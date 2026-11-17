Vasco x Internacional ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2026
Cruz-maltino tenta aproveitar o fator casa após vitória recente, enquanto equipe gaúcha chega ao Rio de Janeiro embalada por resultado positivo
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Vasco e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O time carioca chega ao confronto após vencer a Chapecoense por 2 a 0, em partida atrasada. Já o Internacional vem de vitória sobre o Coritiba na rodada anterior.
O Vasco convocou a torcida para comparecer em peso a São Januário. A partida terá transmissão ao vivo na televisão por assinatura e também contará com cobertura em áudio pelos canais oficiais do clube gaúcho.
Como chegam as equipes
O Vasco tenta manter o embalo após o triunfo por 2 a 0 sobre a Chapecoense. Para o duelo em casa, o técnico Pedro Emanuel terá os retornos de Thiago Mendes e Santiago Sosa, que se recuperaram de problemas físicos e voltam a ficar à disposição.
O Internacional também chega de vitória, após superar o Coritiba. O técnico Eduardo Baptista conta com o retorno de Alan Patrick ao time titular, mas terá dois desfalques confirmados: Thiago Maia, por problemas físicos, e Maripán, suspenso após expulsão.
Onde assistir a Vasco x Internacional ao vivo
O jogo entre Vasco e Internacional terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, ambos com imagens.
A TV Inter também fará uma programação especial. O pré-jogo começa às 18h, com transmissão em áudio pelo YouTube e pelo TikTok.
Possíveis escalações de Vasco x Internacional
Vasco – Técnico: Pedro Emanuel
Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia e Lucas Piton; Jair, Marino Hinestroza e Alan Lescano; Facundo Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte.
Internacional – Técnico: Eduardo Baptista
Kauan Jesus; Bruno Gomes (ou na linha defensiva), Gabriel Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Ronaldo, Rodrigo Villagra e Matheus Bahia; Alan Patrick, Vitinho e Alerrandro.
O treinador colorado também testou uma formação com dois volantes, Bruno Gomes e Ronaldo, para dar mais liberdade ofensiva a Bruno Gomes.
Arbitragem de Vasco x Internacional
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Felipe Alan Costa de Oliveira
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Ficha técnica de Vasco x Internacional
- Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 35ª rodada
- Jogo: Vasco x Internacional
- Data: 19 de novembro de 2026 (quinta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SporTV e Premiere
- Áudio: TV Inter, pelo YouTube e TikTok, com pré-jogo a partir das 18h