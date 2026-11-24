Íbis estuda mudança de local para última partida do quadrangular do Campeonato Pernambucano
Pássaro Preto conversa com a Federação Pernambucana de Futebol sobre a possibilidade de transferir a partida dos Aflitos para o município de Goiana
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O Íbis avalia a possibilidade de mudar o local da partida contra o América-PE, válida pela última rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027. O confronto está marcado para o próximo domingo (29), às 16h, no Estádio dos Aflitos, no Recife.
Em contato com o Blog do Torcedor, o Pássaro Preto confirmou que existe a possibilidade de alteração do local da partida e que o assunto já foi discutido entre o clube e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF).
Entre as possibilidades estão a transferência do confronto para Goiana, município onde o Íbis disputou a maior parte dos seus jogos como mandante nesta edição do Estadual, ou a manutenção da partida nos Aflitos.
Até o momento, não há uma definição sobre a mudança, e o confronto segue marcado para o Estádio do Náutico.
Íbis disputou a maior parte dos jogos como mandante em Goiana
Dos quatro jogos que disputou como mandante nesta edição do Campeonato Pernambucano, o Íbis realizou três no Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana, e apenas um nos Aflitos.
A única partida disputada pelo Pássaro Preto como mandante no Recife aconteceu ainda na primeira fase da competição, quando goleou o Guarany-PE por 5 a 2.
Em Goiana, o clube segue invicto, com duas vitórias e um empate. Inclusive, foi no município da Mata Norte pernambucana que o Íbis garantiu a classificação para o quadrangular final, após vencer o Ipojuca por 2 a 1 na terceira fase.
Jogos do Íbis como mandante no Pernambucano 2026/27
- Primeira fase: Íbis 5 x 2 Guarany-PE – Aflitos;
- Primeira fase: Íbis 1 x 1 Sete de Setembro – Estádio José Dionísio do Carmo;
- Segunda fase: Íbis 3 x 1 Centro Limoeirense – Estádio José Dionísio do Carmo;
- Terceira fase: Íbis 2 x 1 Ipojuca – Estádio José Dionísio do Carmo.
Íbis busca classificação para o Turno Frevo do Pernambucano
Antes do confronto contra o América-PE, o Íbis enfrenta o Petrolina nesta quarta-feira (25), às 16h, no Estádio Paulo Coelho, pela segunda rodada do quadrangular final.
O Pássaro Preto ocupa a quarta colocação, ainda sem pontuar, após perder por 2 a 0 para o Central, no último sábado (21), no Estádio Lacerdão, em Caruaru.
A depender dos resultados da segunda rodada, o confronto contra o América-PE poderá ser decisivo para a classificação do Íbis à próxima etapa do Campeonato Pernambucano.
Dos quatro clubes que disputam o quadrangular final do Turno Forró, três garantirão vaga no Turno Frevo, previsto para começar no dia 2 de janeiro de 2027. O último colocado será eliminado.
Classificação do quadrangular do Campeonato Pernambucano 2026/27
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Central
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|2º
|Petrolina
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3º
|América-PE
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|4º
|Íbis
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
- Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols.
- Classificação: os três primeiros colocados avançam ao Turno Frevo. O quarto colocado será eliminado.
Jogos da última rodada do quadrangular do Pernambucano
Domingo (29/11), às 16h:
- Íbis x América-PE - Estádio dos Aflitos (com possibilidade de alteração);
- Central x Petrolina - Lacerdão
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