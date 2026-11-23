Colorado tenta deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Leão baiano busca encaminhar a permanência na elite nacional nesta reta final

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Internacional e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

O confronto é importante para as duas equipes na reta final da competição. O Colorado ocupa a 17ª posição, com 38 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento. Já o Rubro-Negro baiano está em 14º lugar, com 41 pontos, e busca avançar na luta pela permanência na Série A.

Mais de 30 mil ingressos já foram garantidos antecipadamente para a partida no Beira-Rio. A expectativa é de presença expressiva da torcida colorada em um duelo direto na parte inferior da tabela.

Como chegam Internacional e Vitória?

O Internacional chega pressionado após perder por 2 a 1 para o Vasco, fora de casa, na rodada anterior. O resultado fez a equipe retornar à zona de rebaixamento. Antes disso, o time gaúcho havia vencido o Coritiba por 1 a 0 no Beira-Rio, com gol de pênalti de Alerrandro nos acréscimos.

Com 38 pontos, o Colorado pode chegar a 41 em caso de vitória e ultrapassar temporariamente o Corinthians, que soma 40 pontos e joga apenas na quarta-feira.

O técnico Eduardo Baptista não contará com Alan Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bernabei, Sergio Rochet, Kayky e Diego Esser seguem no departamento médico. Em contrapartida, Thiago Maia e Matheus Bahia retornam, e Carbonero deve ocupar a vaga no setor criativo.

O Vitória chega após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em Salvador. O resultado marcou o início do trabalho de Rafael Lacerda no comando da equipe.

Na 14ª colocação, com 41 pontos, o clube baiano pode garantir matematicamente a permanência na Série A nesta rodada, caso vença o Internacional e o Santos derrote o Grêmio.

O lateral-direito Mateus Silva está suspenso. Por outro lado, o zagueiro Luan Cândido e o atacante Nacho Laquintana voltam a ficar disponíveis após ficarem fora da última partida por questões contratuais.

Onde assistir Internacional x Vitória ao vivo?

O jogo entre Internacional e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere, canal por assinatura que exibe a partida no sistema pay-per-view.

A bola rola às 19h30 desta segunda-feira (23), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Prováveis escalações de Internacional x Vitória

Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)

Kauan Jesus; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Rodrigo Villagra, Thiago Maia e Matheus Bahia; Carbonero, Vitinho e Alerrandro.

Vitória (Técnico: Rafael Lacerda)

Lucas Arcanjo; Gean (ou Edu Brítez), Cacá, Luan Cândido (ou Edu Brítez) e Jamerson (ou Ramon); Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Renê e Diego Tarzia (ou Caíque Gonçalves).

Ficha de arbitragem de Internacional x Vitória

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Davi de Oliveira Lacerda (ES); Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG);

Guilherme Dias Camilo (MG); Assistente 2: Douglas Pagung (ES);

Douglas Pagung (ES); Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);

Leonardo Willers Lorenzatto (MT); VAR: Wagner Reway (SC).

Ficha técnica de Internacional x Vitória