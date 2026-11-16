Coritiba x Santos ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Brasileirão 2026

Coxa tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento, enquanto o Peixe busca se aproximar da parte de cima da classificação nacional

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Coritiba e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão da Record, da CazéTV, no YouTube, e do Premiere, no pay-per-view. O ge também fará o acompanhamento em tempo real.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam alcançar seus objetivos na reta final da Série A. O Coritiba ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, e tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento. O Santos aparece em nono lugar, com 47 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

O duelo será o quarto encontro entre os clubes em 2026. Neymar também volta a ficar à disposição do Peixe depois de cumprir suspensão.

Como chegam Coritiba e Santos?

O Coritiba soma 42 pontos e está cinco à frente do Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 37. A equipe paranaense busca alcançar a marca de 45 pontos para ganhar mais tranquilidade na reta final do campeonato. O próximo compromisso será diante do Santos, em casa.

O Santos, por sua vez, atravessa uma sequência de três partidas sem vencer no Brasileirão. O time paulista perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino e empatou com Bahia e Palmeiras nos compromissos seguintes. Com 47 pontos, está seis atrás do Bahia, sexto colocado, e disputa espaço na classificação continental com Atlético-MG e Red Bull Bragantino.

Uma das novidades para o confronto é o retorno de Neymar. O camisa 10 volta a ser opção após cumprir dois jogos de suspensão, em razão de cartão amarelo acumulado e expulsão direta contra o Bahia, na 32ª rodada.

Onde assistir a Coritiba x Santos ao vivo?

O torcedor poderá acompanhar Coritiba x Santos ao vivo por três opções de transmissão. A partida será exibida pela Record, na televisão aberta, pela CazéTV, no YouTube, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Retrospecto de Coritiba x Santos em 2026

Os clubes já se enfrentaram três vezes nesta temporada, incluindo confrontos pela Copa do Brasil e pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Pela quinta fase da Copa do Brasil, o Coritiba empatou com o Santos na Vila Belmiro, mas acabou eliminado após perder por 2 a 0 em Curitiba. No primeiro turno da Série A, o Coxa venceu por 3 a 0, com dois gols de Breno Lopes e um de Josué.

Considerando os últimos dez anos, o retrospecto no Couto Pereira registra oito partidas entre as equipes desde 2016. Nesse período, o Coritiba venceu duas vezes, empatou duas e perdeu quatro confrontos.

A vitória mais recente do clube paranaense sobre o Santos pelo Brasileirão em Curitiba aconteceu em 2016, por 2 a 1, de virada, com gols de Kléber Gladiador e Iago Dias. Em 2022, o Coxa também venceu por 1 a 0 no Couto Pereira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, com gol de Alef Manga.

Em 2024, os times voltaram a se encontrar no estádio pela Série B. Na ocasião, o Santos venceu por 2 a 0, resultado que confirmou o retorno da equipe paulista à primeira divisão e encerrou as chances de acesso do Coritiba.

Destaques e bastidores do Coritiba

No Coritiba, o meio-campista uruguaio Nicolás Fonseca ganhou sequência entre os titulares na reta final da temporada e convocou o apoio da torcida para o confronto no Couto Pereira.

Outro nome em evidência é o goleiro Pedro Morisco. O jovem vem recebendo oportunidades na Seleção e despertou interesse de clubes brasileiros e europeus, entre eles Palmeiras, Flamengo, Juventus e Atalanta.

Fora de campo, o clube obteve a Licença Prévia junto ao Instituto Água e Terra para iniciar as obras do novo Centro de Treinamento. Na estrutura administrativa da SAF, James Deller assumiu uma cadeira no conselho como representante do Independiente del Valle.

Próximos jogos de Coritiba e Santos

Depois do confronto com o Santos, o Coritiba terá pela frente Bahia, Flamengo e Palmeiras nas três rodadas restantes. O Peixe, por sua vez, enfrentará Grêmio, Vitória e Botafogo até o encerramento do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica: Coritiba x Santos