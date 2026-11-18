Galo disputa sua terceira decisão continental consecutiva contra os argentinos em Barranquilla; vencedor garante vaga na Libertadores de 2027

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Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), pela final da Copa Sul-Americana de 2026. A decisão será disputada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, e terá transmissão do SBT, da ESPN, do Disney+ e do Paramount+.

O confronto será realizado em jogo único e definirá o campeão continental da temporada. Quem levantar a taça também garantirá vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027 e na disputa da Recopa Sul-Americana do próximo ano.

Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão terá prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15. Se a igualdade persistir, o título será definido nas cobranças de pênaltis.

Como chegam Atlético-MG e Boca Juniors

O Atlético-MG chega à terceira decisão continental consecutiva. O clube foi vice-campeão da Libertadores em 2024 e da Copa Sul-Americana em 2025, quando perdeu a final para o Lanús. Na atual edição, terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com dez pontos, e eliminou Red Bull Bragantino, Santos e Montevideo City Torque no mata-mata.

O momento recente do Galo no futebol brasileiro, porém, é de instabilidade. A equipe acumula sete partidas sem vitória e empatou com o Mirassol em seu compromisso mais recente pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez levou a delegação completa para a Colômbia, incluindo jogadores lesionados e atletas das categorias de base. Maycon, Alan Franco e Minda são dúvidas para a decisão após problemas musculares durante a Data Fifa. O trio desfalcou a equipe contra o Mirassol e segue em tratamento.

Preciado é a exceção na logística da delegação: o lateral viaja diretamente do Equador, após defender sua seleção em amistoso contra a Bolívia.

Do outro lado, o Boca Juniors tenta conquistar a Copa Sul-Americana pela terceira vez. O clube argentino venceu as edições de 2004 e 2005. A final deste sábado também marcará o primeiro confronto entre as equipes na história do torneio.

Onde assistir Atlético-MG x Boca Juniors ao vivo

A final da Copa Sul-Americana terá transmissão em diferentes plataformas. Na televisão, o torcedor poderá acompanhar o confronto pelo SBT, em sinal aberto, e pela ESPN, na TV por assinatura.

Também será possível assistir à decisão pelo Disney+ (plano premium) e pelo Paramount+, serviços de streaming.

TV aberta: SBT

SBT TV por assinatura: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ (plano premium) e Paramount+

Everson reencontra o Boca Juniors em decisão continental

A final também marca um reencontro do goleiro Everson com o adversário argentino. Em 2021, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG eliminou o Boca Juniors em uma disputa de pênaltis no Mineirão.

Depois de dois empates por 0 a 0, a classificação foi decidida nas cobranças. Hulk desperdiçou a primeira tentativa atleticana, mas Everson defendeu três cobranças dos argentinos, a segunda, a terceira e a quinta, garantindo a vaga do Galo.

A atuação representou um momento importante na trajetória do goleiro no clube. Antes daquele confronto, Everson enfrentava críticas de torcedores após a derrota para o Goiás por 1 a 0. Depois da classificação, consolidou-se como titular e uma das lideranças do elenco.

Ingressos e presença das torcidas em Barranquilla

A Conmebol destinou 12 mil ingressos para cada clube finalista. As entradas da Categoria 3, nos setores reservados às torcidas de Atlético-MG e Boca Juniors, custaram US$ 90. Já os bilhetes das Categorias 1 e 2, em setores mistos, tiveram preços entre US$ 180 e US$ 250.

A torcida argentina esgotou rapidamente os ingressos destinados ao Setor Norte. O Atlético-MG havia comercializado entre 7 mil e 8 mil entradas até a véspera da decisão. A expectativa era de presença expressiva de torcedores do Boca Juniors em Barranquilla.

A Conmebol também promove a fan fest Fiesta Sudamericana 2026 nos dias 19 e 20 de novembro, no Gran Malecón, em Barranquilla.

Atlético-MG terá transmissão da final em Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, o Atlético-MG organiza uma transmissão oficial da decisão na Esplanada da Arena MRV, em parceria com o Disney+. O evento tem capacidade prevista para receber até 10 mil torcedores.

Os ingressos são gratuitos para sócios do programa Galo Na Veia e custam R$ 20 para o público em geral.

Ficha técnica – Atlético-MG x Boca Juniors