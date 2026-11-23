Kevin De Bruyne retorna ao estádio inglês após dez temporadas no clube, em confronto que coloca equipes em situações diferentes na competição

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Manchester City e Napoli se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela quinta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space e pela plataforma HBO Max.

O confronto marca o reencontro de Kevin De Bruyne com o estádio do clube inglês. O meio-campista belga defendeu o City por dez temporadas, período em que conquistou seis títulos da Premier League e uma Champions League, antes de se transferir para o futebol italiano.

Como chegam as equipes

O Manchester City ocupa a sétima colocação da fase de liga, com nove pontos em quatro partidas. A equipe comandada por Enzo Maresca busca uma vitória para permanecer entre os oito primeiros, grupo que garante classificação direta às oitavas de final.

Apesar da vitória por 3 a 2 sobre o RB Leipzig na rodada anterior da Champions, o time inglês atravessa um período de oscilação na Premier League.

A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Fulham, está na terceira posição do campeonato nacional e não vence há quatro jogos na competição. Também sofreu gols nas últimas nove partidas disputadas em todas as competições.

O Napoli aparece na 27ª posição da fase de liga, com três pontos. A equipe de Massimiliano Allegri tenta reagir depois de perder por 4 a 1 para o Porto na rodada anterior do torneio europeu.

No Campeonato Italiano, o time venceu o Torino por 1 a 0, com gol de Scott McTominay, e ocupa a oitava colocação.

O desempenho como visitante é outro ponto de atenção para os italianos: o Napoli venceu apenas uma das últimas sete partidas fora de casa e sofreu gols em todos esses compromissos.

Onde assistir a Manchester City x Napoli ao vivo?

O duelo entre Manchester City e Napoli será transmitido ao vivo no Brasil pelo canal Space, na televisão por assinatura, e pela plataforma de streaming HBO Max. A bola está prevista para rolar às 17h desta terça-feira (24).

Possíveis escalações

Manchester City – Técnico: Enzo Maresca

Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi e Josko Gvardiol; Elliot Anderson e Enzo Fernández; Phil Foden, Rayan Cherki e Iliman Ndiaye; Erling Haaland.

O atacante Antoine Semenyo está fora por lesão. Matheus Nunes é dúvida e depende de reavaliação médica.

Napoli – Técnico: Massimiliano Allegri

Vanja Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Amir Rrahmani e Mathías Olivera; Matteo Politano, Zambo Anguissa, Billy Gilmour, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund.

O Napoli tem seis desfalques por problemas físicos: David Neres, Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka e Benoit Badiashile. Antonio Vergara é dúvida, enquanto Leonardo Spinazzola volta a ficar à disposição.

Arbitragem

O árbitro romeno István Kovács será o responsável por comandar a partida entre Manchester City e Napoli.

Retrospecto do confronto

Manchester City e Napoli já se enfrentaram cinco vezes pela Champions League. O retrospecto é favorável aos ingleses, que venceram três partidas, empataram uma e perderam outra.

No Etihad Stadium, o City ainda não foi derrotado pelo adversário italiano: são duas vitórias e um empate em três jogos. O encontro mais recente ocorreu em 18 de setembro de 2025, quando os ingleses venceram por 2 a 0.

Ficha técnica