Rodada desta quinta-feira reúne quatro partidas, todas marcadas para o mesmo horário; confira as opções de transmissão disponíveis no Brasil

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A NBA terá quatro jogos nesta quinta-feira (19), todos com início às 22h (de Brasília). Golden State Warriors x Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks, New York Knicks x Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs movimentam a rodada.

O NBA League Pass transmite as quatro partidas. O confronto entre Clippers e Spurs também aparece com indicação de transmissão pelo Prime Video.

Jogos da NBA hoje (19/11): horários e onde assistir

Confira a programação desta quinta-feira, com todos os horários no fuso de Brasília:

22h: Golden State Warriors x Memphis Grizzlies — NBA League Pass.

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies — NBA League Pass. 22h: Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks — NBA League Pass.

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks — NBA League Pass. 22h: New York Knicks x Minnesota Timberwolves — NBA League Pass.

New York Knicks x Minnesota Timberwolves — NBA League Pass. 22h: Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs — NBA League Pass e Prime Video

Como assistir à NBA ao vivo no Brasil

O torcedor brasileiro tem diferentes alternativas para acompanhar a temporada da NBA. O NBA League Pass é o serviço oficial da liga e reúne partidas ao vivo e sob demanda, além de recursos como replays e múltiplos ângulos de câmera.

A ESPN e o Disney+ também exibem jogos selecionados. A ESPN oferece transmissões na TV por assinatura, enquanto o Disney+ disponibiliza a programação esportiva da emissora por streaming.

O Prime Video possui um pacote de transmissões que inclui 147 jogos da temporada regular, partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, o jogo da Black Friday e confrontos da primeira e segunda rodada dos playoffs.

Outra alternativa é o canal oficial NBA Brasil no YouTube, que disponibiliza partidas selecionadas gratuitamente, além de resumos, melhores momentos e análises.

A Vivo também oferece o NBA League Pass Premium aos clientes. O serviço permite acompanhar jogos ao vivo, partidas clássicas e conteúdos sob demanda. Um jogo por semana conta com narração em português e é identificado como “VIVO” na programação.

NBA League Pass: como assinar

O NBA League Pass reúne partidas da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs. A plataforma também oferece recursos adicionais para acompanhar os jogos e rever os principais momentos das partidas.

Saiba como assinar o NBA League Pass e confira os valores dos planos.