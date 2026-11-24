Líder do quadrangular final do Turno Forró, Central enfrenta o América-PE nos Aflitos e pode garantir vaga na próxima fase do Campeonato Pernambucano

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

América-PE e Central se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela de classificação. Enquanto a Patativa busca garantir antecipadamente uma vaga no Turno Frevo, o Mequinha tenta conquistar os primeiros pontos nesta fase da competição.

O duelo também será marcado pelo reencontro do Central com alguns jogadores que já defenderam o clube de Caruaru e atualmente fazem parte do elenco do América-PE.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Blog do Torcedor (@blogdotorcedor)

Como chegam América-PE e Central?

América-PE

O América-PE iniciou o quadrangular final com uma derrota por 1 a 0 para o Petrolina, no último sábado (21), no Estádio Paulo Coelho. Felipe Barbosa marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Mequinha ocupa a terceira colocação, ainda sem pontuar, levando vantagem sobre o Íbis pelo saldo de gols.

Apesar da derrota na estreia do quadrangular, o América-PE possui o melhor ataque do Campeonato Pernambucano, com 16 gols marcados. A equipe também conta com jogadores experientes no futebol estadual e nacional.

Jogando nos Aflitos, o Alviverde busca a recuperação para chegar à última rodada em uma situação mais favorável na disputa pela classificação.

Central

O Central começou o quadrangular final com uma vitória por 2 a 0 sobre o Íbis, no último sábado (21), no Estádio Lacerdão, em Caruaru. João dos Santos, contra, e Emerson Bacas marcaram os gols da Patativa.

Com o resultado, o Alvinegro assumiu a liderança da classificação, com três pontos, superando o Petrolina pelo saldo de gols.

A equipe caruaruense precisa de apenas um empate diante do América-PE para garantir antecipadamente a classificação para o Turno Frevo, que será disputado a partir de janeiro de 2027.

Central reencontra ex-jogadores no confronto contra o América-PE

Além da disputa por uma vaga no segundo turno do Campeonato Pernambucano, o confronto nos Aflitos marcará o reencontro do Central com antigos jogadores do clube.

Entre os atletas do América-PE que possuem passagens pela Patativa estão:

Augusto Potiguar: lateral-direito que se destacou pelo Central na Série D de 2025 e retornou ao clube caruaruense em 2026 antes de acertar com o América-PE;

lateral-direito que se destacou pelo Central na Série D de 2025 e retornou ao clube caruaruense em 2026 antes de acertar com o América-PE; Moacir: revelado pelo Central, o volante de 40 anos também acumula passagens por Sport, Corinthians, Fortaleza e Coritiba;

revelado pelo Central, o volante de 40 anos também acumula passagens por Sport, Corinthians, Fortaleza e Coritiba; Pedro Maycon: atacante com passagens pelo Central em 2019 e 2021, períodos em que marcou quatro gols em 16 partidas pelo clube.

Os três jogadores são possíveis protagonistas da chamada "lei do ex" no confronto desta quarta-feira.

O que está em jogo para América-PE e Central?

O Central pode confirmar sua classificação para o Turno Frevo já nesta segunda rodada. Uma vitória levaria a Patativa aos seis pontos, enquanto um empate também seria suficiente para garantir a vaga na próxima etapa do Estadual.

Já o América-PE busca os primeiros pontos no quadrangular. Em caso de vitória, o Mequinha alcançará os mesmos três pontos do Central e poderá melhorar sua posição na tabela.

No mesmo horário, Petrolina e Íbis se enfrentam no Estádio Paulo Coelho, no outro confronto da segunda rodada.

Classificação do quadrangular do Campeonato Pernambucano 2026/27

Pos. Clube Pts J V E D GP GC SG 1º Central 3 1 1 0 0 2 0 +2 2º Petrolina 3 1 1 0 0 1 0 +1 3º América-PE 0 1 0 0 1 0 1 -1 4º Íbis 0 1 0 0 1 0 2 -2

Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols.

Como funciona o quadrangular final do Pernambucano?

O quadrangular final do Turno Forró reúne Central, Petrolina, América-PE e Íbis. As equipes se enfrentam em turno único, com três partidas para cada clube.

Ao término das três rodadas, o líder da classificação conquistará o título do primeiro turno do Campeonato Pernambucano. Os três primeiros colocados garantirão vaga no Turno Frevo, enquanto o quarto colocado ficará fora da próxima etapa.

Os classificados se juntarão aos sete clubes já garantidos no segundo turno:

Sport;

Náutico;

Santa Cruz;

Retrô;

Decisão;

Maguary;

Vitória das Tabocas.

A abertura do Turno Frevo está prevista para o dia 2 de janeiro de 2027, com o confronto entre Retrô e Maguary.

Onde assistir América-PE x Central ao vivo?

A partida entre América-PE e Central, pela segunda rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027, terá transmissão ao vivo em:

O confronto será disputado nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, Pernambuco.

Arbitragem de América-PE x Central

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, na última segunda-feira (23), a escala de arbitragem para a segunda rodada do quadrangular final. Paulo Belence será o responsável por apitar o confronto nos Aflitos.

Árbitro: Paulo Belence;

Paulo Belence; Assistente 1: Bruno Vieira;

Bruno Vieira; Assistente 2: Luiz Henrique;

Luiz Henrique; Quarto árbitro: Lucas Silva.

Ficha técnica de América-PE x Central

Jogo: América-PE x Central;

América-PE x Central; Competição: Campeonato Pernambucano 2026/2027;

Campeonato Pernambucano 2026/2027; Fase: quadrangular final do Turno Forró;

quadrangular final do Turno Forró; Rodada: 2ª;

2ª; Data: quarta-feira, 25 de novembro de 2026;

quarta-feira, 25 de novembro de 2026; Horário: 16h (de Brasília);

16h (de Brasília); Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE);

Estádio dos Aflitos, Recife (PE); Transmissão: TV FPF (YouTube).

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!