Tigre recebe o Leão do Pici no primeiro duelo por uma vaga na elite nacional; equipe cearense terá a vantagem do empate no placar agregado

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Criciúma e Fortaleza se enfrentam neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, pela partida de ida dos playoffs de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto abre a disputa por uma das duas últimas vagas na Série A de 2027. Após terminarem a primeira fase entre o terceiro e o sexto lugar, quatro equipes seguem na briga pelo acesso à elite nacional.

O Tigre tenta aproveitar o mando de campo para construir uma vantagem antes da decisão no Ceará, enquanto o Leão do Pici chega com o benefício de decidir a classificação diante da própria torcida.

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Como chegam Criciúma e Fortaleza?

Criciúma

O Criciúma chega aos playoffs após terminar a primeira fase da Série B na quinta colocação, com 62 pontos. O Tigre garantiu a oportunidade de disputar o acesso, mas precisa recuperar a confiança depois de encerrar a fase classificatória com duas derrotas consecutivas, ambas por 1 a 0, diante de Vila Nova e Novorizontino.

Comandada por Umberto Louzer, a equipe catarinense aposta no fator casa para construir uma vantagem antes da partida de volta, em Fortaleza. O Heriberto Hulse será um dos principais trunfos do Criciúma, que tenta aproveitar o apoio da torcida para sair na frente na disputa por uma vaga na elite nacional.

Para o confronto, o treinador terá problemas no meio-campo. Jean Irmer e Ronald estão suspensos e não poderão atuar. Por outro lado, Marcelo Hermes e Eduardo retornam após cumprirem suspensão e ficam novamente à disposição da comissão técnica.

Fortaleza

O Fortaleza encerrou a primeira fase da Série B na quarta colocação, com 65 pontos, três a mais que o Criciúma. A campanha garantiu ao Leão do Pici o direito de decidir a classificação diante da própria torcida, na Arena Castelão.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega embalada pela vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, na última rodada. O resultado permitiu ao clube encerrar a fase classificatória entre os quatro primeiros colocados e reforçou a confiança para os confrontos decisivos.

O Fortaleza tenta confirmar o retorno à Série A após disputar a segunda divisão nesta temporada. Para a partida de ida, Vojvoda não poderá contar com Miritello, suspenso, e precisará buscar alternativas para o setor ofensivo.

O que está em jogo para Criciúma e Fortaleza?

Criciúma e Fortaleza iniciam neste domingo (22) uma disputa direta por uma das duas últimas vagas na Série A do Campeonato Brasileiro de 2027. O confronto será decidido em duas partidas, com o jogo de volta marcado para o sábado seguinte (28), às 20h, na Arena Castelão.

O regulamento dos playoffs estabelece uma vantagem importante para o Fortaleza, que avança em caso de empate no placar agregado, por ter terminado a primeira fase em uma posição superior à do Criciúma. Dessa forma, o Tigre precisa superar os cearenses na soma dos resultados para conquistar o acesso.

Para o Criciúma, vencer em casa será fundamental para chegar ao segundo confronto em condições favoráveis. Já o Fortaleza busca um resultado que permita decidir a classificação com maior tranquilidade diante de sua torcida.

O retrospecto do confronto favorece o Leão do Pici. Em 15 partidas disputadas entre as equipes, o Fortaleza conquistou oito vitórias, contra cinco do Criciúma, além de dois empates. No encontro mais recente, em agosto, os cearenses venceram por 2 a 0, no próprio Heriberto Hulse.

Onde assistir Criciúma x Fortaleza ao vivo?

A partida entre Criciúma e Fortaleza, pela ida dos playoffs de acesso da Série B de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: RedeTV!;

RedeTV!; TV fechada: ESPN;

ESPN; Streaming: Disney+ e SportyNet.

O confronto será disputado neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Prováveis escalações de Criciúma e Fortaleza

Criciúma (Técnico: Umberto Louzer)

Airton; Willean Lepo, César Martins, Castán e Marcelo Hermes; Eduardo de Biasi, Gui Lobo e Fellipe Mateus; Otero, Waguininho e Yuri Tanque.

Desfalques: Jean Irmer (expulso na última rodada) e Ronald (terceiro cartão amarelo);



Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Maílton, Lucas Gazal, Bastos e Kaio Henrique; Ronald, Lucas Sasha e Pedro Henrique; Rodriguinho, Paulo Baya e Nathan Fogaça.

Desfalques: Miritello (suspenso);



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Arbitragem de Criciúma x Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a equipe de arbitragem responsável pela partida de ida dos playoffs de acesso da Série B.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Rafael Rodrigo Klein (RS); Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP);

Danilo Ricardo Simon Manis (SP); Assistente 2: Rafael da Silva Alves (RS);

Rafael da Silva Alves (RS); Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);

Roger Goulart (RS); Quinto árbitro: Juarez de Mello Junior (RS);

Juarez de Mello Junior (RS); VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Ficha técnica de Criciúma x Fortaleza

Jogo: Criciúma x Fortaleza;

Criciúma x Fortaleza; Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026;

Campeonato Brasileiro Série B 2026; Fase: Playoffs de acesso – ida;

Playoffs de acesso – ida; Data: domingo, 22 de novembro de 2026;

domingo, 22 de novembro de 2026; Horário: 16h (de Brasília);

16h (de Brasília); Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC);

Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC); Transmissão: RedeTV!, ESPN, Disney+ e SportyNet.

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