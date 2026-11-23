Invicto na Champions League, Real Madrid recebe o PSV no Santiago Bernabéu em busca da quinta vitória seguida e da classificação às oitavas de final

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Real Madrid e PSV se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações diferentes na competição. Os espanhóis defendem uma campanha perfeita, enquanto os holandeses buscam pontos importantes para seguir na disputa por uma vaga no mata-mata.

A partida também terá um ingrediente especial: os clubes não se enfrentam em competições europeias desde 1989, quando o Real Madrid eliminou o PSV nas quartas de final da antiga Copa dos Campeões.

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Como chegam Real Madrid e PSV?

Real Madrid

O Real Madrid chega embalado por quatro vitórias consecutivas na Champions League, com 12 pontos conquistados. Na última rodada da competição, a equipe venceu o AEK Atenas por 3 a 2, fora de casa, e manteve o aproveitamento de 100%.

No Campeonato Espanhol, os merengues também vivem um bom momento. No último sábado (21), venceram o Celta de Vigo por 2 a 1, de virada, com gols de Bellingham e Carlos Espí.

Comandado por José Mourinho, o time conta com Mbappé como principal referência ofensiva. O francês marcou em seus últimos seis jogos na Champions e está a um gol de alcançar a marca de 75 na competição. Vinicius Júnior, que começou no banco diante do Celta, teve sua titularidade confirmada pelo treinador para o duelo contra o PSV.

PSV

O PSV chega em situação mais delicada na Champions League, com quatro pontos conquistados em quatro rodadas. A equipe soma uma vitória, um empate e duas derrotas, tendo perdido por 2 a 1 para o Club Brugge em seu último compromisso europeu.

Apesar das dificuldades no torneio continental, o clube holandês vive um momento positivo no campeonato nacional. No último sábado (21), goleou o NEC por 4 a 1, fora de casa, e ganhou confiança para enfrentar os espanhóis.

Sob o comando de Peter Bosz, o PSV aposta em jogadores como Perisic, Kostic, Mauro Júnior, Dest, Van Bommel e Guus Til para tentar surpreender no Santiago Bernabéu. Porém, o treinador terá ausências importantes: Pléa e Nagalo estão fora da partida.

O que está em jogo para Real Madrid e PSV?

O Real Madrid busca a quinta vitória consecutiva para chegar aos 15 pontos e ficar ainda mais próximo da classificação direta às oitavas de final. Um novo triunfo também manteria a equipe entre os primeiros colocados da fase de liga.

Já o PSV precisa pontuar para melhorar sua situação na tabela e continuar na disputa por uma vaga nos playoffs. Uma vitória fora de casa levaria os holandeses aos sete pontos e representaria um resultado importante na competição.

Na Champions League, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes entre a nona e a 24ª posição disputam os playoffs. Os clubes que terminarem entre o 25º e o 36º lugar serão eliminados.

Onde assistir Real Madrid x PSV ao vivo?

A partida entre Real Madrid e PSV, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: SBT;

SBT; TV fechada: TNT;

TNT; Streaming: HBO Max.

O confronto será disputado nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Prováveis escalações de Real Madrid e PSV

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Dumfries, Militão, Rudiger (Huijsen) e Cucurella; Valverde (Bernardo Silva) e Tchouaméni; Arda Guler (Diomande), Bellingham e Vinicius Júnior; Mbappé.

Desfalques: Rodrygo (lesão no joelho) e Ferland Mendy (não inscrito);



PSV (Técnico: Peter Bosz)

Kovar; Dest, Geertruida, Obispo e Kostic; Kodai Sano e Mauro Júnior; Perisic, Mijnans e Van Bommel; Guus Til.

Desfalques: Pléa e Nagalo (lesionados)

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Arbitragem de Real Madrid x PSV

Árbitro: Espen Eskas (Noruega);

Espen Eskas (Noruega); Assistente 1: Jan Erik Engan (Noruega);

Jan Erik Engan (Noruega); Assistente 2: Alf Olav Rossland (Noruega);

Alf Olav Rossland (Noruega); Quarto árbitro: Mohammad Usman Aslam (Noruega);

Mohammad Usman Aslam (Noruega); VAR: Darren England (Inglaterra);

Darren England (Inglaterra); Assistente de VAR: Stuart Attwell (Inglaterra).

Ficha técnica de Real Madrid x PSV

Jogo: Real Madrid x PSV;

Real Madrid x PSV; Competição: Champions League 2026/27;

Champions League 2026/27; Rodada: quinta rodada da fase de liga;

quinta rodada da fase de liga; Data: terça-feira, 24 de novembro de 2026;

terça-feira, 24 de novembro de 2026; Horário: 17h (de Brasília);

17h (de Brasília); Local: Santiago Bernabéu, Madri (Espanha);

Santiago Bernabéu, Madri (Espanha); Transmissão: SBT, TNT e HBO Max.

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