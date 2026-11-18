Real Madrid recebe o Celta de Vigo neste sábado (21), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol; confira transmissão e escalações

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Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam neste sábado (21), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27.

O confronto reúne duas equipes em situações diferentes na tabela. O Real Madrid ocupa a segunda colocação, com 30 pontos, três atrás do líder Barcelona, enquanto o Celta de Vigo aparece na 11ª posição, com 13 pontos.

Após a pausa para a Data FIFA de novembro, os Merengues buscam manter a sequência positiva e continuar pressionando o Barcelona na disputa pela liderança. Já o Celta tenta surpreender fora de casa para melhorar sua posição na classificação.

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Como chegam Real Madrid e Celta de Vigo?

Real Madrid

O Real Madrid chega ao confronto em um momento positivo na temporada. A equipe comandada pelo técnico José Mourinho ocupa a segunda colocação de La Liga, com 30 pontos em 12 partidas, somando dez vitórias e duas derrotas.

Os Merengues estão três pontos atrás do Barcelona e precisam de uma vitória para continuar na disputa pela liderança do Campeonato Espanhol. Até aqui, o clube venceu todos os cinco compromissos disputados no Santiago Bernabéu pela competição, marcando 17 gols e sofrendo apenas três.

Na última rodada, o Real Madrid venceu o Valencia por 3 a 0, fora de casa. O resultado ampliou a sequência de vitórias da equipe, que também havia superado o AEK Atenas por 3 a 2, pela Liga dos Campeões.

Mourinho segue sem contar com Rodrygo, que está na fase final de sua recuperação da cirurgia de LCA (Ligamento Cruzado Anterior) e deve retornar apenas em 2027.

Além do brasileiro, o lateral Ferland Mendy segue fora com um problema muscular na coxa, e o zagueiro Raúl Asencio, que passou por uma cirurgia devido a uma fratura por estresse na perna.

Outros dois jogadores exigem atenção do departamento médico. O volante Aurélien Tchouaméni apresentou um problema na virilha durante a Data FIFA, enquanto Bernardo Silva deixou a convocação de Portugal por questões físicas. Ambos serão avaliados antes da partida.

Por outro lado, Vinícius Júnior volta a estar disponível para ser escalado após cinco jogos sem atuar no Campeonato Espanhol. O motivo foi a suspensão realizada pela Federação Espanhola, devido ao cartão vermelho recebido contra o Villarreal, na 8ª rodada da Laliga.

Celta de Vigo

O Celta de Vigo chega ao confronto ocupando a 11ª colocação, com 13 pontos em 12 partidas. A equipe comandada pelo técnico Claudio Giráldez soma duas vitórias, sete empates e três derrotas no Campeonato Espanhol.

Na última rodada de La Liga, o Celta empatou por 0 a 0 com o Levante, em casa. O resultado manteve a equipe no meio da tabela, mas evidenciou as dificuldades para transformar o volume de jogo em vitórias.

O desempenho fora de casa também preocupa. Nas cinco partidas disputadas como visitante pela competição, o Celta ainda não venceu, acumulando quatro empates e uma derrota, com apenas um gol marcado.

Durante a pausa do Campeonato Espanhol, a equipe disputou um compromisso pela Copa do Rei e goleou o Salamanca por 5 a 0, resultado que ajudou a recuperar a confiança antes da visita ao Santiago Bernabéu.

Para enfrentar o Real Madrid, Claudio Giráldez terá desfalques importantes no setor ofensivo. O atacante Borja Iglesias está fora por uma lesão muscular na panturrilha, enquanto o meio-campista Miguel Román também segue em recuperação de um problema no joelho.

Na defesa, Carl Starfelt e Álvaro Núñez aparecem entre as preocupações da comissão técnica devido a problemas físicos.

O que está em jogo para Real Madrid e Celta de Vigo?

O confronto deste sábado (21) terá importância para as pretensões das duas equipes no Campeonato Espanhol.

Para o Real Madrid, uma vitória representaria a chegada aos 33 pontos, mantendo a pressão sobre o Barcelona na disputa pela liderança de La Liga.

Além da necessidade de pontuar, os Merengues buscam preservar o aproveitamento de 100% como mandantes. Até aqui, o Real Madrid venceu todos os compromissos disputados no Santiago Bernabéu pelo Campeonato Espanhol.

O confronto também representa uma oportunidade para Mourinho manter o bom momento da equipe antes da sequência de compromissos pela Liga dos Campeões.

Já o Celta de Vigo busca chegar aos 16 pontos e melhorar sua posição na tabela. A equipe tenta conquistar sua primeira vitória como visitante nesta edição de La Liga.

O clube de Vigo também procura diminuir a quantidade de empates acumulados na competição, já que terminou sete das 12 primeiras partidas com o placar igualado.

O retrospecto recente entre as equipes apresenta resultados importantes para os dois lados. No último encontro, em março de 2026, o Real Madrid venceu por 2 a 1, fora de casa. Entretanto, na última visita ao Santiago Bernabéu, em dezembro de 2025, o Celta surpreendeu e venceu por 2 a 0.

Onde assistir Real Madrid x Celta de Vigo ao vivo?

A partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

YouTube: CazéTV.

O confronto será disputado neste sábado (21), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Prováveis escalações de Real Madrid e Celta de Vigo

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Dumfries (Arnold), Konaté, Dean Huijsen e Cucurella; Camavinga, Valverde e Bellingham; Arda Guler (Brahim Diaz), Mbappé e Diamondé

Desfalques: Rodrygo, Ferland Mendy e Raúl Asencio (lesionados);

Rodrygo, Ferland Mendy e Raúl Asencio (lesionados); Dúvidas: Tchouaméni e Bernardo Silva (dúvidas por problemas físicos).

Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez)

Radu; Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres e Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Aleix Febas e Javi Rueda; Hugo Álvarez, Ferran Jutglà e Pablo Durán.

Desfalques: Borja Iglesias e Miguel Román (lesionados); Carl Starfelt e Álvaro Núñez (problemas físicos).

Ficha técnica de Real Madrid x Celta de Vigo

Jogo: Real Madrid x Celta de Vigo;

Real Madrid x Celta de Vigo; Competição: Campeonato Espanhol (La Liga) 2026/27;

Campeonato Espanhol (La Liga) 2026/27; Rodada: 13ª;

13ª; Data: sábado, 21 de novembro de 2026;

sábado, 21 de novembro de 2026; Horário: 17h (de Brasília);

17h (de Brasília); Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha);

Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha); Transmissão: CazéTV (YouTube).

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