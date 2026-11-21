Líder do campeonato, equipe carioca tem seis pontos de vantagem sobre o rival e pode conquistar a taça antecipadamente neste sábado, em São Paulo

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O Flamengo pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2026 neste sábado (21), diante do Palmeiras, em São Paulo. As equipes se enfrentam às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada, em um confronto direto entre líder e vice-líder da competição.

Com 79 pontos, o Rubro-Negro tem seis de vantagem sobre o adversário paulista, que soma 73. A equipe comandada por Leonardo Jardim depende apenas de um empate para confirmar matematicamente a conquista antecipada. Se vencer, também garante a taça.

O que o Flamengo precisa para ser campeão brasileiro hoje?

O Flamengo tem dois cenários para conquistar o Brasileirão já neste sábado: vencer ou empatar com o Palmeiras. Qualquer um desses resultados assegura matematicamente o título nacional ao clube carioca.

Vitória do Flamengo: o time chega a 82 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, mesmo com duas rodadas restantes.

o time chega a 82 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, mesmo com duas rodadas restantes. Empate: o Rubro-Negro vai a 80 pontos, enquanto o Palmeiras chega a 74. Mesmo que vença seus dois últimos jogos, a equipe paulista poderá igualar a pontuação, mas ficará atrás no número de vitórias.

o Rubro-Negro vai a 80 pontos, enquanto o Palmeiras chega a 74. Mesmo que vença seus dois últimos jogos, a equipe paulista poderá igualar a pontuação, mas ficará atrás no número de vitórias. Vitória do Palmeiras: a definição do campeonato será adiada. O Flamengo permanecerá com 79 pontos, enquanto o rival chegará a 76, reduzindo a diferença para três pontos.

Por que o empate garante o título ao Flamengo?

O empate é suficiente porque o Flamengo já tem 24 vitórias no campeonato, contra 21 do Palmeiras. Com a igualdade no confronto direto, os cariocas chegariam a 80 pontos, e os paulistas ficariam com 74.

Depois da partida, restarão apenas duas rodadas. Mesmo que o Palmeiras vença seus compromissos finais, poderá alcançar, no máximo, 80 pontos e 23 vitórias. O Flamengo, portanto, manterá a vantagem no primeiro critério de desempate, o número de triunfos.

O que acontece se o Palmeiras vencer o Flamengo?

Se conquistar os três pontos em casa, o Palmeiras chegará a 76 pontos e diminuirá a distância para o líder para apenas três. Nesse cenário, o Flamengo não poderá confirmar o título neste sábado.

A disputa seguirá aberta para as duas rodadas finais. O resultado também aumentará a importância dos próximos compromissos das equipes na reta decisiva do campeonato.

Como está a classificação do Brasileirão antes do confronto?

Flamengo e Palmeiras ocupam as duas primeiras posições da Série A. A equipe carioca construiu vantagem de seis pontos após 35 partidas disputadas por cada clube.

1º – Flamengo: 79 pontos, com 24 vitórias, sete empates e quatro derrotas;

79 pontos, com 24 vitórias, sete empates e quatro derrotas; 2º – Palmeiras: 73 pontos, com 21 vitórias, dez empates e quatro derrotas.

Quando e onde será Palmeiras x Flamengo?

O confronto direto pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado (21), às 16h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

A partida terá transmissão da TV Globo, do Premiere e da GE TV, no YouTube.