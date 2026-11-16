País de Gales x Portugal ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Portugal visita o País de Gales nesta terça-feira (17), pela última rodada da Liga das Nações; veja transmissão, horário, escalações e arbitragem
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País de Gales e Portugal se enfrentam nesta terça-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília), no Cardiff City Stadium, em Cardiff, pela sexta e última rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
O confronto será decisivo para a definição da liderança do grupo. Portugal ocupa a primeira colocação, com 12 pontos, e já garantiu classificação para as quartas de final. O País de Gales, por outro lado, aparece na lanterna, com apenas três pontos, e luta para evitar o rebaixamento direto à Liga B.
Depois de sofrer sua primeira derrota na competição, a seleção portuguesa busca uma recuperação para encerrar a fase de grupos na liderança. Já os galeses tentam aproveitar o fator casa para conquistar um resultado positivo diante da torcida.
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Como chegam País de Gales e Portugal?
País de Gales
O País de Gales chega ao confronto em situação delicada na Liga das Nações. A equipe comandada pelo técnico Craig Bellamy ocupa a quarta e última colocação do Grupo A4, com apenas três pontos conquistados em cinco partidas.
Até aqui, a seleção galesa soma uma vitória e quatro derrotas. O único resultado positivo aconteceu diante da Noruega, por 2 a 1, em Cardiff.
Na última rodada, os galeses foram derrotados pela Noruega por 3 a 1, fora de casa, resultado que complicou ainda mais a situação da equipe na competição.
Para enfrentar Portugal, Bellamy terá problemas na montagem da equipe. O volante Ethan Ampadu está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o lateral Neco Williams deixou o confronto contra a Noruega com uma lesão e deve ficar de fora. Além do meia Jordan James que está lesionado.
Portugal
Portugal chega à última rodada na liderança do Grupo A4, com 12 pontos, após conquistar quatro vitórias e sofrer uma derrota nas cinco primeiras partidas.
A equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus já garantiu classificação para as quartas de final da Liga das Nações, mas ainda precisa confirmar a primeira colocação da chave.
Na última rodada, os portugueses foram surpreendidos pela Dinamarca, que venceu por 4 a 1, em Braga. O resultado encerrou a sequência de quatro vitórias consecutivas da seleção na competição e manteve aberta a disputa pela liderança.
Para o confronto em Cardiff, Jorge Jesus terá desfalques importantes. Os defensores Rúben Dias e João Palhinha estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto Bernardo Silva, Nuno Tavares e Rafael Leão estão lesionados.
Por outro lado, João Cancelo, que cumpriu suspensão diante da Dinamarca, volta a ficar à disposição e poderá aparecer entre os titulares.
O que está em jogo para País de Gales e Portugal?
O confronto desta terça-feira (17) será decisivo para definir o futuro das duas seleções na Liga das Nações.
Para Portugal, o principal objetivo é confirmar a liderança do Grupo A4. Com 12 pontos, a seleção portuguesa precisa de pelo menos um empate para terminar na primeira colocação, sem depender do resultado entre Dinamarca e Noruega.
Mesmo com a classificação para as quartas de final já garantida, terminar a fase de grupos na liderança é importante para a sequência da competição.
Além disso, a equipe de Jorge Jesus busca uma resposta após a goleada sofrida diante da Dinamarca, evitando encerrar a primeira fase com duas derrotas consecutivas.
Já o País de Gales entra em campo tentando evitar o rebaixamento direto para a Liga B. Na última colocação, com três pontos, os galeses precisam de um resultado positivo para manter suas possibilidades de disputar os playoffs de permanência.
A situação da equipe também depende dos critérios de classificação e do desempenho das demais seleções que terminarem na última posição de seus respectivos grupos.
O confronto também marca o encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, antes da definição dos confrontos eliminatórios da competição.
Onde assistir País de Gales x Portugal ao vivo?
A partida entre País de Gales e Portugal, pela sexta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV;
- Streaming: Disney+.
O confronto será disputado nesta terça-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília), no Cardiff City Stadium, em Cardiff, no País de Gales.
Prováveis escalações de País de Gales e Portugal
País de Gales (Técnico: Craig Bellamy)
Karl Darlow; Connor Roberts, Ben Cabango, Ben Davies e Jay Dasilva; Jordan James e Josh Sheehan; Sorba Thomas, Liam Cullen e Daniel James; Lewis Koumas.
- Desfalques: Ethan Ampadu (suspenso); Neco Williams e Jordan James (lesionados).
Portugal (Técnico: Jorge Jesus)
Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Renato Veiga e Diogo Dalot; João Neves e Vitinha; Carlos Forbs, Bruno Fernandes e Pedro Neto; Gonçalo Ramos.
- Desfalques: Rúben Dias e João Palhinha (suspensos); Bernardo Silva, Nuno Tavares e Rafael Leão (lesionados)
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Arbitragem de País de Gales x Portugal
- Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha);
- Assistente 1: Eduard Beitinger (Alemanha);
- Assistente 2: Christian Dietz (Alemanha);
- Quarto árbitro: Tobias Reichel (Alemanha);
- VAR: Bastian Dankert (Alemanha);
- AVAR: Patrick Hanslbauer (Alemanha).
Ficha técnica de País de Gales x Portugal
- Jogo: País de Gales x Portugal;
- Competição: UEFA Nations League 2026/27;
- Grupo: A4 (Liga A);
- Rodada: 6ª (última da fase de grupos);
- Data: terça-feira, 17 de novembro de 2026;
- Horário: 16h45 (de Brasília);
- Local: Cardiff City Stadium, Cardiff (País de Gales);
- Transmissão: SporTV e Disney+.
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