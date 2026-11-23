Real Madrid x PSV ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Champions League
Invicto na Champions League, Real Madrid recebe o PSV no Santiago Bernabéu em busca da quinta vitória seguida e da classificação às oitavas de final
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Real Madrid e PSV se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações diferentes na competição. Os espanhóis defendem uma campanha perfeita, enquanto os holandeses buscam pontos importantes para seguir na disputa por uma vaga no mata-mata.
A partida também terá um ingrediente especial: os clubes não se enfrentam em competições europeias desde 1989, quando o Real Madrid eliminou o PSV nas quartas de final da antiga Copa dos Campeões.
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Como chegam Real Madrid e PSV?
Real Madrid
O Real Madrid chega embalado por quatro vitórias consecutivas na Champions League, com 12 pontos conquistados. Na última rodada da competição, a equipe venceu o AEK Atenas por 3 a 2, fora de casa, e manteve o aproveitamento de 100%.
No Campeonato Espanhol, os merengues também vivem um bom momento. No último sábado (21), venceram o Celta de Vigo por 2 a 1, de virada, com gols de Bellingham e Carlos Espí.
Comandado por José Mourinho, o time conta com Mbappé como principal referência ofensiva. O francês marcou em seus últimos seis jogos na Champions e está a um gol de alcançar a marca de 75 na competição. Vinicius Júnior, que começou no banco diante do Celta, teve sua titularidade confirmada pelo treinador para o duelo contra o PSV.
PSV
O PSV chega em situação mais delicada na Champions League, com quatro pontos conquistados em quatro rodadas. A equipe soma uma vitória, um empate e duas derrotas, tendo perdido por 2 a 1 para o Club Brugge em seu último compromisso europeu.
Apesar das dificuldades no torneio continental, o clube holandês vive um momento positivo no campeonato nacional. No último sábado (21), goleou o NEC por 4 a 1, fora de casa, e ganhou confiança para enfrentar os espanhóis.
Sob o comando de Peter Bosz, o PSV aposta em jogadores como Perisic, Kostic, Mauro Júnior, Dest, Van Bommel e Guus Til para tentar surpreender no Santiago Bernabéu. Porém, o treinador terá ausências importantes: Pléa e Nagalo estão fora da partida.
O que está em jogo para Real Madrid e PSV?
O Real Madrid busca a quinta vitória consecutiva para chegar aos 15 pontos e ficar ainda mais próximo da classificação direta às oitavas de final. Um novo triunfo também manteria a equipe entre os primeiros colocados da fase de liga.
Já o PSV precisa pontuar para melhorar sua situação na tabela e continuar na disputa por uma vaga nos playoffs. Uma vitória fora de casa levaria os holandeses aos sete pontos e representaria um resultado importante na competição.
Na Champions League, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes entre a nona e a 24ª posição disputam os playoffs. Os clubes que terminarem entre o 25º e o 36º lugar serão eliminados.
Onde assistir Real Madrid x PSV ao vivo?
A partida entre Real Madrid e PSV, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: SBT;
- TV fechada: TNT;
- Streaming: HBO Max.
O confronto será disputado nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.
Prováveis escalações de Real Madrid e PSV
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries, Militão, Rudiger (Huijsen) e Cucurella; Valverde (Bernardo Silva) e Tchouaméni; Arda Guler (Diomande), Bellingham e Vinicius Júnior; Mbappé.
- Desfalques: Rodrygo (lesão no joelho) e Ferland Mendy (não inscrito);
PSV (Técnico: Peter Bosz)
Kovar; Dest, Geertruida, Obispo e Kostic; Kodai Sano e Mauro Júnior; Perisic, Mijnans e Van Bommel; Guus Til.
- Desfalques: Pléa e Nagalo (lesionados)
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Arbitragem de Real Madrid x PSV
- Árbitro: Espen Eskas (Noruega);
- Assistente 1: Jan Erik Engan (Noruega);
- Assistente 2: Alf Olav Rossland (Noruega);
- Quarto árbitro: Mohammad Usman Aslam (Noruega);
- VAR: Darren England (Inglaterra);
- Assistente de VAR: Stuart Attwell (Inglaterra).
Ficha técnica de Real Madrid x PSV
- Jogo: Real Madrid x PSV;
- Competição: Champions League 2026/27;
- Rodada: quinta rodada da fase de liga;
- Data: terça-feira, 24 de novembro de 2026;
- Horário: 17h (de Brasília);
- Local: Santiago Bernabéu, Madri (Espanha);
- Transmissão: SBT, TNT e HBO Max.
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