Bahia recebe o Coritiba neste sábado (21), pela 36ª rodada do Brasileirão; confira onde assistir, horário e prováveis escalações

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Bahia e Coritiba se enfrentam neste sábado (21), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto reúne duas equipes com objetivos diferentes na reta final da competição. O Bahia segue na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2027, enquanto o Coritiba busca somar pontos para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.

Com apenas três rodadas restantes, incluindo este confronto, o Esquadrão de Aço tenta aproveitar o fator casa para se aproximar dos primeiros colocados. Já o Coxa busca um resultado positivo fora de casa para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Bahia e Coritiba?

Bahia

O Bahia chega à reta final do Campeonato Brasileiro brigando pelas primeiras posições. Antes da 35ª rodada, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ocupava a sexta colocação, com 53 pontos em 34 partidas, somando 14 vitórias, 11 empates e nove derrotas.

O Esquadrão de Aço busca uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e tenta aproveitar os compromissos na Arena Fonte Nova para conquistar pontos importantes na disputa continental.

Nos últimos compromissos anteriores à Data FIFA, o Bahia apresentou resultados irregulares. A equipe foi derrotada pelo Cruzeiro por 3 a 2, fora de casa, depois de vencer o São Paulo pelo mesmo placar, em Salvador.

Antes disso, o Tricolor baiano havia empatado com o Santos por 1 a 1, na Vila Belmiro, e perdido para o Flamengo por 3 a 0, na Arena Fonte Nova.

Coritiba

O Coritiba chega ao confronto buscando se afastar da zona de rebaixamento. Antes da 35ª rodada, a equipe ocupava a 13ª colocação, com 42 pontos em 34 partidas, somando 11 vitórias, nove empates e 14 derrotas.

O Coxa passou por uma mudança no comando técnico durante a reta final da competição. Após a saída de Fernando Seabra, Guilherme Bossle assumiu a equipe interinamente, com a missão de garantir a permanência na Série A.

Nos últimos jogos anteriores à Data FIFA, o Coritiba enfrentou dificuldades para conquistar resultados positivos. A equipe perdeu para o Internacional por 1 a 0, fora de casa, depois de vencer o Vitória por 2 a 0, no Couto Pereira.

Antes disso, o clube paranaense havia sofrido derrotas para Grêmio e Atlético-MG, além de empatar com o Botafogo por 1 a 1.

Entre no canal do WhatsApp do Bahia!

O que está em jogo para Bahia e Coritiba?

O confronto deste sábado (21) terá importância direta para as pretensões das duas equipes na reta final do Campeonato Brasileiro.

Para o Bahia, uma vitória poderá representar um passo importante na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2027. O Esquadrão de Aço busca terminar o campeonato entre os primeiros colocados e garantir sua presença na competição continental.

Além da necessidade de pontuar, o time de Rogério Ceni tenta aproveitar a força da Arena Fonte Nova para melhorar sua posição na tabela. Com poucas rodadas restantes, os confrontos em casa ganham ainda mais importância.

Já o Coritiba busca se aproximar da permanência matemática na Série A. A equipe paranaense iniciou a reta final com 42 pontos e tenta alcançar uma pontuação que reduza a dependência dos resultados dos concorrentes diretos.

Uma vitória fora de casa também representaria um resultado importante para o trabalho de Guilherme Bossle, que assumiu a equipe em um momento decisivo da temporada.

No primeiro turno, o Coritiba levou a melhor sobre o Bahia e venceu por 3 a 2, no Couto Pereira. Agora, o Tricolor baiano tenta devolver o resultado diante de sua torcida.

Onde assistir Bahia x Coritiba ao vivo?

A partida entre Bahia e Coritiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Pay-per-view: Premiere.

O confronto será disputado neste sábado (21), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Prováveis escalações de Bahia e Coritiba

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor e Jean Lucas; Erick Pulga e Alejo Véliz.

Fora: Leo Vieira (lesionado)

Coritiba (Técnico: Guilherme Bossle, interino)

Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Maicon e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Brian Ocampo; Josué, Breno Lopes e Pedro Rocha.

Fora: Lucas Ronier e Rodrigo Moledo (lesionados); Jacy Maranhão, Nicolas Fonseca (3° amarelo)

Entre no canal do WhatsApp do Bahia!

Arbitragem de Bahia x Coritiba

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

Savio Pereira Sampaio (DF); Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM);

Anne Kesy Gomes de Sá (AM); Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

Francisco Chaves Bezerra Junior (PE); Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);

Afro Rocha de Carvalho Filho (PB); VAR: Adriano Barros Carneiro (MA).

Ficha técnica de Bahia x Coritiba

Jogo: Bahia x Coritiba;

Bahia x Coritiba; Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;

Campeonato Brasileiro Série A 2026; Rodada: 36ª;

36ª; Data: sábado, 21 de novembro de 2026;

sábado, 21 de novembro de 2026; Horário: 17h30 (de Brasília);

17h30 (de Brasília); Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA);

Arena Fonte Nova, Salvador (BA); Transmissão: Premiere.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!