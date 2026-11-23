Cariocas tentam se afastar da zona de rebaixamento, enquanto paulistas buscam garantir presença na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video.

As duas equipes chegam ao confronto pressionadas pelos resultados recentes. O time carioca tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor paulista busca garantir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

O Botafogo ocupa a parte intermediária da classificação, com 42 pontos, e tem quatro de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Já o São Paulo soma 44 pontos e tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vitória no Brasileirão.

Como chegam Botafogo e São Paulo?

O Botafogo tenta reagir depois de sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Corinthians na rodada anterior. O resultado aumentou a pressão sobre o trabalho do técnico Tite. Antes disso, a equipe havia vencido o Atlético-MG no Estádio Nilton Santos.

Para o confronto, o treinador não poderá contar com o volante Huguinho, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e com o atacante Jordan Barrera, que está fora do restante da temporada por causa de uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo.

Danilo trabalha para retornar após tratar uma lesão na coxa. O zagueiro Ferraresi e o volante Domingos Andrade também voltam a ficar disponíveis depois de defenderem suas seleções.

Do outro lado, o São Paulo tenta interromper uma sequência de quatro partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, a equipe comandada por Dorival Júnior perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, no Morumbis.

O Tricolor paulista já não tem chances de alcançar uma vaga na Copa Libertadores e concentra seus esforços na classificação para a Copa Sul-Americana. Como visitante, o time venceu apenas uma partida desde março.

Luciano, Newton e Ferreirinha retornam após cumprirem suspensão, enquanto Bobadilla volta depois de defender a seleção paraguaia. Rafael Tolói, em recuperação de uma lesão no adutor da coxa direita, segue fora. Artur também não poderá atuar por pertencer ao Botafogo. Nicolas, Buta, Domingos Duarte, Marcos Antonio e Sabino permanecem no departamento médico.

Onde assistir Botafogo x São Paulo ao vivo?

O confronto entre Botafogo e São Paulo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video, por meio do serviço de streaming. A bola começa a rolar às 20h desta segunda-feira (23), no Estádio Nilton Santos.

Prováveis escalações de Botafogo x São Paulo

Botafogo (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Arthur Chaves (ou Lucas Monzón) e Alex Telles; Domingos Andrade (ou Edenílson) e Danilo; Ziyech (ou Medina), Montoro e Matheus Martins; Tiquinho Soares (ou Arthur Cabral).

Outra possibilidade é a utilização de uma formação com três zagueiros: Gabriel Batista; Ferraresi, Justino e Marçal; Vitinho, Edenílson, Danilo, Cristian Medina e Alex Telles; Matheus Martins e Tiquinho Soares.

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Newton, Arboleda e Osório; Pedro Lima, Bobadilla, Pablo Maia (ou Danielzinho), Lucas e Iago; Luciano e Calleri.

Outra alternativa é a formação com três atacantes: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Danielzinho, Pablo Maia e Iago; Lucas Moura, Luciano e Calleri.

Ficha de arbitragem de Botafogo x São Paulo

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);

André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG); Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL);

Brígida Cirilo Ferreira (AL); Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

Felipe Alan Costa de Oliveira (MG); VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Ficha técnica de Botafogo x São Paulo