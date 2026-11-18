Bayern de Munique x Koln ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 10ª rodada da Bundesliga
Invicto na temporada, Bayern tenta se isolar na liderança do Alemão, enquanto o Colônia busca surpreender fora de casa e se afastar da parte de baixo
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Bayern de Munique e Colônia se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 16h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela 10ª rodada da Bundesliga 2026/27.
O confronto marca o retorno das duas equipes ao Campeonato Alemão após a pausa para a Data FIFA. Os bávaros tentam manter a invencibilidade na temporada, enquanto os visitantes buscam uma reação depois de resultados irregulares.
Além da diferença na classificação, a partida coloca à prova o bom desempenho ofensivo dos donos da casa diante de um adversário que encontra dificuldades para conquistar pontos longe de seus domínios.
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Como chegam Bayern de Munique e Colônia?
Bayern de Munique
O Bayern lidera a Bundesliga com 21 pontos em nove jogos, somando seis vitórias e três empates. A equipe possui o melhor ataque da competição, com 29 gols marcados, e ainda não perdeu uma partida oficial na temporada 2026/27.
Na última rodada, os bávaros venceram o Mainz por 2 a 1, fora de casa. O destaque ofensivo é Harry Kane, que soma oito assistências no Campeonato Alemão, enquanto Olise é o principal artilheiro da equipe na competição, com seis gols.
Para o confronto, o técnico Vincent Kompany terá ausências importantes, como Davies, Luis Díaz, Gnabry e Neuer. A equipe também terá que administrar o desgaste de jogadores que participaram da Data FIFA.
Colônia
O Colônia ocupa a 15ª colocação, com nove pontos em nove partidas. A equipe soma duas vitórias, três empates e quatro derrotas, com dez gols marcados e 14 sofridos.
O time comandado por René Wagner vem de derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen e venceu apenas uma das últimas oito partidas pela Bundesliga.
Um dos destaques é o atacante El Mala, que soma três gols nesta edição do Campeonato Alemão. Para enfrentar o Bayern, o Colônia terá desfalques como Dallinga, Hubers e Skhiri.
O que está em jogo para Bayern de Munique e Colônia?
O Bayern de Munique busca chegar aos 24 pontos e se isolar provisoriamente na liderança da Bundesliga. A equipe está empatada com o Borussia Dortmund, mas leva vantagem no saldo de gols.
Já o Colônia tenta se afastar da zona de rebaixamento. Com nove pontos, o clube ocupa a 15ª colocação e precisa melhorar seu desempenho fora de casa para ganhar posições na tabela.
O retrospecto recente favorece os bávaros, que não perdem para o Colônia há 22 confrontos pela Bundesliga, desde fevereiro de 2011.
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Onde assistir Bayern de Munique x Colônia ao vivo?
A partida entre Bayern de Munique e Colônia, pela 10ª rodada da Bundesliga 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV;
- TV aberta: Xsports;
- Streaming: CazéTV e OneFootball.
O confronto será disputado nesta sexta-feira (20), às 16h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.
Prováveis escalações de Bayern de Munique e Colônia
Bayern de Munique (Técnico: Aaron Danks)
Urbig; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Karl, Olise e Brown; Kane.
- Desfalques: Davies, Luis Díaz, Gnabry, Ndiaye, Neuer e Saibari (problemas físicos);
Colônia (Técnico: René Wagner)
Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey e Kraub; Sebulonsen, Maina, Okon-Engstler, Jóhannesson e Sosa; Bulter e El Mala.
- Desfalques: Dallinga, Hubers, Rondic e Skhiri (lesionados);
Ficha técnica de Bayern de Munique x Colônia
- Jogo: Bayern de Munique x Colônia;
- Competição: Bundesliga 2026/27;
- Rodada: 10ª;
- Data: sexta-feira, 20 de novembro de 2026;
- Horário: 16h30 (de Brasília);
- Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha);
- Transmissão: SporTV, CazéTV e OneFootball.
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