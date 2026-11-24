América-PE x Central ao vivo: onde assistir, horário e informações do jogo pelo Campeonato Pernambucano
Líder do quadrangular final do Turno Forró, Central enfrenta o América-PE nos Aflitos e pode garantir vaga na próxima fase do Campeonato Pernambucano
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América-PE e Central se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela de classificação. Enquanto a Patativa busca garantir antecipadamente uma vaga no Turno Frevo, o Mequinha tenta conquistar os primeiros pontos nesta fase da competição.
O duelo também será marcado pelo reencontro do Central com alguns jogadores que já defenderam o clube de Caruaru e atualmente fazem parte do elenco do América-PE.
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Como chegam América-PE e Central?
América-PE
O América-PE iniciou o quadrangular final com uma derrota por 1 a 0 para o Petrolina, no último sábado (21), no Estádio Paulo Coelho. Felipe Barbosa marcou o único gol da partida.
Com o resultado, o Mequinha ocupa a terceira colocação, ainda sem pontuar, levando vantagem sobre o Íbis pelo saldo de gols.
Apesar da derrota na estreia do quadrangular, o América-PE possui o melhor ataque do Campeonato Pernambucano, com 16 gols marcados. A equipe também conta com jogadores experientes no futebol estadual e nacional.
Jogando nos Aflitos, o Alviverde busca a recuperação para chegar à última rodada em uma situação mais favorável na disputa pela classificação.
Central
O Central começou o quadrangular final com uma vitória por 2 a 0 sobre o Íbis, no último sábado (21), no Estádio Lacerdão, em Caruaru. João dos Santos, contra, e Emerson Bacas marcaram os gols da Patativa.
Com o resultado, o Alvinegro assumiu a liderança da classificação, com três pontos, superando o Petrolina pelo saldo de gols.
A equipe caruaruense precisa de apenas um empate diante do América-PE para garantir antecipadamente a classificação para o Turno Frevo, que será disputado a partir de janeiro de 2027.
Central reencontra ex-jogadores no confronto contra o América-PE
Além da disputa por uma vaga no segundo turno do Campeonato Pernambucano, o confronto nos Aflitos marcará o reencontro do Central com antigos jogadores do clube.
Entre os atletas do América-PE que possuem passagens pela Patativa estão:
- Augusto Potiguar: lateral-direito que se destacou pelo Central na Série D de 2025 e retornou ao clube caruaruense em 2026 antes de acertar com o América-PE;
- Moacir: revelado pelo Central, o volante de 40 anos também acumula passagens por Sport, Corinthians, Fortaleza e Coritiba;
- Pedro Maycon: atacante com passagens pelo Central em 2019 e 2021, períodos em que marcou quatro gols em 16 partidas pelo clube.
Os três jogadores são possíveis protagonistas da chamada "lei do ex" no confronto desta quarta-feira.
O que está em jogo para América-PE e Central?
O Central pode confirmar sua classificação para o Turno Frevo já nesta segunda rodada. Uma vitória levaria a Patativa aos seis pontos, enquanto um empate também seria suficiente para garantir a vaga na próxima etapa do Estadual.
Já o América-PE busca os primeiros pontos no quadrangular. Em caso de vitória, o Mequinha alcançará os mesmos três pontos do Central e poderá melhorar sua posição na tabela.
No mesmo horário, Petrolina e Íbis se enfrentam no Estádio Paulo Coelho, no outro confronto da segunda rodada.
Classificação do quadrangular do Campeonato Pernambucano 2026/27
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Central
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|2º
|Petrolina
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3º
|América-PE
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|4º
|Íbis
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
- Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols.
Como funciona o quadrangular final do Pernambucano?
O quadrangular final do Turno Forró reúne Central, Petrolina, América-PE e Íbis. As equipes se enfrentam em turno único, com três partidas para cada clube.
Ao término das três rodadas, o líder da classificação conquistará o título do primeiro turno do Campeonato Pernambucano. Os três primeiros colocados garantirão vaga no Turno Frevo, enquanto o quarto colocado ficará fora da próxima etapa.
Os classificados se juntarão aos sete clubes já garantidos no segundo turno:
- Sport;
- Náutico;
- Santa Cruz;
- Retrô;
- Decisão;
- Maguary;
- Vitória das Tabocas.
A abertura do Turno Frevo está prevista para o dia 2 de janeiro de 2027, com o confronto entre Retrô e Maguary.
Onde assistir América-PE x Central ao vivo?
A partida entre América-PE e Central, pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027, terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: TV FPF (clique para assistir)
O confronto será disputado nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, Pernambuco.
Arbitragem de América-PE x Central
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, na última segunda-feira (23), a escala de arbitragem para a segunda rodada do quadrangular final. Paulo Belence será o responsável por apitar o confronto nos Aflitos.
- Árbitro: Paulo Belence;
- Assistente 1: Bruno Vieira;
- Assistente 2: Luiz Henrique;
- Quarto árbitro: Lucas Silva.
Ficha técnica de América-PE x Central
- Jogo: América-PE x Central;
- Competição: Campeonato Pernambucano 2026/2027;
- Fase: quadrangular final do Turno Forró;
- Rodada: 2ª;
- Data: quarta-feira, 25 de novembro de 2026;
- Horário: 16h (de Brasília);
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE);
- Transmissão: TV FPF (YouTube).
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