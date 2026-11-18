Equipes se enfrentam na Arena Condá pela antepenúltima rodada do campeonato; confronto terá transmissão exclusiva no pay-per-view

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Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (21), às 21h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2026. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

O confronto faz parte da reta final da competição, que entra nas três últimas rodadas. A Raposa busca garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, enquanto a Chapecoense passa por mudanças na comissão técnica.

Antes do duelo, os dois times entram em campo nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada. A equipe catarinense visita o Remo, no Mangueirão, em Belém, enquanto o Cruzeiro recebe o Palmeiras, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro disputa os últimos jogos do Brasileirão com o objetivo de assegurar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe enfrenta o Palmeiras antes de viajar para Chapecó, onde terá mais um compromisso pela reta final do campeonato.

A Chapecoense, por sua vez, passou por mudanças recentes na comissão técnica. Vinicius Bergantin foi apresentado oficialmente como novo treinador da equipe e terá a missão de comandar o time na sequência da temporada.

Os clubes também já se enfrentaram em 2026. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Chapecoense e Cruzeiro empataram por 0 a 0.

Onde assistir Chapecoense x Cruzeiro ao vivo

O torcedor poderá acompanhar Chapecoense x Cruzeiro ao vivo pelo Premiere. O canal de pay-per-view terá exclusividade na transmissão do confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha de arbitragem

Árbitro principal: Raphael Claus (SP)

Raphael Claus (SP) Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua da Costa (SP)

Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua da Costa (SP) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Raphael Claus já apitou quatro partidas do Cruzeiro na temporada de 2026, incluindo o empate por 0 a 0 contra a própria Chapecoense, pela Copa do Brasil.

Ingressos para Chapecoense x Cruzeiro

Os ingressos para a partida estão à venda pela internet, no site oficial de comercialização da Chapecoense, e nas bilheterias da Arena Condá. Os valores variam de acordo com o setor e a modalidade de entrada.

Torcida da Chapecoense

Arquibancada descoberta (Geral): R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada). Cadeiras descobertas: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada).

R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada). Cadeiras cobertas laterais: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada).

Torcida do Cruzeiro

Arquibancada descoberta (Geral): R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).

As vendas pela internet começaram na quarta-feira (18), pelo site tickets.chapecoense.com.

As bilheterias da Arena Condá funcionam nos seguintes horários:

Sexta-feira (20/11): das 10h às 19h.

das 10h às 19h. Sábado (21/11): das 10h às 21h30.

Ficha técnica – Chapecoense x Cruzeiro