NBA League Pass

Local: Kia Center, em Orlando Onde assistir: NBA League Pass 22h – Boston Celtics x Washington Wizards

Local: Capital One Arena, em Washington, D.C.

Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass

Local: Capital One Arena, em Washington, D.C. Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass 0h (quarta-feira, 25/11) – Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Local: Ball Arena, em Denver

Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass

Como assistir à NBA ao vivo no Brasil

Os torcedores têm diferentes opções para acompanhar a temporada da NBA no Brasil. ESPN, Disney+, Amazon Prime Video e NBA League Pass estão entre as plataformas disponíveis para assistir aos jogos.

A ESPN exibe partidas selecionadas, com cobertura jornalística e análises. O Disney+ amplia a oferta de confrontos por meio do streaming.

O Amazon Prime Video tem um pacote de 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de confrontos da primeira e segunda rodada dos playoffs.

O canal oficial NBA Brasil, no YouTube, também transmite partidas selecionadas gratuitamente. A plataforma disponibiliza ainda resumos, melhores momentos e análises.

Outra alternativa é o NBA League Pass, serviço que reúne as partidas da liga ao vivo e sob demanda. A assinatura inclui jogos da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs, além de recursos como múltiplos ângulos de câmera e replays. Saiba como assinar o League Pass.

Planos do NBA League Pass no Brasil em 2026

League Pass mensal: R$ 54,99;

League Pass Premium mensal: R$ 69,99;

League Pass temporada: cerca de R$ 389,90;

League Pass Premium temporada: cerca de R$ 489,90.

Calendário da temporada 2026/27 da NBA