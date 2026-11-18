Rodada da temporada regular tem 12 partidas, com destaque para o confronto entre Miami Heat e Milwaukee Bucks; confira a programação completa.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A NBA tem 12 jogos programados para esta quarta-feira (18), pela temporada regular de 2026/27. Um dos destaques da rodada é o confronto entre Miami Heat e Milwaukee Bucks, às 21h (de Brasília), com transmissão pela ESPN, ESPN 2, Disney+ e NBA League Pass.

A programação começa às 21h e segue até a madrugada de quinta-feira (19). Entre os duelos do dia estão também Golden State Warriors x Dallas Mavericks e Boston Celtics x Denver Nuggets.

Jogos da NBA hoje (18/11): horários e onde assistir

Confira a programação completa da rodada desta quarta-feira, com os horários de Brasília e as opções de transmissão indicadas para cada partida.

21h: Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers – NBA League Pass

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers – NBA League Pass 21h: Houston Rockets x Indiana Pacers – NBA League Pass

Houston Rockets x Indiana Pacers – NBA League Pass 21h: Milwaukee Bucks x Miami Heat – ESPN, ESPN 2, Disney+ e NBA League Pass

Milwaukee Bucks x Miami Heat – ESPN, ESPN 2, Disney+ e NBA League Pass 21h: Philadelphia 76ers x Orlando Magic – NBA League Pass

Philadelphia 76ers x Orlando Magic – NBA League Pass 21h30: Chicago Bulls x Brooklyn Nets – NBA League Pass

Chicago Bulls x Brooklyn Nets – NBA League Pass 21h30: Washington Wizards x Toronto Raptors – NBA League Pass

Washington Wizards x Toronto Raptors – NBA League Pass 22h: Detroit Pistons x New Orleans Pelicans – NBA League Pass

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans – NBA League Pass 22h: Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder – NBA League Pass

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder – NBA League Pass 23h: Boston Celtics x Denver Nuggets – NBA League Pass

Boston Celtics x Denver Nuggets – NBA League Pass 23h30: Golden State Warriors x Dallas Mavericks – NBA League Pass

Golden State Warriors x Dallas Mavericks – NBA League Pass 0h (quinta-feira, 19/11): Utah Jazz x Los Angeles Lakers – NBA League Pass

Utah Jazz x Los Angeles Lakers – NBA League Pass 0h (quinta-feira, 19/11): Phoenix Suns x Sacramento Kings – NBA League Pass

Horários de Brasília. As partidas sem outra transmissão indicada na programação podem ser acompanhadas pelo NBA League Pass.

Como assistir à NBA ao vivo no Brasil

Os torcedores brasileiros têm diferentes opções para acompanhar a temporada da NBA. ESPN, Disney+, Amazon Prime Video e NBA League Pass estão entre as plataformas com transmissões de partidas da liga.

A ESPN exibe jogos selecionados na televisão por assinatura, enquanto o Disney+ disponibiliza partidas por streaming. A programação varia de acordo com a rodada.

O Amazon Prime Video também conta com um pacote de transmissões da NBA. A plataforma exibe 147 jogos da temporada regular, além de partidas da Emirates NBA Cup, do SoFi NBA Play-In, do jogo da Black Friday e de confrontos da primeira e segunda rodada dos playoffs.

O canal oficial NBA Brasil, no YouTube, transmite partidas selecionadas gratuitamente. A plataforma também publica resumos, melhores momentos e análises.

NBA League Pass: como funciona

O NBA League Pass reúne partidas da liga em uma única plataforma. A assinatura dá acesso a jogos ao vivo e sob demanda, incluindo confrontos da pré-temporada, temporada regular, NBA Cup e playoffs.

O serviço também oferece recursos como múltiplos ângulos de câmera e replays. Para quem é cliente da Vivo, há a opção do NBA League Pass Premium.

Uma partida por semana recebe narração em português e aparece identificada como “VIVO” na programação do serviço.