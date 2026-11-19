Rivais goianos disputam uma vaga na elite nacional em dois confrontos decisivos, com vantagem para o Colorado após a campanha na primeira fase

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Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam nos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 em uma disputa que vale uma vaga na primeira divisão na próxima temporada. O clássico goiano será realizado em duas partidas, com transmissão da ESPN, Disney+, XSports e GOAT.

O jogo de ida acontece neste domingo (22), às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, casa do Dragão. A volta está marcada para sexta-feira (27), às 20h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), com mando do Colorado.

O Vila Nova terminou a fase de pontos corridos na terceira colocação, enquanto o Atlético-GO garantiu o sexto lugar na última rodada. Pela campanha superior, o time colorado tem a vantagem de avançar em caso de empate no placar agregado.

Como chegam Atlético-GO e Vila Nova

O Vila Nova esteve na disputa pelo acesso direto durante boa parte da Série B, mas perdeu força nas rodadas finais e terminou a primeira fase em terceiro lugar. Apesar de não conquistar uma das duas vagas diretas, o Colorado garantiu o direito de decidir os playoffs em casa.

O Atlético-GO assegurou a classificação na última rodada, quando venceu o Cuiabá no Antônio Accioly. O resultado, somado aos tropeços de concorrentes diretos, permitiu ao Dragão ultrapassar o CRB e terminar na sexta posição.

O clássico também coloca frente a frente duas equipes que tiveram resultados diferentes nos encontros pela Série B de 2026. O Vila Nova venceu os dois jogos da fase classificatória: por 2 a 1 no primeiro turno e por 2 a 0 no segundo.

O confronto tem um componente histórico: será a primeira vez que os rivais goianos se enfrentam em uma fase eliminatória de uma competição nacional.

Onde assistir a Atlético-GO x Vila Nova ao vivo

Os dois jogos do clássico goiano pelos playoffs da Série B terão transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, no streaming. XSports e GOAT também exibem os confrontos.

TV por assinatura e streaming: ESPN e Disney+.

ESPN e Disney+. Outras opções: XSports e GOAT.

Datas, horários e locais dos jogos

Jogo de ida: Atlético-GO x Vila Nova

Data: domingo, 22 de novembro de 2026.

domingo, 22 de novembro de 2026. Horário: 18h30 (de Brasília).

18h30 (de Brasília). Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza.

Jogo de volta: Vila Nova x Atlético-GO

Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026.

sexta-feira, 27 de novembro de 2026. Horário: 20h (de Brasília).

20h (de Brasília). Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).

Qual é a vantagem do Vila Nova nos playoffs?

Por ter terminado a fase classificatória na terceira colocação, enquanto o Atlético-GO ficou em sexto, o Vila Nova tem duas vantagens no confronto: decide a vaga em casa e avança se houver igualdade no placar agregado das duas partidas.

Na prática, o Colorado garante a classificação em caso de dois empates ou de resultados que deixem os clubes igualados no agregado. O regulamento não prevê disputa de pênaltis nos playoffs.

Os cartões amarelos acumulados na primeira fase foram zerados para a etapa eliminatória. No entanto, jogadores que receberam o terceiro cartão amarelo na 38ª rodada precisam cumprir suspensão automática no jogo de ida.

Ingressos para Vila Nova x Atlético-GO

A torcida do Vila Nova esgotou a carga de ingressos para o jogo de volta no OBA em aproximadamente duas horas de venda presencial. A partida será disputada na casa colorada, na sexta-feira (27), às 20h.

Retrospecto recente entre Atlético-GO e Vila Nova

O Atlético-GO leva vantagem sobre o rival em confrontos eliminatórios recentes do Campeonato Goiano. O Dragão eliminou o Vila Nova nas semifinais das edições de 2019, 2022 e 2026, além de ter conquistado o título estadual de 2024 em uma final contra o Colorado.

Na Série B de 2026, porém, o Vila Nova venceu os dois clássicos disputados na fase de pontos corridos. Agora, os rivais voltam a se encontrar em uma disputa eliminatória, desta vez valendo o acesso à primeira divisão.

Ficha técnica: Atlético-GO x Vila Nova