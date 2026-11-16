Cruzeiro x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2026

Equipes entram em campo no Mineirão em momentos diferentes na tabela, com objetivos importantes na reta final do Campeonato Brasileiro

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Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

O confronto reúne duas equipes que estão entre as primeiras colocadas da Série A. O Palmeiras ocupa a segunda posição, com 73 pontos, e tenta seguir na disputa pelo título. Já o Cruzeiro aparece em terceiro lugar, com 60 pontos, e busca garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.

O duelo também marca o penúltimo compromisso da equipe mineira como mandante no Mineirão nesta temporada. A procura por ingressos já ultrapassou a marca de 32 mil entradas comercializadas.

Como chegam Cruzeiro e Palmeiras?

O Palmeiras está na segunda colocação do Brasileirão, com 73 pontos em 34 partidas, três a menos que o líder Flamengo. A equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer em Belo Horizonte para continuar na perseguição à liderança. O time paulista tem 62 gols marcados e 23 sofridos, números que representam a melhor defesa da competição.

O desempenho defensivo também aparece em um levantamento do CIES Football Observatory. O estudo aponta o Palmeiras como a equipe com a menor média de gols sofridos por partida na América do Sul em 2026, com 0,60 a cada 90 minutos.

O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a terceira posição, com 60 pontos, e já garantiu matematicamente a classificação para a Libertadores de 2027. O objetivo agora é assegurar presença direta na fase de grupos, meta que exige mais duas vitórias. A equipe celeste também já assegurou que terminará o Campeonato Brasileiro à frente do Atlético-MG pela terceira edição consecutiva.

Onde assistir a Cruzeiro x Palmeiras ao vivo?

A partida entre Cruzeiro e Palmeiras terá transmissão exclusiva do Premiere, serviço de pay-per-view.

O torcedor poderá acompanhar o confronto pelo canal, conforme as opções de acesso disponíveis na sua operadora ou plataforma de assinatura.

Desfalques de Cruzeiro e Palmeiras

O Palmeiras enfrenta problemas no setor defensivo. Murilo trata uma lesão na coxa e será reavaliado, enquanto Gustavo Gómez está com a seleção paraguaia para um amistoso contra o Japão, em Singapura, na terça-feira (17). A participação do zagueiro no duelo em Belo Horizonte fica comprometida.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez retornou antecipadamente da seleção uruguaia e voltou aos treinamentos com o elenco. O atacante Paulinho segue em recuperação de um trauma na panturrilha direita, sofrido na semifinal da Libertadores contra o Fluminense, e não tem prazo definido para retornar.

O Cruzeiro também tem ausências relacionadas à Data Fifa. O zagueiro Jonathan Jesus foi convocado para a Seleção Brasileira, enquanto o atacante Arroyo defenderá o Equador. Fabrício Bruno, que se recuperou de dores lombares, ainda é dúvida para começar a partida.

Caso Fabrício Bruno não tenha condições de atuar, o técnico Artur Jorge poderá utilizar o jovem Gustavo Alves ou improvisar Matías Viña na zaga.

Venda de ingressos para Cruzeiro x Palmeiras

A comercialização de ingressos para a torcida do Cruzeiro começou em 11 de novembro, exclusivamente pelos canais digitais do clube: o site oficial e o aplicativo Nação Azul. Os torcedores do Palmeiras puderam adquirir as entradas pela plataforma BaladAPP.

O clube mineiro registrava mais de 28 mil ingressos vendidos em 13 de novembro. No domingo (15), a parcial já havia ultrapassado 32 mil entradas comercializadas. A capacidade de público da arquibancada do Mineirão é estimada em pouco mais de 61 mil lugares.

Defesa do Palmeiras lidera ranking sul-americano

Além de ter a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, com 23 gols sofridos em 34 partidas, o Palmeiras aparece na primeira posição de um levantamento internacional sobre desempenho defensivo.

O estudo do CIES Football Observatory aponta a equipe paulista com média de 0,60 gol sofrido a cada 90 minutos em 2026. Confira os dez primeiros colocados do ranking sul-americano:

1º — Palmeiras (Brasil): 0,60

2º — Deportivo Cali (Colômbia): 0,68

3º — Alianza Lima (Peru): 0,69

4º — Metropolitanos FC (Venezuela): 0,69

5º — Universidad de Chile (Chile): 0,70

6º — Boca Juniors (Argentina): 0,71

7º — Olimpia (Paraguai): 0,72

8º — Portuguesa FC (Venezuela): 0,73

9º — Peñarol (Uruguai): 0,75

10º — Deportivo La Guaira (Venezuela): 0,76

Ficha técnica: Cruzeiro x Palmeiras