São Paulo recebe o Fluminense nesta quinta-feira (19), pela 35ª rodada do Brasileirão; veja transmissão, escalações e arbitragem do confronto

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São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto reúne duas equipes que buscam terminar o Brasileirão entre os classificados para as competições continentais. O São Paulo ocupa a 10ª colocação, com 44 pontos, enquanto o Fluminense aparece na 4ª posição, com 57 pontos, dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores de 2027.

Com apenas quatro rodadas restantes para o encerramento da competição, o Tricolor paulista tenta diminuir a distância para os primeiros colocados. Já a equipe carioca busca consolidar sua posição no G-4 e se aproximar da classificação matemática para a próxima Libertadores.

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Como chegam São Paulo e Fluminense?

São Paulo

O São Paulo chega ao confronto ocupando a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos em 34 partidas. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior soma 12 vitórias, oito empates e 14 derrotas na competição.

Na última partida, o Tricolor paulista empatou com o Corinthians, em clássico disputado no início de novembro. O resultado manteve a equipe distante da zona de rebaixamento, mas também dificultou a aproximação dos primeiros colocados.

Para enfrentar o Fluminense, Dorival Júnior terá problemas na montagem da equipe. Os atacantes Luciano e Ferreira, além do volante Newton, receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians e terão que cumprir suspensão automática.

No ataque, Artur, Lucas Moura e Calleri aparecem como alternativas para a formação inicial. Já no meio-campo, Dorival terá que encontrar um substituto para Newton.

O setor defensivo também exige atenção da comissão técnica. Com limitações nas opções disponíveis, o treinador conta com Arboleda, Rafael Toloi e Osorio entre os zagueiros de origem.

O confronto também será especial por representar o penúltimo compromisso do São Paulo no MorumBIS em 2026. Depois do Fluminense, a equipe ainda receberá o Remo na reta final do Brasileirão.

Fluminense

O Fluminense chega à partida em situação mais confortável na tabela. A equipe ocupa a quarta colocação, com 57 pontos em 34 jogos, somando 16 vitórias, nove empates e nove derrotas.

Comandado pelo técnico Marcão, o Tricolor carioca busca consolidar sua presença entre os primeiros colocados e garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2027.

Na última rodada, o Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0, fora de casa, resultado que ajudou a equipe a se manter na parte de cima da classificação.

Antes disso, o clube carioca também havia conquistado uma vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Maracanã, em um confronto importante para suas pretensões na competição.

Para o duelo contra o São Paulo, a equipe conta com jogadores experientes, como Fábio e Thiago Silva, além de nomes importantes no setor ofensivo, como Luciano Acosta, Savarino, Canobbio e Hulk.

O confronto no MorumBIS será o primeiro de uma sequência importante para o Fluminense. Depois de enfrentar o São Paulo, a equipe receberá Mirassol e Cruzeiro no Maracanã, antes de encerrar o campeonato diante do Red Bull Bragantino, fora de casa.

O que está em jogo para São Paulo e Fluminense?

O confronto desta quinta-feira (19) terá importância direta na disputa pelas vagas nas competições continentais de 2027.

Para o São Paulo, uma vitória representaria a chegada aos 47 pontos e manteria a equipe na disputa por uma melhor colocação na tabela. O Tricolor paulista busca encerrar a temporada com uma vaga em competição continental.

Além da necessidade de pontuar, o time de Dorival Júnior tenta aproveitar o fator casa para recuperar a regularidade nesta reta final de Brasileirão.

Já o Fluminense busca chegar aos 60 pontos e dar mais um passo para garantir sua classificação à Copa Libertadores de 2027.

Na quarta colocação, a equipe carioca está dentro da zona de classificação direta para a fase de grupos, mas ainda precisa somar pontos para assegurar matematicamente sua presença na competição.

Uma vitória no MorumBIS também poderá aproximar o Fluminense da confirmação de uma vaga continental, dependendo dos resultados dos concorrentes diretos.

Com apenas três partidas restantes após esta rodada, cada ponto será importante para definir a classificação final das duas equipes.

Onde assistir São Paulo x Fluminense ao vivo?

A partida entre São Paulo e Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: TV Globo;

TV Globo; YouTube: ge tv;

ge tv; Pay-per-view: Premiere.

O confronto será disputado nesta quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo (SP).

Prováveis escalações de São Paulo e Fluminense

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Pedro Lima, Arboleda, Rafael Toloi, Luis Osorio e Iago Borduchi; Pablo Maia e Djhordney; Artur, Lucas Moura e Calleri.

Desfalques: Luciano, Ferreira e Newton (suspensos). Aurélio Buta e Domingos Duartes (lesionados)

Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules e Nonato; Canobbio, Luciano Acosta e Soteldo; Hulk.

Desfalques: Alisson, John Kennedy e Martinelli

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Arbitragem de São Paulo x Fluminense

Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

Lucas Casagrande (PR); Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR); Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR);

Andrey Luiz de Freitas (PR); Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);



Bruno Pereira Vasconcelos (BA); VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);



Ficha técnica de São Paulo x Fluminense

Jogo: São Paulo x Fluminense;

São Paulo x Fluminense; Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;

Campeonato Brasileiro Série A 2026; Rodada: 35ª;

35ª; Data: quinta-feira, 19 de novembro de 2026;

quinta-feira, 19 de novembro de 2026; Horário: 21h30 (de Brasília);

21h30 (de Brasília); Local: MorumBIS, São Paulo (SP);

MorumBIS, São Paulo (SP); Transmissão: TV Globo, ge tv (YouTube) e Premiere.

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