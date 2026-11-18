Chelsea x Leeds: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 11ª rodada da Premier League
Após tropeçar na última rodada, Chelsea tenta reagir diante da torcida, enquanto o Leeds busca se aproximar dos primeiros colocados do Inglês
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Chelsea e Leeds se enfrentam neste sábado (21), às 12h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 11ª rodada da Premier League 2026/27.
O confronto marca o retorno das equipes ao Campeonato Inglês após a pausa para a Data FIFA. Os Blues buscam recuperação depois de uma derrota na última rodada, enquanto os visitantes tentam manter a competitividade apresentada neste início de temporada.
Separados por apenas dois pontos na classificação, os clubes disputam um confronto importante para suas pretensões de se aproximar das primeiras posições da Premier League.
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Como chegam Chelsea e Leeds?
Chelsea
O Chelsea ocupa a quinta colocação, com 16 pontos em dez jogos, somando cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última rodada, os Blues perderam por 1 a 0 para o Sunderland, fora de casa.
Comandada por Xabi Alonso, a equipe tenta reagir diante da torcida. Porém, o treinador enfrenta problemas físicos no elenco, principalmente com Reece James, Lacroix e João Pedro. O brasileiro ainda será avaliado para saber se poderá retornar.
Leeds
O Leeds aparece na nona colocação, com 14 pontos, após três vitórias, cinco empates e duas derrotas. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham, antes da pausa internacional.
Sob o comando de Daniel Farke, o time tem se destacado pela consistência defensiva, com apenas oito gols sofridos na competição. Para o confronto, o treinador acompanha as condições físicas de Rodon, Stach e Okafor.
O que está em jogo para Chelsea e Leeds?
O Chelsea busca chegar aos 19 pontos e continuar na disputa pelas primeiras posições. Uma vitória também permitiria aos Blues recuperar a confiança após o tropeço diante do Sunderland.
Já o Leeds poderá alcançar os 17 pontos e ultrapassar o próprio Chelsea na classificação, dependendo do saldo de gols. Os visitantes tentam melhorar o retrospecto em Londres e conquistar um resultado importante fora de casa.
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Onde assistir Chelsea x Leeds ao vivo?
A partida entre Chelsea e Leeds, pela 11ª rodada da Premier League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN;
- Streaming: Disney+.
O confronto será disputado neste sábado (21), às 12h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.
Prováveis escalações de Chelsea e Leeds
Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)
Penders; Palestra, Fofana, Colwill e Chavarría; Caicedo e Lavia; Henderson, Palmer e Morgan Rogers; Pedro Neto.
- Desfalques: Reece James (joelho) e Lacroix (lesão muscular);
- Dúvidas: João Pedro (coxa), Hato (costas), Acheampong (problema físico) e Gittens (tornozelo).
Leeds (Técnico: Daniel Farke)
Trafford; Justin, Rodon e Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka e Gudmundsson; Longstaff e Nmecha; Calvert-Lewin.
- Desfalques: Mateo Joseph (lesão no joelho);
- Dúvidas: Rodon (lesão muscular), Stach (pé), Okafor e Longstaff (problemas físicos).
Ficha técnica de Chelsea x Leeds
- Jogo: Chelsea x Leeds;
- Competição: Premier League 2026/27;
- Rodada: 11ª;
- Data: sábado, 21 de novembro de 2026;
- Horário: 12h (de Brasília);
- Local: Stamford Bridge, Londres (Inglaterra);
- Transmissão: ESPN e Disney+.
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