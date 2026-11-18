Furacão tenta se aproximar do G-4 diante da torcida, enquanto o Leão Azul busca pontos decisivos na luta contra o rebaixamento à Série B

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Athletico-PR e Remo se enfrentam neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos nesta reta final da competição. O Furacão tenta encerrar uma sequência sem vitórias e continuar na disputa por uma vaga direta na Libertadores, enquanto o Leão Azul luta para evitar o rebaixamento.

Com apenas três rodadas restantes, os pontos se tornam cada vez mais importantes para os dois lados. O Athletico busca aproveitar o mando de campo para reagir, enquanto o Remo chega motivado pelo resultado positivo conquistado no meio da semana.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Athletico-PR e Remo?

Athletico-PR

O Athletico-PR chega à partida ocupando a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos em 35 jogos. A equipe soma 15 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 52 gols marcados e 45 sofridos.

O Furacão vive um momento de instabilidade na reta final da Série A. Comandado pelo técnico Odair Hellmann, o time não vence desde o dia 12 de outubro, quando superou a Chapecoense.

Na última quarta-feira (18), o Athletico foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, pela 35ª rodada. Vargas abriu o placar com um gol de longa distância, mas Carrascal e Jorginho marcaram para os cariocas ainda no primeiro tempo.

O resultado manteve a equipe paranaense com 54 pontos, três atrás do Fluminense, quarto colocado, que ainda possui uma partida a menos.

Apesar da sequência negativa, o Athletico conta com um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. Kevin Viveros soma 21 gols e lidera a disputa pela artilharia da competição, à frente de Pedro, do Flamengo, que possui 20.

Entretanto, o atacante colombiano aparece entre os desfalques para o confronto contra o Remo por suspensão. Sem Viveros, Odair Hellmann precisará encontrar alternativas para manter a produtividade ofensiva da equipe.

Além do atacante, Claudinho segue fora devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, enquanto Luiz Gustavo apresenta um problema muscular.

Remo

O Remo chega ao confronto na 19ª colocação, com 32 pontos em 35 partidas. A equipe soma sete vitórias, 11 empates e 17 derrotas, com 39 gols marcados e 57 sofridos.

O Leão Azul tem 99.93% de chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Na última quarta-feira (18), a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Mangueirão, em Belém, pela 35ª rodada.

Os gols foram marcados por Jajá e Patrick, ainda no primeiro tempo. Jajá abriu o placar aos três minutos, enquanto Patrick ampliou aos 20, em cobrança de pênalti.

Para enfrentar o Athletico, Carpini terá problemas na montagem da equipe. Poveda e Jáderson estão entre os jogadores que seguem em recuperação de lesões musculares.

O que está em jogo para Athletico-PR e Remo?

A partida deste domingo (22) terá importância direta para a disputa por vagas na Libertadores e para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Para o Athletico-PR, uma vitória representaria a chegada aos 57 pontos, mesma pontuação atual do Fluminense, que ocupa a quarta colocação e ainda possui um jogo a menos.

O Furacão tenta interromper o jejum de vitórias e continuar na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027.

Além da necessidade de pontuar, o confronto será uma oportunidade para a equipe de Odair Hellmann recuperar a confiança diante da torcida antes dos compromissos finais contra Mirassol e São Paulo.

Já o Remo precisa vencer para continuar sonhando com a permanência na Série A. Com 32 pontos, o clube paraense poderá chegar aos 35, diminuindo a distância para os concorrentes diretos.

Porém, a situação do Leão Azul continua delicada. Mesmo em caso de vitória, a equipe dependerá de diversos tropeços de outros clubes para melhorar suas possibilidades de escapar do rebaixamento.

Onde assistir Athletico-PR x Remo ao vivo?

A partida entre Athletico-PR e Remo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Pay-per-view: Premiere.

O confronto será disputado neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

Prováveis escalações de Athletico-PR e Remo

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Gilberto, Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Jádson, Portilla, Felipinho, Zapelli e Mendoza; Vargas.

Desfalques: Viveros (suspenso); Claudinho e Luiz Gustavo (lesão muscular);



Remo (Técnico: Thiago Carpini)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Edson Fernando e Patrick; David Braga, Jajá e Gabriel Taliari.

Desfalques: Leonel Picco (3° amarelo);



Arbitragem de Athletico-PR x Remo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

Wilton Pereira Sampaio (GO); Assistente 1: Fernanda Kruger (MT);

Fernanda Kruger (MT); Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO);

Leone Carvalho Rocha (GO); Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);



Anderson Ribeiro Gonçalves (GO); VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

Ficha técnica de Athletico-PR x Remo

Jogo: Athletico-PR x Remo;

Athletico-PR x Remo; Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;

Campeonato Brasileiro Série A 2026; Rodada: 36ª;

36ª; Data: domingo, 22 de novembro de 2026;

domingo, 22 de novembro de 2026; Horário: 16h (de Brasília);

16h (de Brasília); Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR);

Arena da Baixada, Curitiba (PR); Transmissão: Premiere.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!