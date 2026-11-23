Após empate na partida de ida, equipes voltam a se enfrentar em busca de uma vaga na decisão do torneio nacional de base; confira detalhes

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São Paulo e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 de 2026. O confronto define o segundo finalista da competição.

Na partida de ida, disputada em 17 de novembro, na Arena MRV, as equipes empataram por 1 a 1. Com o resultado, quem vencer no tempo regulamentar garante a classificação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

A entrada no estádio será gratuita. A torcida em geral poderá acessar pelos portões 5A, 5B e 15A, enquanto o portão 17B será destinado às Pessoas com Deficiência (PCD).

Como chegam as equipes

O São Paulo tenta alcançar a terceira final consecutiva da Copa do Brasil Sub-20. Atual bicampeão, o Tricolor conquistou as edições de 2024 e 2025 e busca ampliar sua galeria, que já conta com cinco títulos: 2015, 2016, 2018, 2024 e 2025.

Um dos destaques da equipe é o atacante João Costa, que lidera isoladamente a artilharia da competição, com oito gols. O jogador também soma 11 tentos na temporada pelo clube.

Do outro lado, o Atlético-MG chega à partida decisiva depois de buscar o empate no confronto de ida. Na ocasião, o meia Índio marcou aos 33 minutos do segundo tempo, após assistência de Ronaldo, e deixou a disputa pela vaga em aberto.

Onde assistir a São Paulo x Atlético-MG ao vivo?

A semifinal entre São Paulo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Mil Sports. A partida está marcada para as 21h30 desta terça-feira (24)

Imagem de Atlético-MG x São Paulo pela Copa do Brasil sub-20 - Vinícius Januário/São Paulo FC

Retrospecto do jogo de ida

No primeiro confronto, o São Paulo abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. João Costa roubou a bola da defesa atleticana, avançou em velocidade e finalizou para marcar.

O Atlético-MG chegou ao empate aos 33 minutos da etapa final. Após passe de Lucas Vieira e assistência de Ronaldo, o meia Índio acertou uma finalização de primeira e deixou o placar em 1 a 1.

Os goleiros João Nazari, pelo São Paulo, e Pedro Cobra, pelo Atlético-MG, também tiveram participações importantes, com defesas que impediram novos gols durante a partida.

Ficha técnica