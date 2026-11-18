Bahia x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 36ª rodada da Série A
Bahia recebe o Coritiba neste sábado (21), pela 36ª rodada do Brasileirão; confira onde assistir, horário e prováveis escalações
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Bahia e Coritiba se enfrentam neste sábado (21), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
O confronto reúne duas equipes com objetivos diferentes na reta final da competição. O Bahia segue na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2027, enquanto o Coritiba busca somar pontos para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.
Com apenas três rodadas restantes, incluindo este confronto, o Esquadrão de Aço tenta aproveitar o fator casa para se aproximar dos primeiros colocados. Já o Coxa busca um resultado positivo fora de casa para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento.
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Como chegam Bahia e Coritiba?
Bahia
O Bahia chega à reta final do Campeonato Brasileiro brigando pelas primeiras posições. Antes da 35ª rodada, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ocupava a sexta colocação, com 53 pontos em 34 partidas, somando 14 vitórias, 11 empates e nove derrotas.
O Esquadrão de Aço busca uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e tenta aproveitar os compromissos na Arena Fonte Nova para conquistar pontos importantes na disputa continental.
Nos últimos compromissos anteriores à Data FIFA, o Bahia apresentou resultados irregulares. A equipe foi derrotada pelo Cruzeiro por 3 a 2, fora de casa, depois de vencer o São Paulo pelo mesmo placar, em Salvador.
Antes disso, o Tricolor baiano havia empatado com o Santos por 1 a 1, na Vila Belmiro, e perdido para o Flamengo por 3 a 0, na Arena Fonte Nova.
Coritiba
O Coritiba chega ao confronto buscando se afastar da zona de rebaixamento. Antes da 35ª rodada, a equipe ocupava a 13ª colocação, com 42 pontos em 34 partidas, somando 11 vitórias, nove empates e 14 derrotas.
O Coxa passou por uma mudança no comando técnico durante a reta final da competição. Após a saída de Fernando Seabra, Guilherme Bossle assumiu a equipe interinamente, com a missão de garantir a permanência na Série A.
Nos últimos jogos anteriores à Data FIFA, o Coritiba enfrentou dificuldades para conquistar resultados positivos. A equipe perdeu para o Internacional por 1 a 0, fora de casa, depois de vencer o Vitória por 2 a 0, no Couto Pereira.
Antes disso, o clube paranaense havia sofrido derrotas para Grêmio e Atlético-MG, além de empatar com o Botafogo por 1 a 1.
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O que está em jogo para Bahia e Coritiba?
O confronto deste sábado (21) terá importância direta para as pretensões das duas equipes na reta final do Campeonato Brasileiro.
Para o Bahia, uma vitória poderá representar um passo importante na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2027. O Esquadrão de Aço busca terminar o campeonato entre os primeiros colocados e garantir sua presença na competição continental.
Além da necessidade de pontuar, o time de Rogério Ceni tenta aproveitar a força da Arena Fonte Nova para melhorar sua posição na tabela. Com poucas rodadas restantes, os confrontos em casa ganham ainda mais importância.
Já o Coritiba busca se aproximar da permanência matemática na Série A. A equipe paranaense iniciou a reta final com 42 pontos e tenta alcançar uma pontuação que reduza a dependência dos resultados dos concorrentes diretos.
Uma vitória fora de casa também representaria um resultado importante para o trabalho de Guilherme Bossle, que assumiu a equipe em um momento decisivo da temporada.
No primeiro turno, o Coritiba levou a melhor sobre o Bahia e venceu por 3 a 2, no Couto Pereira. Agora, o Tricolor baiano tenta devolver o resultado diante de sua torcida.
Onde assistir Bahia x Coritiba ao vivo?
A partida entre Bahia e Coritiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere.
O confronto será disputado neste sábado (21), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
Prováveis escalações de Bahia e Coritiba
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor e Jean Lucas; Erick Pulga e Alejo Véliz.
- Fora: Leo Vieira (lesionado)
Coritiba (Técnico: Guilherme Bossle, interino)
Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Maicon e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Brian Ocampo; Josué, Breno Lopes e Pedro Rocha.
- Fora: Lucas Ronier e Rodrigo Moledo (lesionados); Jacy Maranhão, Nicolas Fonseca (3° amarelo)
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Arbitragem de Bahia x Coritiba
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
- Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM);
- Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
- Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);
- VAR: Adriano Barros Carneiro (MA).
Ficha técnica de Bahia x Coritiba
- Jogo: Bahia x Coritiba;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;
- Rodada: 36ª;
- Data: sábado, 21 de novembro de 2026;
- Horário: 17h30 (de Brasília);
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA);
- Transmissão: Premiere.
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