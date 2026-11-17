Vitória recebe o Bragantino nesta quinta-feira (19), pela 35ª rodada do Brasileirão, em confronto importante na luta contra o rebaixamento

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Vitória e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto reúne duas equipes em situações diferentes na tabela. O Vitória ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, enquanto o RB Bragantino aparece na 8ª posição, com 47 pontos.

Com apenas quatro rodadas restantes para o encerramento do Brasileirão, o Leão busca uma vitória para se afastar do Z-4, em uma partida que marcará a estreia do técnico Rafael Lacerda. Já o Massa Bruta tenta manter a boa sequência recente e seguir na disputa por uma vaga nas competições continentais de 2027.

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Como chegam Vitória e Bragantino?

Vitória

O Vitória chega ao confronto pressionado pela luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos em 34 partidas, somando dez vitórias, oito empates e 16 derrotas.

O Rubro-Negro está apenas um ponto à frente de Corinthians e Grêmio, que aparecem dentro da zona de rebaixamento, ambos com 37 pontos. Uma derrota diante do Bragantino poderá colocar a equipe baiana novamente no Z-4, dependendo dos resultados dos concorrentes diretos.

O momento recente também preocupa a torcida. O Vitória não vence há cinco partidas e vem de duas derrotas consecutivas. Na última rodada, foi superado pelo Fluminense por 3 a 0, no Barradão. Antes disso, perdeu para o Coritiba por 2 a 0, fora de casa.

Para tentar mudar o cenário, o clube terá uma novidade importante à beira do campo. O técnico Rafael Lacerda fará sua estreia no comando do Vitória, assumindo a equipe justamente na reta final do Campeonato Brasileiro.

RB Bragantino

O RB Bragantino chega à partida em uma situação mais confortável na classificação. A equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini ocupa a oitava colocação, com 47 pontos em 34 jogos, somando 13 vitórias, oito empates e 13 derrotas.

O Massa Bruta vive um momento positivo na competição e conquistou duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas. Primeiro, venceu a Chapecoense por 3 a 0 e, na sequência, superou o Santos por 2 a 1, ambos os confrontos disputados em casa.

Nos últimos cinco jogos, o Bragantino conquistou três vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota. Nesse período, também venceu o Cruzeiro por 4 a 2, mostrando força ofensiva na reta final do Brasileirão.

Com 47 pontos, o clube paulista busca se aproximar dos primeiros colocados e manter suas possibilidades de conquistar uma vaga em competição continental na próxima temporada.

O que está em jogo para Vitória e Bragantino?

O confronto desta quinta-feira (19) terá importância para as duas equipes, especialmente pela proximidade do encerramento do Campeonato Brasileiro.

Para o Vitória, uma vitória representaria a chegada aos 41 pontos e um passo importante na luta contra o rebaixamento. Atualmente com 38, o Rubro-Negro está apenas um ponto acima do Z-4 e ainda precisa pontuar para garantir a permanência na Série A de 2027.

Além da necessidade de conquistar os três pontos, a equipe baiana tenta encerrar uma sequência de cinco partidas sem vencer. O confronto também será a primeira oportunidade para Rafael Lacerda mostrar mudanças no desempenho do time.

O fator casa será outro elemento importante. Mesmo após a derrota para o Fluminense, o Vitória espera aproveitar o apoio da torcida no Barradão para conquistar um resultado positivo.

Já o RB Bragantino busca chegar aos 50 pontos e continuar sua aproximação da parte de cima da tabela. O Massa Bruta está na oitava colocação e ainda pode melhorar sua posição nas últimas rodadas.

Uma vitória também ampliaria a sequência positiva da equipe de Vagner Mancini, que tenta encerrar o Brasileirão com uma classificação para as competições continentais de 2027.

No primeiro turno, o Bragantino levou a melhor sobre o Vitória e venceu por 2 a 0. Agora, o clube baiano tenta devolver o resultado diante de sua torcida.

Onde assistir Vitória x Bragantino ao vivo?

A partida entre Vitória e Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Pay-per-view: Premiere.

O confronto será disputado nesta quinta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA).

Prováveis escalações de Vitória e Bragantino

Vitória (Técnico: Rafael Lacerda)

Lucas Arcanjo; Mateusinho, Cacá, Emmanuel Brítez e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Gabriel Baralhas; Erick, Matheuzinho e Renê.

Desfalques: Luan Cândido e Nacho Laquintana (restrições contratuais); Nathan Mendes, Fabiano Souza, Edu, Camutanga, Ramon e Riccieli (lesionados).

RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Tiago Volpi; Ryan Augusto, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho e Eric Ramires; Henry Mosquera, Wallace Yan e José Herrera; Eduardo Sasha.

Desfalques: Lucas Barbosa (suspenso); Rodriguinho e Davi Gomes (lesionados).

Arbitragem de Vitória x Bragantino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, para comandar o confronto entre Vitória e Red Bull Bragantino.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Ramon Abatti Abel (SC); Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE); Assistente 2: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC);

Alexandre de Medeiros Lodetti (SC); Quarto árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL);

Marcio dos Santos Oliveira (AL); VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Ficha técnica de Vitória x Bragantino

Jogo: Vitória x Red Bull Bragantino;

Vitória x Red Bull Bragantino; Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;

Campeonato Brasileiro Série A 2026; Rodada: 35ª;

35ª; Data: quinta-feira, 19 de novembro de 2026;

quinta-feira, 19 de novembro de 2026; Horário: 19h30 (de Brasília);

19h30 (de Brasília); Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA);

Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA); Transmissão: Premiere.

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