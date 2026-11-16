Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações do Brasileirão 2026

Líder do campeonato recebe o Furacão no Maracanã e tenta ampliar a vantagem na disputa pelo título nacional nesta reta final da temporada

por Thiago Seabra
Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações do Brasileirão 2026
Imagem de Carrascal, jogador do Flamengo - Adriano Fontes / CRF

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Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

O time carioca chega ao confronto na liderança da Série A, com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Já o Athletico-PR ocupa a quinta posição e busca pontuar fora de casa para se aproximar da classificação à Copa Libertadores de 2027.

O duelo também pode ter impacto direto na disputa pelo título. Caso vença o Furacão e depois supere o Palmeiras no confronto seguinte, o Flamengo poderá confirmar a conquista do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência.

Como chegam Flamengo e Athletico-PR?

O Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, aproveitou a pausa para a Data Fifa para realizar trabalhos físicos e táticos no Ninho do Urubu. Durante o período, a equipe disputou um jogo-treino contra o Serrano e venceu por 5 a 2.

A comissão técnica concentra a preparação no compromisso contra o Athletico-PR, sem antecipar o planejamento para o duelo seguinte diante do Palmeiras. O elenco rubro-negro também conta com os retornos antecipados de Arrascaeta e Varela, liberados pela seleção uruguaia.

O Furacão, por sua vez, ocupa a quinta colocação e tenta somar pontos no Maracanã para avançar na disputa por uma vaga na Libertadores. O técnico Odair Hellmann precisa reorganizar a equipe por causa de ausências no sistema defensivo e no ataque, incluindo a suspensão do artilheiro Viveros.

Onde assistir a Flamengo x Athletico-PR ao vivo?

O confronto entre Flamengo e Athletico-PR será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. Os torcedores poderão acompanhar a partida pelos respectivos canais e serviços de acesso.

Desfalques e dúvidas de Flamengo e Athletico-PR

No Flamengo, Alex Sandro voltou a treinar normalmente após se recuperar de um edema na coxa esquerda. Lucas Paquetá, por outro lado, é dúvida por causa de um problema no joelho esquerdo. Danilo participa das atividades utilizando uma máscara de proteção facial, após passar por cirurgia na mandíbula.

Arrascaeta e Varela foram liberados antecipadamente pela seleção uruguaia e estão novamente à disposição da comissão técnica. O clube também tem oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão. Caso recebam cartão contra o Athletico-PR, ficarão suspensos para o confronto diante do Palmeiras.

No Athletico-PR, Viveros cumpre suspensão de duas partidas após ser expulso contra o Vasco. O atacante colombiano, principal goleador do campeonato, com 21 gols, ainda aguarda o julgamento de um recurso no STJD, que pode ampliar a punição.

O zagueiro Dantas também está fora por acúmulo de cartões amarelos. Arthur Dias, por sua vez, integra a Seleção Brasileira e não estará disponível para o compromisso no Rio de Janeiro.

Opções táticas do Athletico-PR

Odair Hellmann estuda alternativas para montar a defesa ao lado de Aguirre. Benavídez e Esquivel aparecem como possibilidades de improvisação no setor. Esquivel voltou a treinar normalmente após sentir dores contra o Vasco.

Outras opções avaliadas são o jovem Bruno Baldini, de 19 anos, e o volante Luiz Gustavo, que pode atuar recuado. Terán não será utilizado em razão de uma transferência iminente.

O treinador também considera abandonar o esquema com três zagueiros para reforçar o meio-campo. Nesse cenário, João Cruz, Portilla e Zapelli aparecem como alternativas. No ataque, Jorge Rivaldo é uma opção para substituir Viveros, enquanto Kerwin Vargas pode ser utilizado centralizado.

Venda de ingressos para Flamengo x Athletico-PR

Os ingressos para a torcida do Flamengo começaram a ser vendidos em 9 de novembro, exclusivamente pela plataforma digital do clube, seguindo a prioridade de cada categoria do programa de sócio-torcedor.

O acesso ao Maracanã exige cadastro prévio de biometria facial. Os torcedores também devem apresentar documento original com foto na entrada do estádio.

Os valores inteiros para o público geral são:

  • Setor Norte: R$ 140
  • Setor Sul: R$ 120
  • Leste Superior: R$ 160
  • Leste Inferior: R$ 200
  • Oeste Inferior: R$ 220
  • Torcida visitante: R$ 200, com meia-entrada a R$ 100

As entradas para a torcida visitante são comercializadas pela plataforma FutebolCard. Os setores destinados aos torcedores do Flamengo contam com a opção de meia-entrada.

O Espaço Fla+ tem preços entre R$ 200 e R$ 300, enquanto o Maracanã Mais apresenta valores de R$ 231,25 a R$ 700. O estacionamento Célio de Barros custa R$ 120 para sócios e R$ 180 para o público geral, com acesso pelas ruas Paula Souza e Eurico Rabelo.

Joaquín Freitas fala sobre expectativa de título

O atacante argentino Joaquín Freitas, de 19 anos, contratado junto ao River Plate em setembro, pode conquistar seu primeiro título como jogador profissional. O jovem está entre os reforços da temporada que ainda buscam levantar a taça do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo.

Em entrevista à televisão oficial do clube, Freitas destacou a importância que a conquista teria para sua carreira. O atacante também falou sobre a necessidade de controlar a ansiedade nesta reta final e ressaltou que a vantagem na liderança permite ao elenco depender dos próprios resultados.

O jogador ainda apontou a conquista da Copa Libertadores como um dos seus grandes objetivos no futebol sul-americano. Freitas fez sua estreia na competição continental na semifinal contra o Estudiantes.

Ficha técnica: Flamengo x Athletico-PR

  • Competição: Campeonato Brasileiro 2026 — 35ª rodada
  • Data: 18 de novembro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
  • Flamengo: Leonardo Jardim
  • Athletico-PR: Odair Hellmann
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.