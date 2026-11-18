Líder e vice-líder se enfrentam em São Paulo na reta final da competição, em confronto que pode mudar os rumos da disputa pelo título nacional

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Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto terá transmissão da TV Globo, da GE TV, no YouTube, e do Premiere.

O duelo coloca frente a frente os dois primeiros colocados da competição e pode ter impacto direto na disputa pelo título. Na classificação apresentada antes dos compromissos da 35ª rodada, o Flamengo aparece na liderança, com 76 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa a segunda posição, com 73.

Antes do encontro em São Paulo, os dois times entram em campo nesta quarta-feira (18). O Rubro-Negro recebe o Athletico-PR, no Maracanã, enquanto o Alviverde visita o Cruzeiro, no Mineirão.

Como chegam Palmeiras e Flamengo

O Flamengo chega ao confronto na liderança do Brasileirão, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras. A equipe carioca também tem duas vitórias a mais, critério que pode ser decisivo em caso de empate na pontuação ao fim do campeonato.

O técnico Leonardo Jardim conta com o elenco completo para a sequência decisiva, incluindo o atacante Plata, que retornou após defender sua seleção durante a Data Fifa. O clube, porém, tem oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos.

Do lado palmeirense, a comissão técnica de Abel Ferreira precisa administrar o calendário e o desgaste do elenco. A diretoria alviverde, comandada por Leila Pereira, demonstrou insatisfação com as convocações para a Data Fifa e providenciou voos fretados para acelerar o retorno de três jogadores.

Além da disputa pelo Brasileirão, o Palmeiras tem outras duas decisões previstas até o encerramento da temporada: a final da Copa Libertadores, contra o Estudiantes, em 28 de novembro, e a decisão da Copa do Brasil, diante do Grêmio, em 6 de dezembro.

Onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo

O torcedor terá três opções para acompanhar Palmeiras x Flamengo ao vivo neste sábado (21). A partida será transmitida pela TV Globo, em sinal aberto, pela GE TV, no YouTube, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Arbitragem de Palmeiras x Flamengo

A CBF escalou o árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima para comandar o confronto entre os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

Árbitro principal: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Ingressos para Palmeiras x Flamengo

Mais de 33 mil ingressos já haviam sido comercializados antecipadamente para a torcida palmeirense. A carga destinada aos visitantes foi de 2 mil entradas, esgotadas em menos de um minuto após a abertura das vendas.

As vendas acontecem pela internet e nas bilheterias físicas. Sócios e proprietários de cadeiras cativas têm prioridade de compra até as 18h desta sexta-feira (20).

Preços dos ingressos

Geral Norte: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada). Gol Norte: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada).

R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada). Gol Sul: R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia-entrada).

R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia-entrada). Superior Norte: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia-entrada).

R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia-entrada). Central Leste: R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia-entrada).

R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia-entrada). Central Oeste: R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia-entrada).

Os torcedores cadastrados no programa Avanti têm acesso aos descontos previstos em seus planos. Já as compras realizadas com o cartão Palmeiras Pay oferecem 10% de cashback, limitado a R$ 20 por operação.

O acesso ao estádio será realizado exclusivamente por reconhecimento facial.

Palmeiras x Flamengo pode definir a disputa pelo título?

O confronto direto pode representar um momento importante na briga pela taça. Com três pontos de vantagem na classificação apresentada antes da 35ª rodada, o Flamengo tenta manter a liderança, enquanto o Palmeiras busca diminuir a diferença.

O resultado dos compromissos desta quarta-feira (18), contra Athletico-PR e Cruzeiro, respectivamente, também terá influência no cenário para o encontro de sábado.

Uma vitória rubro-negra em São Paulo poderá ampliar a vantagem sobre o concorrente direto. Já um triunfo palmeirense deixará a disputa ainda mais equilibrada na reta final do Campeonato Brasileiro.

Próximos desafios do Palmeiras

Além das últimas rodadas do Brasileirão, o Palmeiras tem duas decisões importantes no calendário. A primeira será a final da Copa Libertadores, contra o Estudiantes, da Argentina, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Na sequência, o Alviverde enfrenta o Grêmio pela final da Copa do Brasil, em 6 de dezembro, em Brasília.

Ficha técnica – Palmeiras x Flamengo