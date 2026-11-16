Grêmio x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 35ª rodada da Série A

Cruzeiro recebe o Bahia nesta quinta (5), pela 34ª rodada do Brasileirão, em confronto direto por vagas na Libertadores; veja horário e escalações

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Grêmio e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto reúne duas equipes em situações diferentes na tabela. O Grêmio ocupa a 18ª colocação, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Bahia aparece na sexta posição, com 53 pontos, e segue na disputa pelas primeiras colocações.

Com quatro rodadas restantes para o encerramento do Brasileirão, o Tricolor gaúcho precisa vencer para tentar deixar o Z-4. Já o Esquadrão de Aço busca diminuir a distância para o Athletico-PR, quinto colocado, que soma 54 pontos.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Grêmio e Bahia?

Grêmio

O Grêmio chega ao confronto pressionado pela luta contra o rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi ocupa a 18ª colocação, com 37 pontos em 34 partidas, somando nove vitórias, dez empates e 15 derrotas.

O Tricolor gaúcho está apenas um ponto atrás de Internacional e Vitória, que aparecem fora da zona de rebaixamento, ambos com 38 pontos. Uma vitória diante do Bahia poderá tirar o clube do Z-4, dependendo dos resultados dos concorrentes diretos.

Na última rodada, o Grêmio foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, resultado que interrompeu uma sequência de duas vitórias consecutivas, conquistadas diante de Coritiba e Athletico-PR.

Para enfrentar o Bahia, Renato Portaluppi terá problemas na montagem da equipe. O zagueiro Walter Kannemann e o volante Mathías Villasanti receberam o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e terão que cumprir suspensão automática.

Além deles, o volante Juan Nardoni segue em tratamento de uma lesão muscular. O argentino voltou a sentir dores durante a recuperação e ainda não está à disposição da comissão técnica.

Bahia

O Bahia chega à partida ocupando a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, após 34 jogos. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni soma 14 vitórias, 11 empates e nove derrotas na competição.

O Esquadrão de Aço está apenas um ponto atrás do Athletico-PR, quinto colocado, e busca uma vitória fora de casa para seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Na última rodada, o Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 2, fora de casa. Antes disso, havia conquistado uma vitória importante sobre o São Paulo, também por 3 a 2, na Arena Fonte Nova.

Apesar da derrota mais recente, o Tricolor baiano segue na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e tenta recuperar a regularidade na reta final do campeonato.

Durante a Data FIFA de novembro, Rogério Ceni aproveitou o período sem jogos para intensificar a preparação da equipe. Os treinamentos tiveram foco na construção das jogadas, posse de bola e ajustes táticos.

O treinador não teve novos desfalques registrados no início da preparação. O goleiro Léo Vieira, em recuperação de lesão, segue fora das atividades com bola.

O que está em jogo para Grêmio e Bahia?

O confronto desta quarta-feira (18) terá importância para as duas extremidades da tabela do Campeonato Brasileiro.

Para o Grêmio, uma vitória poderá representar a saída da zona de rebaixamento. Com 37 pontos, o Tricolor gaúcho chegaria aos 40 e ultrapassaria Internacional e Vitória, que iniciam a rodada com 38 pontos.

Entretanto, para deixar o Z-4, o Grêmio também precisará acompanhar os resultados dos concorrentes diretos, especialmente o Corinthians, que possui os mesmos 37 pontos.

Além da necessidade de pontuar, a equipe gaúcha tenta aproveitar o fator casa. A partida contra o Bahia será uma das últimas oportunidades de conquistar pontos diante da torcida nesta edição do Brasileirão.

Já o Bahia busca chegar aos 56 pontos e ultrapassar o Athletico-PR, atual quinto colocado, que soma 54. O resultado poderá aproximar o Esquadrão de Aço da zona de classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.

Onde assistir Grêmio x Bahia ao vivo?

A partida entre Grêmio e Bahia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Pay-per-view: Premiere.

O confronto será disputado nesta quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Prováveis escalações de Grêmio e Bahia

Grêmio (Técnico: Renato Portaluppi)

Weverton; João Pedro, Wallace, Balbuena, Gustavo Martins e Marlon; Dodi, Krovinovi?; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.

Desfalques: Walter Kannemann e Mathías Villasanti (suspensos); Juan Nardoni (lesionado).

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Acevedo e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.

Desfalque: Léo Vieira (lesionado).

Entre no canal do WhatsApp do Bahia!

Arbitragem de Grêmio x Bahia

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Davi de Oliveira Lacerda (ES); Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC);

Thiaggo Americano Labes (SC); Assistente 2: Douglas Pagung (ES);

Douglas Pagung (ES); Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);

Alisson Sidnei Furtado (TO); VAR: Rafael Traci (SC).

Ficha técnica de Grêmio x Bahia

Jogo: Grêmio x Bahia;

Grêmio x Bahia; Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;

Campeonato Brasileiro Série A 2026; Rodada: 35ª;

35ª; Data: quarta-feira, 18 de novembro de 2026;

quarta-feira, 18 de novembro de 2026; Horário: 21h30 (de Brasília);

21h30 (de Brasília); Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);

Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS); Transmissão: Premiere.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!