É campeão! Flamengo conquista o Brasileirão 2026 após empate com Palmeiras
Rubro-negro chega aos 80 pontos, não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras e conquista o Campeonato Brasileiro pela segunda temporada consecutiva
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O Flamengo é campeão do Campeonato Brasileiro de 2026. O time rubro-negro empatou por 1 a 1 com o Palmeiras neste sábado (21), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada, e confirmou a conquista nacional com duas rodadas de antecedência. Com o resultado, a equipe comandada por Leonardo Jardim chegou aos 80 pontos e não pode mais ser alcançada pelo vice-líder.
O Palmeiras abriu o placar com Jhon Arias, ainda no primeiro tempo, mas Samuel Lino marcou na etapa final e garantiu o empate para o Flamengo. O resultado deixou o time paulista com 74 pontos, seis atrás do rival, e encerrou matematicamente a disputa pelo título.
Esta é a nona conquista do Flamengo no Campeonato Brasileiro, considerando a relação de títulos nacionais do clube: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e agora 2026. Com o bicampeonato consecutivo, o Rubro-Negro volta a levantar a taça em duas temporadas seguidas.
Resumo do jogo
O Palmeiras foi para o intervalo em vantagem, vencendo por 1 a 0. O gol saiu aos 11 minutos, quando Giay fez o cruzamento pela direita e Jhon Arias apareceu livre para cabecear e balançar as redes.
Depois de sofrer o gol, o Flamengo aumentou a presença no ataque e passou a criar oportunidades, principalmente com Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino. A equipe carioca, porém, encontrou dificuldades para superar a defesa palmeirense.
Na reta final da primeira etapa, o Rubro-Negro intensificou a pressão. Lucas Paquetá acertou o travessão, enquanto Carlos Miguel fez boas defesas em finalizações de Samuel Lino e Arrascaeta.
O Palmeiras também levou perigo. Após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez acertou a trave. Apesar das chances dos dois lados, o time paulista manteve a vantagem até o intervalo.
Samuel Lino marca, e Flamengo confirma o título
O Flamengo voltou do intervalo em busca do empate e criou boas oportunidades, principalmente com Samuel Lino. O atacante parou em defesas importantes de Carlos Miguel, enquanto o Palmeiras também tentou responder, mas teve dificuldades para chegar ao gol de Rossi.
A insistência rubro-negra foi recompensada aos 30 minutos. Arrascaeta iniciou a jogada, Bruno Henrique deu a assistência de primeira e Samuel Lino invadiu a área para finalizar rasteiro e deixar o placar em 1 a 1.
O empate era suficiente para garantir o título brasileiro ao Flamengo. Com a conquista assegurada, a equipe carioca administrou o resultado nos minutos finais, enquanto o Palmeiras tentou pressionar em busca da virada.
Aos 45 minutos, Bruno Fuchs cabeceou após cobrança de escanteio e quase marcou o segundo gol palmeirense, mas Rossi fez uma grande defesa. O placar permaneceu igual até o apito final, confirmando o título rubro-negro.
Ficha técnica de Palmeiras x Flamengo
Palmeiras
Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti; Giay, Marlon Freitas (Luis Pacheco), Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Arias e Arthur; Flaco López (Maurício) e Vitor Roque (Sosa). Técnico: Abel Ferreira.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo (Vitão) e Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl) e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Ayrton Lucas). Técnico: Leonardo Jardim.
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 36ª rodada;
- Data: 21 de novembro de 2026 (sábado);
- Horário: 16h30 (de Brasília);
- Local: Nubank Parque, em São Paulo;
- Transmissão: TV Globo, Premiere e GE TV.
- Gols: John Arias (Palmeiras); Samuel Lino (Flamengo)
- Cartões amarelos: Alex Sandro, Samuel Lino (Flamengo); Carlos Miguel, Andreas Pereira, Arthur Gabriel, Lucas Evangelista (Palmeiras)