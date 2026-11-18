Líder do Campeonato Inglês, Arsenal visita o Newcastle em busca de ampliar sua vantagem na tabela, enquanto os donos da casa tentam reagir no torneio

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Newcastle e Arsenal se enfrentam neste sábado (21), às 14h30 (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle, pela 11ª rodada da Premier League 2026/27.

O confronto marca o retorno das equipes ao Campeonato Inglês após a pausa para a Data FIFA. Os dois clubes chegam em momentos diferentes, mas com a necessidade de conquistar pontos para alcançar seus objetivos na competição.

De um lado, os donos da casa tentam recuperar a regularidade e subir na classificação. Do outro, os visitantes buscam manter a boa fase e defender a liderança, em um confronto que promete movimentar a parte de cima da tabela.

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Como chegam Newcastle e Arsenal?

Newcastle

O Newcastle ocupa a 12ª colocação da Premier League, com 12 pontos em dez partidas. A equipe soma três vitórias, três empates e quatro derrotas, em uma campanha marcada pela irregularidade neste início de temporada.

Comandado pelo técnico Eddie Howe, o time tenta melhorar seu desempenho diante da torcida e se aproximar das primeiras posições do Campeonato Inglês.

Nas últimas cinco partidas pela competição, o Newcastle conquistou apenas uma vitória, além de um empate e três derrotas. O retrospecto aumenta a pressão por uma reação neste sábado.

Para enfrentar o Arsenal, Eddie Howe terá problemas no meio-campo. O brasileiro Joelinton segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa, enquanto Jaouen também está fora por um problema semelhante.

Arsenal

O Arsenal chega ao confronto na liderança da Premier League, com 27 pontos em dez jogos. A equipe soma nove vitórias e apenas uma derrota, mantendo uma das campanhas mais consistentes do Campeonato Inglês.

Atual campeão da competição, o time comandado por Mikel Arteta tenta defender a primeira colocação e ampliar sua vantagem sobre os concorrentes diretos.

O Arsenal chega embalado por uma sequência de quatro vitórias consecutivas no campeonato. Na última rodada, disputada antes da Data FIFA, a equipe venceu o Hull City e manteve o bom momento.

Um dos destaques para o confronto será o retorno de Bruno Guimarães ao St. James' Park. O meio-campista brasileiro, que deixou o Newcastle para defender o Arsenal, poderá enfrentar seu antigo clube como titular.

Apesar da boa campanha, Arteta terá problemas na montagem da equipe. O atacante Saka segue fora por uma lesão muscular na coxa, enquanto Dowman cumpre o último jogo de suspensão.

O volante Zubimendi também preocupa após sentir um problema muscular durante a Data FIFA, quando defendia a seleção espanhola.

Na defesa, Saliba está próximo de retornar após uma lesão nas costas, mas ainda depende de avaliação. Caso não tenha condições de atuar, Konsa poderá ser mantido ao lado de Gabriel Magalhães.

No ataque, Arteta também precisará escolher entre Havertz e Gyokeres para a função de centroavante. Madueke, Odegaard e Tzolis aparecem entre as opções para completar o setor ofensivo.

O que está em jogo para Newcastle e Arsenal?

A partida deste sábado (21) coloca frente a frente duas equipes que buscam objetivos diferentes neste momento da Premier League.

Para o Newcastle, uma vitória representaria a chegada aos 15 pontos e a possibilidade de subir na classificação, dependendo dos resultados dos concorrentes.

O time de Eddie Howe tenta aproveitar o apoio da torcida no St. James' Park para interromper a sequência irregular e conquistar um resultado importante diante do atual campeão inglês.

Já o Arsenal busca ampliar sua vantagem na liderança. Com 27 pontos, os Gunners poderão chegar aos 30 e manter a pressão sobre os principais concorrentes ao título.

Além da disputa pela primeira colocação, a partida será importante para a sequência do calendário da equipe de Arteta, que também terá compromissos pela Liga dos Campeões.

Na próxima terça-feira (24), o Arsenal receberá o Borussia Dortmund, pela Champions League. Depois, no dia 29, enfrentará o Manchester City em um confronto direto pelo Campeonato Inglês.

Onde assistir Newcastle x Arsenal ao vivo?

A partida entre Newcastle e Arsenal, pela 11ª rodada da Premier League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Disney+ Premium.

O confronto será disputado neste sábado (21), às 14h30 (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle, na Inglaterra.

Prováveis escalações de Newcastle e Arsenal

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Hornícek; Dedic, Thiaw, Burn e Hall; Miller e Nico González; Murphy, Fernández-Pardo e Barnes; Osula.

Desfalques: Joelinton e Jaouen (lesões musculares);



Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Timber, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Declan Rice e Bruno Guimarães; Madueke, Odegaard e Tzolis; Havertz.

Desfalques: Saka (lesão muscular) e Dowman (suspenso);



Saka (lesão muscular) e Dowman (suspenso); Dúvidas: Zubimendi e Saliba (problemas físicos)

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Arbitragem de Newcastle x Arsenal

Árbitro: Chris Kavanagh;

Chris Kavanagh; Assistente 1: Daniel Cook;

Daniel Cook; Assistente 2: Wade Smith;

Wade Smith; Quarto árbitro: Elliot Bell;

Elliot Bell; VAR: Stuart Attwell;

Stuart Attwell; Assistente de VAR: Adrian Holmes.

Ficha técnica de Newcastle x Arsenal

Jogo: Newcastle x Arsenal;

Newcastle x Arsenal; Competição: Premier League 2026/27;

Premier League 2026/27; Rodada: 11ª;

11ª; Data: sábado, 21 de novembro de 2026;

sábado, 21 de novembro de 2026; Horário: 14h30 (de Brasília);

14h30 (de Brasília); Local: St. James' Park, Newcastle (Inglaterra);

St. James' Park, Newcastle (Inglaterra); Transmissão: Disney+ Premium.

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