Peixe tenta manter a reação na reta final do Brasileirão, enquanto o Tricolor Gaúcho chega pressionado pela zona de rebaixamento

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Santos e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto reúne duas equipes que chegam à reta final do Brasileirão em situações diferentes. O Peixe tenta manter a recuperação na tabela, enquanto o Tricolor Gaúcho busca pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento.

Com apenas três rodadas restantes para o encerramento da competição, a partida ganha importância especialmente para os visitantes, que precisam reagir para deixar a zona de rebaixamento. O Santos, por sua vez, busca aproveitar o mando de campo para ampliar sua pontuação.

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Como chegam Santos e Grêmio?

Santos

O Santos chega ao confronto ocupando a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos em 35 partidas. A equipe soma 13 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, com 51 gols marcados e 49 sofridos.

Na última quarta-feira (18), o Peixe conquistou uma vitória importante sobre o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, pela 35ª rodada. O resultado permitiu ao clube chegar aos 50 pontos e subir na classificação.

Comandado pelo técnico Cuca, o Santos tenta manter a recuperação nesta reta final da competição. A equipe ainda busca melhorar sua posição na tabela e encerrar a temporada com uma sequência positiva.

Um dos principais destaques do time é Gabigol, que soma 16 gols no Campeonato Brasileiro e aparece entre os maiores artilheiros da competição.

Para enfrentar o Grêmio, Cuca terá pelo menos uma ausência confirmada. O volante Gustavo Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e precisará cumprir suspensão automática.

O jogador vinha sendo titular frequente da equipe e participou de 39 partidas na temporada, sendo 34 entre os titulares. Sua ausência obrigará o treinador a modificar o setor de meio-campo.

Por outro lado, o Santos poderá contar com o retorno de atletas que estavam servindo suas seleções durante a Data FIFA. João Ananias, Bontempo, Miguelito e Caballero são esperados novamente entre as opções da comissão técnica.

O confronto também marcará o retorno do Santos ao Morumbis como mandante. A mudança de estádio está relacionada às obras realizadas na Vila Belmiro e à possibilidade de receber um público maior na capital paulista.

Grêmio

O Grêmio chega à partida em situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 18ª colocação, com 38 pontos em 35 jogos, somando nove vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

O Tricolor Gaúcho marcou 38 gols e sofreu 47, acumulando saldo negativo de nove gols. A campanha mantém o clube dentro da zona de rebaixamento, com a necessidade de conquistar resultados positivos nas últimas rodadas.

Na última quarta-feira (18), o Grêmio empatou por 0 a 0 com o Bahia. O resultado manteve a equipe com 38 pontos e aumentou a importância do confronto contra o Santos.

Comandado pelo técnico Renato Gaúcho, o time terá problemas para montar a escalação. O lateral-direito João Pedro e o atacante Enamorado receberam o terceiro cartão amarelo diante do Bahia e estão suspensos.

Para a lateral direita, Diego Caito aparece como principal alternativa. O jogador está recuperado de uma lesão muscular e já havia ficado no banco de reservas na última partida.

Outra preocupação envolve o atacante Carlos Vinícius, que deixou o confronto contra o Bahia ainda no primeiro tempo após sentir dores na coxa direita. O jogador passará por avaliação médica para determinar a gravidade do problema.

Caso o centroavante não tenha condições de atuar, Braithwaite surge como uma das principais opções para comandar o ataque gremista.

O Grêmio também conta com jogadores como Amuzu, Villasanti e Noriega, que poderão ser importantes na tentativa de conquistar pontos fora de casa.

O que está em jogo para Santos e Grêmio?

O confronto desta segunda-feira (23) terá importância direta para as pretensões das duas equipes na reta final do Campeonato Brasileiro.

Para o Santos, uma vitória representaria a chegada aos 53 pontos e a possibilidade de melhorar sua posição na tabela, dependendo dos resultados dos concorrentes.

O Peixe tenta manter a recuperação apresentada nas últimas rodadas e aproveitar o mando de campo para conquistar mais três pontos diante de sua torcida.

Além disso, o confronto será importante para o planejamento da equipe nesta reta final da temporada, já que o Santos ainda pode tentar a vaga nos playoffs da Libertadores.

Já o Grêmio enfrenta uma situação de maior pressão. Com 38 pontos, o Tricolor Gaúcho está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Uma vitória levaria o clube aos 41 pontos e poderia representar uma mudança importante na classificação, dependendo dos resultados de Vitória e Internacional, que também disputam a permanência na Série A.

O Grêmio ainda terá confrontos contra Corinthians e Mirassol nas últimas rodadas, o que aumenta a necessidade de pontuar diante do Santos.

Com a proximidade do encerramento do campeonato, qualquer tropeço poderá dificultar ainda mais a situação do Tricolor Gaúcho na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir Santos x Grêmio ao vivo?

A partida entre Santos e Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV;

SporTV; Pay-per-view: Premiere.

O confronto será disputado nesta segunda-feira (23), às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.

Prováveis escalações de Santos e Grêmio

Santos (Técnico: Cuca)

Diógenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão e Luan Peres; Arthur e Bontempo; Everton Cebolinha, Neymar, Philippe Coutinho e Gabigol.

Desfalques: Gustavo Henrique (suspenso);

Gustavo Henrique (suspenso); Dúvidas: Lucas Veríssimo (lesão na coxa esquerda).

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace, Balbuena e Marlon; Villasanti e Noriega; Amuzu, Pavón e Braithwaite.

Desfalques: João Pedro e Enamorado (suspensos); Nardoni (lesionado)

João Pedro e Enamorado (suspensos); Nardoni (lesionado) Dúvidas: Carlos Vinícius e Wallace (Problemas físicos).

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Arbitragem de Santos x Grêmio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a equipe de arbitragem responsável pelo confronto entre Santos e Grêmio, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Ramon Abatti Abel (SC); Assistente 1: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG); Assistente 2: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC);

Alexandre de Medeiros Lodetti (SC); Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

Jefferson Ferreira de Moraes (GO); VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Ficha técnica de Santos x Grêmio

Jogo: Santos x Grêmio;

Santos x Grêmio; Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;

Campeonato Brasileiro Série A 2026; Rodada: 36ª;

36ª; Data: segunda-feira, 23 de novembro de 2026;

segunda-feira, 23 de novembro de 2026; Horário: 21h (de Brasília);

21h (de Brasília); Local: Morumbis, São Paulo (SP);

Morumbis, São Paulo (SP); Transmissão: SporTV e Premiere.

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