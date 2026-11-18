Liverpool tenta encerrar sequência negativa diante do maior rival, enquanto Manchester United busca reação em meio à crise na Premier League

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Liverpool e Manchester United se enfrentam neste domingo (22), às 13h30 (horário de Brasília), em Anfield, na cidade de Liverpool, pela 11ª rodada da Premier League 2026/27.

O clássico coloca frente a frente dois dos maiores rivais do futebol inglês, que vivem momentos diferentes na temporada. Enquanto o Liverpool tenta se aproximar da liderança, o Manchester United busca uma reação após um início de campeonato marcado por resultados negativos.

Além da rivalidade histórica, o confronto terá um ingrediente especial: a estreia do técnico Mauricio Pochettino no comando do Manchester United. O argentino assumiu a equipe durante a Data FIFA de novembro e terá pela frente um dos compromissos mais exigentes do calendário inglês.

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Como chegam Liverpool e Manchester United?

Liverpool

O Liverpool chega ao clássico ocupando a quarta colocação da Premier League, com 18 pontos em dez partidas. A equipe soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com 14 gols marcados e dez sofridos.

Comandado pelo técnico Andoni Iraola, o time está nove pontos atrás do líder Arsenal e tenta diminuir a diferença para os primeiros colocados. Uma vitória diante do Manchester United também seria importante para consolidar sua posição na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Na última rodada, antes da pausa para a Data FIFA, o Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1, fora de casa. Mac Allister, Wirtz e Isak marcaram os gols da equipe, que conseguiu se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Arsenal na rodada anterior.

Nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Inglês, os Reds conquistaram três vitórias e sofreram duas derrotas. Além do triunfo sobre o Crystal Palace, venceram Brentford e Brighton, mas foram superados por Arsenal e Manchester City.

Entre os destaques da temporada está o atacante Alexander Isak, que soma sete gols na Premier League. O sueco se consolidou como uma das principais referências ofensivas do Liverpool e deverá comandar o ataque no clássico.

Outro jogador importante é Florian Wirtz, responsável pela criação das jogadas. O alemão soma três assistências e 23 oportunidades de gol criadas na competição, sendo uma das principais peças do setor ofensivo.

Para enfrentar o Manchester United, Iraola terá problemas na montagem da equipe. Ekitike, Giovanni Leoni e Conor Bradley estão entre os desfalques por lesão, enquanto Frimpong e Gravenberch ainda dependem de avaliação física.

Manchester United

O Manchester United vive uma situação delicada na Premier League. A equipe ocupa a 18ª colocação, com apenas oito pontos em dez partidas, somando uma vitória, cinco empates e quatro derrotas.

Os Red Devils marcaram 14 gols e sofreram 19, apresentando um saldo negativo de cinco gols. A campanha mantém o clube dentro da zona de rebaixamento, cenário que aumenta a pressão por uma reação imediata.

Na última rodada, o United empatou por 4 a 4 com o Aston Villa, em Old Trafford. O resultado encerrou a passagem de Michael Carrick pelo comando técnico e abriu caminho para a chegada de Mauricio Pochettino.

O treinador argentino assumiu a equipe durante a Data FIFA e fará sua estreia justamente diante do Liverpool, em Anfield. Pochettino chega com a missão de reorganizar o time e melhorar o desempenho no Campeonato Inglês.

O Manchester United não vence há nove partidas pela Premier League. Sua única vitória na competição aconteceu em agosto, quando superou o Ipswich Town por 5 a 2.

Nos cinco compromissos mais recentes, o clube acumulou três empates e duas derrotas. Além do empate com o Aston Villa, perdeu para Chelsea e Bournemouth e ficou na igualdade contra Leeds United e Tottenham.

Apesar das dificuldades coletivas, o United conta com jogadores importantes no setor ofensivo. Bruno Fernandes e Bryan Mbeumo são os principais artilheiros da equipe no Campeonato Inglês, com quatro gols cada.

Porém, o treinador terá desfalques importantes. Ugarte, Sesko e Baleba seguem em recuperação de lesões. Harry Maguire, Luke Shaw, Rashford e Dorgu também apresentam dúvidas relacionadas às condições físicas.

Por outro lado, o zagueiro Lisandro Martínez volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na última partida.

O que está em jogo para Liverpool e Manchester United?

O clássico deste domingo (22) terá importância para as duas equipes, tanto pela rivalidade histórica quanto pela situação de cada clube na classificação.

Para o Liverpool, uma vitória representaria a chegada aos 21 pontos e a possibilidade de se aproximar dos primeiros colocados. O time de Andoni Iraola tenta aproveitar o fator casa para seguir entre os quatro primeiros da Premier League.

Além da disputa por posições, os Reds buscam manter o bom momento após a vitória sobre o Crystal Palace. O confronto também representa uma oportunidade de conquistar um resultado importante diante de um rival tradicional.

Já o Manchester United tenta iniciar uma reação na competição. Com apenas oito pontos, a equipe precisa voltar a vencer para deixar a zona de rebaixamento e recuperar a confiança.

Uma vitória levaria os Red Devils aos 11 pontos, podendo representar uma mudança importante na classificação, dependendo dos resultados dos concorrentes diretos.

O clássico também marcará o início do trabalho de Mauricio Pochettino. O argentino terá pouco tempo de preparação antes de enfrentar o Liverpool, mas buscará apresentar mudanças na organização da equipe.

O retrospecto recente favorece o Manchester United. Na temporada passada, os Red Devils venceram os dois confrontos contra o Liverpool pela Premier League. Em outubro de 2025, ganharam por 2 a 1 em Anfield. Já em maio de 2026, venceram por 3 a 2 em Old Trafford.

Agora, o Liverpool tenta interromper essa sequência e voltar a vencer o rival diante de sua torcida.

Onde assistir Liverpool x Manchester United ao vivo?

A partida entre Liverpool e Manchester United, pela 11ª rodada da Premier League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN;

ESPN; Streaming: Disney+.

O confronto será disputado neste domingo (22), às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Prováveis escalações de Liverpool e Manchester United

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Ronald Araújo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Szoboszlai; Gakpo, Wirtz e Barcola; Isak.

Desfalques: Ekitike, Giovanni Leoni e Conor Bradley (lesionados);

Ekitike, Giovanni Leoni e Conor Bradley (lesionados); Dúvidas: Frimpong e Gravenberch (problemas físicos).

Manchester United (Técnico: Mauricio Pochettino)

Lammens; Mazraoui, Leny Yoro, Harry Maguire e Diogo Dalot; Tielemans e Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Mbeumo.

Desfalques: Ugarte, Sesko e Baleba (lesionados);

Ugarte, Sesko e Baleba (lesionados); Dúvidas: Harry Maguire, Luke Shaw, Rashford e Dorgu (problemas físicos).

Ficha técnica de Liverpool x Manchester United

Jogo: Liverpool x Manchester United;

Liverpool x Manchester United; Competição: Premier League 2026/27;

Premier League 2026/27; Rodada: 11ª;

11ª; Data: domingo, 22 de novembro de 2026;

domingo, 22 de novembro de 2026; Horário: 13h30 (de Brasília);

13h30 (de Brasília); Local: Estádio Anfield, Liverpool (Inglaterra);

Estádio Anfield, Liverpool (Inglaterra); Transmissão: ESPN e Disney+.

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