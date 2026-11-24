Real Madrid, Arsenal e Manchester City estão entre os destaques dos nove jogos da quinta rodada da Champions League nesta terça-feira (24)

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A terça-feira (24) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol europeu, com nove partidas pela quinta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

Entre os principais destaques estão Real Madrid x PSV, Arsenal x Borussia Dortmund e Manchester City x Napoli. Porto, Aston Villa e Galatasaray também entram em campo nesta terça-feira.

A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com dois confrontos simultâneos. Os outros sete jogos serão disputados às 17h, com transmissões na TV aberta, televisão por assinatura, streaming e YouTube.

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Jogos da Champions League nesta terça-feira (24/11)

UEFA Champions League - 5ª rodada

14h45 - Galatasaray x Aston Villa - TNT e HBO Max

- Galatasaray x Aston Villa - TNT e HBO Max 14h45 - Bodo/Glimt x LASK - Space e HBO Max

- Bodo/Glimt x LASK - Space e HBO Max 17h - Real Madrid x PSV - SBT, TNT e HBO Max

- Real Madrid x PSV - SBT, TNT e HBO Max 17h - Arsenal x Borussia Dortmund - TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max

- Arsenal x Borussia Dortmund - TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max 17h - Manchester City x Napoli - Space e HBO Max

- Manchester City x Napoli - Space e HBO Max 17h - Feyenoord x Porto - HBO Max

- Feyenoord x Porto - HBO Max 17h - RB Leipzig x Lens - HBO Max

- RB Leipzig x Lens - HBO Max 17h - Como x AEK Atenas - HBO Max

- Como x AEK Atenas - HBO Max 17h - Slovan Bratislava x Real Betis - HBO Max

Como assistir aos jogos da Champions League?

As partidas desta terça-feira (24) serão exibidas por diferentes canais de televisão e plataformas digitais. A HBO Max transmite todos os nove confrontos da programação.

Confira como acompanhar os jogos ao vivo em cada plataforma:

SBT: canal de TV aberta, com transmissão gratuita de Real Madrid x PSV.

canal de TV aberta, com transmissão gratuita de Real Madrid x PSV. TNT: canal de TV por assinatura, disponível para quem possui um pacote de televisão fechada que inclua a emissora.

canal de TV por assinatura, disponível para quem possui um pacote de televisão fechada que inclua a emissora. Space: canal de TV por assinatura, que também exige a contratação de um pacote com acesso à emissora.

canal de TV por assinatura, que também exige a contratação de um pacote com acesso à emissora. HBO Max: plataforma de streaming paga, que exige assinatura com acesso às transmissões esportivas ao vivo.

plataforma de streaming paga, que exige assinatura com acesso às transmissões esportivas ao vivo. TNT Sports Brasil (YouTube): canal que transmite gratuitamente Arsenal x Borussia Dortmund, sem necessidade de assinatura.

Real Madrid, Arsenal e Manchester City são destaques da rodada

Um dos principais confrontos desta terça-feira (24) será entre Real Madrid e PSV, às 17h, no Santiago Bernabéu, na Espanha. O clube espanhol busca manter o aproveitamento de 100% na competição após vencer os quatro primeiros jogos da fase de liga.

No mesmo horário, Arsenal e Borussia Dortmund se enfrentam no Emirates Stadium, em Londres. Os ingleses chegam invictos à quinta rodada, enquanto os alemães tentam conquistar pontos importantes fora de casa para melhorar sua posição na classificação.

Outro destaque será o duelo entre Manchester City e Napoli, também às 17h. A equipe inglesa recebe os italianos no Etihad Stadium, em um confronto que reúne dois clubes de destaque nas principais ligas europeias.

A programação ainda terá o confronto entre Galatasaray e Aston Villa, às 14h45, na Turquia. No mesmo horário, o Bodo/Glimt recebe o LASK, na Noruega, abrindo a rodada.

Entre os demais jogos, o Porto visita o Feyenoord, na Holanda, enquanto o RB Leipzig recebe o Lens, na Alemanha. Como x AEK Atenas e Slovan Bratislava x Real Betis completam a programação da terça-feira.

Quais jogos da Champions League terão transmissão gratuita?

Os torcedores terão duas opções gratuitas para acompanhar a Champions League nesta terça-feira (24).

O confronto entre Real Madrid e PSV, às 17h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, na televisão aberta. A partida também estará disponível na TNT e na HBO Max.

No mesmo horário, Arsenal e Borussia Dortmund se enfrentam com transmissão gratuita pelo canal da TNT Sports Brasil no YouTube, sem necessidade de assinatura.

Todos os nove jogos também estarão disponíveis pela HBO Max, enquanto algumas partidas serão exibidas pelos canais TNT e Space, na televisão por assinatura.

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