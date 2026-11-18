Athletico-PR x Remo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 36ª rodada da Série A
Furacão tenta se aproximar do G-4 diante da torcida, enquanto o Leão Azul busca pontos decisivos na luta contra o rebaixamento à Série B
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Athletico-PR e Remo se enfrentam neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos nesta reta final da competição. O Furacão tenta encerrar uma sequência sem vitórias e continuar na disputa por uma vaga direta na Libertadores, enquanto o Leão Azul luta para evitar o rebaixamento.
Com apenas três rodadas restantes, os pontos se tornam cada vez mais importantes para os dois lados. O Athletico busca aproveitar o mando de campo para reagir, enquanto o Remo chega motivado pelo resultado positivo conquistado no meio da semana.
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Como chegam Athletico-PR e Remo?
Athletico-PR
O Athletico-PR chega à partida ocupando a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos em 35 jogos. A equipe soma 15 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 52 gols marcados e 45 sofridos.
O Furacão vive um momento de instabilidade na reta final da Série A. Comandado pelo técnico Odair Hellmann, o time não vence desde o dia 12 de outubro, quando superou a Chapecoense.
Na última quarta-feira (18), o Athletico foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, pela 35ª rodada. Vargas abriu o placar com um gol de longa distância, mas Carrascal e Jorginho marcaram para os cariocas ainda no primeiro tempo.
O resultado manteve a equipe paranaense com 54 pontos, três atrás do Fluminense, quarto colocado, que ainda possui uma partida a menos.
Apesar da sequência negativa, o Athletico conta com um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. Kevin Viveros soma 21 gols e lidera a disputa pela artilharia da competição, à frente de Pedro, do Flamengo, que possui 20.
Entretanto, o atacante colombiano aparece entre os desfalques para o confronto contra o Remo por suspensão. Sem Viveros, Odair Hellmann precisará encontrar alternativas para manter a produtividade ofensiva da equipe.
Além do atacante, Claudinho segue fora devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, enquanto Luiz Gustavo apresenta um problema muscular.
Remo
O Remo chega ao confronto na 19ª colocação, com 32 pontos em 35 partidas. A equipe soma sete vitórias, 11 empates e 17 derrotas, com 39 gols marcados e 57 sofridos.
O Leão Azul tem 99.93% de chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Na última quarta-feira (18), a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Mangueirão, em Belém, pela 35ª rodada.
Os gols foram marcados por Jajá e Patrick, ainda no primeiro tempo. Jajá abriu o placar aos três minutos, enquanto Patrick ampliou aos 20, em cobrança de pênalti.
Para enfrentar o Athletico, Carpini terá problemas na montagem da equipe. Poveda e Jáderson estão entre os jogadores que seguem em recuperação de lesões musculares.
O que está em jogo para Athletico-PR e Remo?
A partida deste domingo (22) terá importância direta para a disputa por vagas na Libertadores e para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Para o Athletico-PR, uma vitória representaria a chegada aos 57 pontos, mesma pontuação atual do Fluminense, que ocupa a quarta colocação e ainda possui um jogo a menos.
O Furacão tenta interromper o jejum de vitórias e continuar na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027.
Além da necessidade de pontuar, o confronto será uma oportunidade para a equipe de Odair Hellmann recuperar a confiança diante da torcida antes dos compromissos finais contra Mirassol e São Paulo.
Já o Remo precisa vencer para continuar sonhando com a permanência na Série A. Com 32 pontos, o clube paraense poderá chegar aos 35, diminuindo a distância para os concorrentes diretos.
Porém, a situação do Leão Azul continua delicada. Mesmo em caso de vitória, a equipe dependerá de diversos tropeços de outros clubes para melhorar suas possibilidades de escapar do rebaixamento.
Onde assistir Athletico-PR x Remo ao vivo?
A partida entre Athletico-PR e Remo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere.
O confronto será disputado neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.
Prováveis escalações de Athletico-PR e Remo
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Gilberto, Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Jádson, Portilla, Felipinho, Zapelli e Mendoza; Vargas.
- Desfalques: Viveros (suspenso); Claudinho e Luiz Gustavo (lesão muscular);
Remo (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Edson Fernando e Patrick; David Braga, Jajá e Gabriel Taliari.
- Desfalques: Leonel Picco (3° amarelo);
Arbitragem de Athletico-PR x Remo
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
- Assistente 1: Fernanda Kruger (MT);
- Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO);
- Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).
Ficha técnica de Athletico-PR x Remo
- Jogo: Athletico-PR x Remo;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;
- Rodada: 36ª;
- Data: domingo, 22 de novembro de 2026;
- Horário: 16h (de Brasília);
- Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR);
- Transmissão: Premiere.
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