Equipe alemã tenta manter a invencibilidade no torneio continental, enquanto os franceses buscam a primeira vitória; confira os detalhes do confronto

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Lille e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 14h (de Brasília), na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, na França, pela quinta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

O time alemão chega ao confronto invicto na competição, com duas vitórias e dois empates em quatro partidas. Do outro lado, o Lille tenta conquistar seu primeiro triunfo no torneio, depois de somar apenas um ponto nas rodadas iniciais.

A partida terá transmissão da Max. A arbitragem ficará a cargo do italiano Marco Guida.

Como chegam as equipes

O Bayern de Munique ocupa a 13ª posição da fase de liga, com oito pontos. A equipe venceu duas partidas e empatou outras duas, marcou 12 gols e sofreu cinco. O clube alemão também mantém uma sequência de 13 jogos consecutivos balançando as redes.

Na temporada, o time comandado por Vincent Kompany soma 11 vitórias e seis empates em 17 compromissos oficiais. Nos últimos jogos, empatou por 1 a 1 com o Colônia, venceu o Magdeburg por 6 a 1, ficou no 2 a 2 com o Borussia Dortmund e derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 0 pela Champions League.

O Lille vive uma situação mais complicada no torneio continental. A equipe francesa aparece na 35ª posição, com um ponto em quatro jogos, resultado de um empate e três derrotas. O time marcou quatro gols e sofreu dez.

Na temporada, os franceses acumulam seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 15 partidas. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o Lyon, pela Ligue 1, e empatou sem gols com o Bodo/Glimt na rodada anterior da Champions League.

Onde assistir a Lille x Bayern de Munique ao vivo?

O jogo entre Lille e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela Max, no streaming.

A bola começa a rolar às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (25), na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, na França.

Desfalques de Lille e Bayern de Munique

O Bayern enfrenta uma série de problemas no elenco para a partida. O principal desfalque é o atacante Harry Kane, que passou por cirurgia após romper um ligamento do tornozelo no jogo contra o Colônia. A previsão de recuperação é de aproximadamente três meses.

Michael Olise também virou baixa depois de deixar a última partida com dores no pé. Manuel Neuer, Alphonso Davies, Luis Díaz, Serge Gnabry e Ismael Saibari também estão entre os jogadores indisponíveis.

Em meio às ausências, o técnico Vincent Kompany pediu tranquilidade ao elenco e ressaltou a confiança na qualidade dos jogadores disponíveis para enfrentar o momento.

Pelo lado do Lille, a principal ausência confirmada é o lateral-direito português Tiago Santos.

Possíveis escalações de Lille x Bayern de Munique

Lille (Técnico: Davide Ancelotti)

Berke Özer; Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Tanguy Nianzou (ou M. Goffi) e Romain Perraud; Ngal'ayel Mukau, Benjamin André e Nabil Bentaleb; Ethan Mbappé (ou Dilane Bakwa), Hákon Haraldsson e Ayase Ueda (ou Soriba Diaoune).

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Josip Stanii (ou Nathaniel Brown); Aleksandar Pavlovi e Joshua Kimmich; Tom Bischof, Tim Binder (ou Lennart Karl) e Lennart Karl.

Histórico do confronto

Lille e Bayern de Munique se enfrentaram duas vezes em jogos oficiais. Os duelos aconteceram na fase de grupos da Champions League de 2012/13, com duas vitórias da equipe alemã.

No primeiro encontro, disputado na França, o Bayern venceu por 1 a 0. Na partida de volta, em Munique, os alemães golearam por 6 a 1. No retrospecto geral, são sete gols marcados pelo clube bávaro e apenas um pelo Lille.

Ficha técnica – Lille x Bayern de Munique