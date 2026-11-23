Separados por apenas um ponto na Champions League, ingleses e alemães se enfrentam em Londres em confronto importante pela classificação às oitavas

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Arsenal e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem bons momentos na temporada e estão separadas por apenas um ponto na classificação da competição europeia.

Jogando diante da própria torcida, os ingleses tentam manter a invencibilidade no torneio, enquanto os alemães buscam um resultado importante fora de casa para subir na tabela.

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Como chegam Arsenal e Borussia Dortmund?

Arsenal

O Arsenal ocupa a terceira colocação da Champions League, com dez pontos em quatro partidas, somando três vitórias e um empate. Na última rodada da competição, os Gunners venceram o Slavia Praga por 2 a 1, fora de casa.

Na Premier League, a equipe comandada por Mikel Arteta vem de um empate por 2 a 2 com o Newcastle, no último sábado (21). O resultado encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas em todas as competições.

Para o duelo europeu, o treinador terá problemas importantes. O goleiro David Raya sofreu uma lesão no ombro e deve ser substituído por Kepa. Bukayo Saka e Martín Zubimendi também estão fora, enquanto Gyokeres aparece como opção para retornar ao time titular.

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund aparece na 12ª colocação, com nove pontos, após três vitórias e uma derrota. Na rodada anterior da Champions League, os alemães venceram o Real Betis por 2 a 1, em casa.

Comandada por Niko Kovac, a equipe chega embalada por uma sequência de oito jogos sem perder em todas as competições. No último sábado (21), venceu o Borussia Monchengladbach por 1 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança da Bundesliga.

O principal problema está no ataque. Guirassy é dúvida após sofrer uma lesão muscular, enquanto Emre Can e outros jogadores seguem afastados. Fábio Silva surge como alternativa para comandar o setor ofensivo.

O que está em jogo para Arsenal e Borussia Dortmund?

O Arsenal busca chegar aos 13 pontos e permanecer entre os primeiros colocados da Champions League. Uma vitória também permitiria aos Gunners igualar sua maior sequência de invencibilidade na fase de grupos ou de liga do torneio, com 17 partidas.

Já o Borussia Dortmund poderá alcançar os 12 pontos e ultrapassar os ingleses na classificação. Um resultado positivo fora de casa seria importante para a equipe alemã entrar na disputa pelas oito vagas diretas às oitavas de final.

O histórico do confronto é equilibrado. Em oito encontros anteriores pela Champions League, o Arsenal venceu quatro vezes, contra três triunfos do Dortmund e um empate. No último duelo oficial, em 2014, os ingleses venceram por 2 a 0, em Londres.

Onde assistir Arsenal x Borussia Dortmund ao vivo?

A partida entre Arsenal e Borussia Dortmund, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

Streaming: HBO Max;

HBO Max; YouTube: TNT Sports, gratuitamente.

O confronto será disputado nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

Prováveis escalações de Arsenal e Borussia Dortmund

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Kepa; Ben White, Konsa, Gabriel Magalhães e Hincapié; Bruno Guimarães (Lewis-Skelly) e Declan Rice; Madueke, Odegaard e Eze; Gyokeres.

Desfalques: David Raya (ombro), Bukayo Saka (quadríceps) e Martín Zubimendi (lesão muscular);



Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)

Kobel; Joane Gadou, Schlotterbeck e Anton; Ryerson, Nmecha, Jobe Bellingham e Svensson; Karetsas e Beier; Fábio Silva.

Desfalques: Emre Can (joelho), Samuele Inácio (joelho), Justin Lerma (lesão muscular), Konstantelias (joelho) e Mussa Kaba (ombro);

Emre Can (joelho), Samuele Inácio (joelho), Justin Lerma (lesão muscular), Konstantelias (joelho) e Mussa Kaba (ombro); Dúvidas: Guirassy (lesão muscular) e Chukwuemeka (coxa).

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Arbitragem de Arsenal x Borussia Dortmund

Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);

Maurizio Mariani (Itália); Assistente 1: Daniele Bindoni (Itália);

Daniele Bindoni (Itália); Assistente 2: Stefano Alassio (Itália);

Stefano Alassio (Itália); Quarto árbitro: Andrea Colombo (Itália);

Andrea Colombo (Itália); VAR: Marco Di Bello (Itália);

Marco Di Bello (Itália); Assistente de VAR: Daniele Chiffi (Itália).

Ficha técnica de Arsenal x Borussia Dortmund

Jogo: Arsenal x Borussia Dortmund;

Arsenal x Borussia Dortmund; Competição: Champions League 2026/27;

Champions League 2026/27; Rodada: quinta rodada da fase de liga;

quinta rodada da fase de liga; Data: terça-feira, 24 de novembro de 2026;

terça-feira, 24 de novembro de 2026; Horário: 17h (de Brasília);

17h (de Brasília); Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra);

Emirates Stadium, Londres (Inglaterra); Transmissão: HBO Max e TNT Sports (YouTube).

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