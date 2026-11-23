Internacional x Vitória ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Colorado tenta deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Leão baiano busca encaminhar a permanência na elite nacional nesta reta final
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Internacional e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
O confronto é importante para as duas equipes na reta final da competição. O Colorado ocupa a 17ª posição, com 38 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento. Já o Rubro-Negro baiano está em 14º lugar, com 41 pontos, e busca avançar na luta pela permanência na Série A.
Mais de 30 mil ingressos já foram garantidos antecipadamente para a partida no Beira-Rio. A expectativa é de presença expressiva da torcida colorada em um duelo direto na parte inferior da tabela.
Como chegam Internacional e Vitória?
O Internacional chega pressionado após perder por 2 a 1 para o Vasco, fora de casa, na rodada anterior. O resultado fez a equipe retornar à zona de rebaixamento. Antes disso, o time gaúcho havia vencido o Coritiba por 1 a 0 no Beira-Rio, com gol de pênalti de Alerrandro nos acréscimos.
Com 38 pontos, o Colorado pode chegar a 41 em caso de vitória e ultrapassar temporariamente o Corinthians, que soma 40 pontos e joga apenas na quarta-feira.
O técnico Eduardo Baptista não contará com Alan Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bernabei, Sergio Rochet, Kayky e Diego Esser seguem no departamento médico. Em contrapartida, Thiago Maia e Matheus Bahia retornam, e Carbonero deve ocupar a vaga no setor criativo.
O Vitória chega após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em Salvador. O resultado marcou o início do trabalho de Rafael Lacerda no comando da equipe.
Na 14ª colocação, com 41 pontos, o clube baiano pode garantir matematicamente a permanência na Série A nesta rodada, caso vença o Internacional e o Santos derrote o Grêmio.
O lateral-direito Mateus Silva está suspenso. Por outro lado, o zagueiro Luan Cândido e o atacante Nacho Laquintana voltam a ficar disponíveis após ficarem fora da última partida por questões contratuais.
Onde assistir Internacional x Vitória ao vivo?
O jogo entre Internacional e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere, canal por assinatura que exibe a partida no sistema pay-per-view.
A bola rola às 19h30 desta segunda-feira (23), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
Prováveis escalações de Internacional x Vitória
Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)
Kauan Jesus; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Rodrigo Villagra, Thiago Maia e Matheus Bahia; Carbonero, Vitinho e Alerrandro.
Vitória (Técnico: Rafael Lacerda)
Lucas Arcanjo; Gean (ou Edu Brítez), Cacá, Luan Cândido (ou Edu Brítez) e Jamerson (ou Ramon); Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Renê e Diego Tarzia (ou Caíque Gonçalves).
Ficha de arbitragem de Internacional x Vitória
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG);
- Assistente 2: Douglas Pagung (ES);
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
- VAR: Wagner Reway (SC).
Ficha técnica de Internacional x Vitória
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 36ª rodada;
- Data: 23 de novembro de 2026 (segunda-feira);
- Horário: 19h30 (de Brasília);
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS);
- Transmissão: Premiere (pay-per-view).