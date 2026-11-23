Em momentos distintos na competição, mineiros e paulistas se enfrentam em Belo Horizonte pela penúltima semana do Campeonato Brasileiro

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Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto encerra a programação da rodada.

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view. O Corinthians chega ao compromisso na 15ª colocação, com 40 pontos, e tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

O Corinthians ocupa o primeiro lugar fora do Z-4 e vem de vitória sobre o Botafogo, resultado que permitiu à equipe deixar a zona de rebaixamento. Com 40 pontos, o time paulista ainda precisa pontuar nas rodadas finais para afastar o risco de queda.

Nas quatro primeiras partidas sob o comando de Clarence Seedorf, o Timão conquistou duas vitórias, um empate e sofreu uma derrota. Nesse período, marcou oito gols e sofreu três. Depois de enfrentar o Atlético-MG, a equipe terá pela frente Grêmio, em casa, no dia 29 de novembro, e Remo, fora, em 2 de dezembro.

O treinador neerlandês comandou atividades no CT Dr. Joaquim Grava com trabalhos de posse de bola, pressão após a perda da posse, bolas paradas e movimentações ofensivas e defensivas. A delegação corintiana viaja para Belo Horizonte nesta terça-feira (24).

Para o confronto, o Corinthians não poderá contar com Gabriel Paulista, que trata um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Yuri Alberto cumpre suspensão determinada pelo STJD, enquanto André Carrillo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Onde assistir a Atlético-MG x Corinthians ao vivo?

O jogo entre Atlético-MG e Corinthians será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo Premiere. O canal é disponibilizado por meio do sistema pay-per-view, mediante assinatura.

Retrospecto do primeiro turno

No encontro entre as equipes pelo primeiro turno do Brasileirão, em 24 de maio, o Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena. O gol da partida foi marcado por Zakaria Labyad, em finalização de primeira.

Ficha técnica