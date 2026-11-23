Vice-líder do Brasileirão, Palmeiras visita a Chapecoense após título do Flamengo; equipe catarinense tenta encerrar sequência negativa na competição

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Chapecoense e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (24), às 18h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026.

O confronto reúne equipes em situações diferentes na tabela. Enquanto o Palmeiras busca consolidar a vice-liderança após a conquista do título pelo Flamengo, a Chapecoense tenta interromper uma sequência negativa na reta final da competição.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Chapecoense e Palmeiras?

Chapecoense

A Chapecoense ocupa a 20ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos em 36 partidas. A equipe catarinense soma quatro vitórias, nove empates e 23 derrotas, além de ter a defesa mais vazada da competição, com 74 gols sofridos.

O time comandado por Vinícius Bergantin vive um momento complicado, com cinco derrotas consecutivas. Na última rodada, perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, na Arena Condá, ampliando a sequência sem vitórias.

Palmeiras

O Palmeiras chega à penúltima rodada na segunda colocação, com 74 pontos, após 21 vitórias, 11 empates e quatro derrotas. O Verdão possui uma das melhores defesas da competição, com apenas 26 gols sofridos.

Na última rodada, a equipe paulista empatou por 1 a 1 com o Flamengo, em confronto direto na parte de cima da tabela. Com o título brasileiro já conquistado pelos cariocas, o Palmeiras entra nas últimas rodadas buscando encerrar a temporada com resultados positivos e consolidar a vice-liderança.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Paulinho, que segue em recuperação de lesão. Jefté também aparece entre as ausências, enquanto Vitor Roque e Flaco López são opções para o setor ofensivo.

O que está em jogo para Chapecoense e Palmeiras?

Com o Flamengo já campeão brasileiro de 2026, o Palmeiras entra em campo sem chances de conquistar o título. O Verdão busca chegar aos 77 pontos e consolidar a segunda colocação, encerrando a competição com a melhor campanha possível.

Já a Chapecoense, lanterna com 21 pontos, não possui mais chances matemáticas de permanecer na Série A. A equipe catarinense tenta interromper a sequência de derrotas e conquistar um resultado positivo diante da torcida na despedida da temporada em casa.

O retrospecto geral favorece o Palmeiras. Em 17 confrontos entre as equipes, são nove vitórias do Verdão, cinco da Chapecoense e três empates. No primeiro turno do Brasileirão de 2026, os paulistas venceram por 1 a 0.

Onde assistir Chapecoense x Palmeiras ao vivo?

A partida entre Chapecoense e Palmeiras, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: Record;

Record; Pay-per-view: Premiere;

Premiere; Streaming: CazéTV (YouTube), gratuitamente.

O confronto será disputado nesta terça-feira (24), às 18h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

Prováveis escalações de Chapecoense e Palmeiras

Chapecoense (Técnico: Celso Rodrigues)

Gabriel Werner; Heitor, Victor Caetano, Eduardo Doma, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Camilo, David, Giovanni Augusto e Max; Túlio Eduardo.

Desfalques: Maurício Garcez, Dylan Borrero e Rafael Carvalheira (problema no joelho).

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques: Paulinho, Piquerez e Murilo (lesionados); Jefté (suspenso);



Ficha técnica de Chapecoense x Palmeiras

Jogo: Chapecoense x Palmeiras;

Chapecoense x Palmeiras; Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;

Campeonato Brasileiro Série A 2026; Rodada: 37ª;

37ª; Data: terça-feira, 24 de novembro de 2026;

terça-feira, 24 de novembro de 2026; Horário: 18h (de Brasília);

18h (de Brasília); Local: Arena Condá, Chapecó (SC);

Arena Condá, Chapecó (SC); Transmissão: Record, Premiere e CazéTV (YouTube).

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!