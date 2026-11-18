Barcelona recebe o Villarreal neste domingo (22), pela 13ª rodada de La Liga; confira onde assistir, horário e prováveis escalações

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Barcelona e Villarreal se enfrentam neste domingo (22), às 10h (horário de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27.

O confronto reúne duas equipes que buscam objetivos diferentes na competição. O Barcelona ocupa a liderança, com 33 pontos, enquanto o Villarreal aparece na oitava colocação, com 15 pontos.

Depois da pausa para a Data FIFA de novembro, o time catalão tenta manter a vantagem sobre o Real Madrid na disputa pelo título. Já o Submarino Amarelo busca conquistar pontos fora de casa para se aproximar da zona de classificação às competições europeias.

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Como chegam Barcelona e Villarreal?

Barcelona

O Barcelona chega ao confronto na liderança do Campeonato Espanhol, com 33 pontos em 12 partidas. A equipe comandada pelo técnico Hansi Flick soma 11 vitórias e apenas uma derrota, mantendo um dos melhores aproveitamentos da competição.

O clube catalão está três pontos à frente do Real Madrid, segundo colocado, e busca ampliar sua vantagem na disputa pelo título espanhol.

Na última rodada, o Barcelona conquistou uma vitória importante sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Metropolitano. O resultado permitiu à equipe manter a liderança antes da pausa para os compromissos das seleções nacionais.

Antes disso, o Barça também havia vencido o Aston Villa por 3 a 0, pela Liga dos Campeões, mostrando força ofensiva nas duas competições.

Para enfrentar o Villarreal, Hansi Flick terá problemas na montagem da equipe. O zagueiro Pau Cubarsi, o lateral Xavi Espart, o volante Rodri Hernández, o atacante Roony Bardghji estão lesionados e não devem ficar à disposição.

Por outro lado, o treinador conta com jogadores importantes para manter o bom momento da equipe. Lamine Yamal e Raphinha aparecem como referências ofensivas, enquanto Pedri, Frenkie de Jong e Fermín López são opções para a organização do meio-campo.

O confronto também representa uma oportunidade para o Barcelona manter a regularidade diante de sua torcida. Com a liderança em jogo, o time catalão tenta evitar qualquer tropeço que permita a aproximação do Real Madrid.

Villarreal

O Villarreal chega à partida ocupando a oitava colocação de La Liga, com 15 pontos em 12 jogos. A equipe soma quatro vitórias, três empates e cinco derrotas na competição.

Na última rodada do Campeonato Espanhol, o Submarino Amarelo venceu o Getafe por 2 a 0, em casa, resultado que ajudou a equipe a recuperar a confiança antes da Data FIFA.

O triunfo também representou uma resposta após a derrota por 6 a 0 para o PSG, pela Liga dos Campeões, resultado que expôs dificuldades defensivas do clube espanhol diante de um adversário de alto nível.

Para enfrentar o Barcelona, o Villarreal terá o desfalque de Alassane Diatta e Akhomach, por problemas físicos.

O Villarreal também tenta melhorar seu desempenho contra os primeiros colocados, já que uma vitória fora de casa poderá aproximar a equipe da zona de classificação para as competições europeias.

O que está em jogo para Barcelona e Villarreal?

O confronto deste domingo (22) terá importância para a disputa pelas primeiras posições do Campeonato Espanhol.

Para o Barcelona, uma vitória representaria a chegada aos 36 pontos e a manutenção da liderança de La Liga, independentemente do resultado do Real Madrid na rodada.

Além da necessidade de pontuar, a equipe de Hansi Flick busca manter a sequência positiva e ampliar sua vantagem sobre os principais concorrentes ao título.

O clube catalão também tenta aproveitar o fator casa. Jogando no Camp Nou, o Barcelona terá a oportunidade de conquistar mais três pontos diante da torcida.

Já o Villarreal busca chegar aos 18 pontos e melhorar sua posição na classificação. O Submarino Amarelo tenta se aproximar dos clubes que disputam vagas nas competições continentais da próxima temporada.

Uma vitória sobre o líder também representaria um resultado importante para a confiança da equipe, especialmente depois das oscilações apresentadas neste início de campeonato.

O retrospecto recente favorece o Barcelona. Nos últimos cinco confrontos pelo Campeonato Espanhol, o clube catalão conquistou três vitórias, enquanto o Villarreal venceu duas vezes.

Na última partida entre as equipes, disputada em fevereiro de 2026, o Barcelona venceu por 4 a 1. Entretanto, o Villarreal já mostrou que pode surpreender fora de casa, como aconteceu em maio de 2025, quando venceu por 3 a 2 em Barcelona.

Onde assistir Barcelona x Villarreal ao vivo?

A partida entre Barcelona e Villarreal, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27, tem os seguintes canais indicados pelo Barcelona para o público brasileiro:

YouTube: CazéTV.

O confronto será disputado neste domingo (22), às 10h (horário de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na Espanha.

Prováveis escalações de Barcelona e Villarreal

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín e João Cancelo; De Jong (Bernal), Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Adeyemi e Raphinha.

Desfalques: Pau Cubarsí, Rodri, Bardghji e Xavi Espart (lesionados).

Villarreal (Técnico: Inigo Pérez)

Gulácsi; Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga e Carlos Romero; Carlos Maciá, Pape Gueye e Santi Comesaña; Alberto Moleiro, Buchanan e Mikautadze.

Desfalque: Ilias Akhomach e Alassane Diatta (lesionado).

Ficha técnica de Barcelona x Villarreal

Jogo: Barcelona x Villarreal;

Barcelona x Villarreal; Competição: Campeonato Espanhol (La Liga) 2026/27;

Campeonato Espanhol (La Liga) 2026/27; Rodada: 13ª;

13ª; Data: domingo, 22 de novembro de 2026;

domingo, 22 de novembro de 2026; Horário: 10h (de Brasília);

10h (de Brasília); Local: Spotify Camp Nou, Barcelona (Espanha);

Spotify Camp Nou, Barcelona (Espanha); Transmissão: CazéTV

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