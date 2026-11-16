Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 35ª rodada da Série A

Corinthians recebe o Botafogo nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Brasileirão; veja horário, transmissão, escalações e arbitragem

por Lucas Valle
Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 35ª rodada da Série A
Partida entre Botafogo e Corinthians no primeiro turno do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

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Corinthians e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto reúne duas equipes que ainda precisam de pontos para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. O Corinthians ocupa a 17ª colocação, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo aparece na 12ª posição, com 42 pontos.

Com apenas quatro rodadas restantes para o encerramento do Brasileirão, o Timão busca deixar o Z-4 diante da torcida. Já o Glorioso tenta chegar aos 45 pontos e se aproximar da permanência matemática na Série A de 2027.

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Como chegam Corinthians e Botafogo?

Corinthians

O Corinthians chega ao confronto pressionado pela luta contra o rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Clarence Seedorf ocupa a 17ª colocação, com 37 pontos em 34 partidas, somando nove vitórias, dez empates e 15 derrotas.

O Timão está apenas um ponto atrás de Internacional e Vitória, que aparecem fora da zona de rebaixamento, ambos com 38 pontos. Uma vitória diante do Botafogo poderá tirar o clube paulista do Z-4, dependendo dos resultados dos concorrentes diretos.

Para a partida, Seedorf terá problemas na montagem da equipe. O zagueiro André Ramalho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o jovem Iago Machado foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-17.

Com isso, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca aparecem como as principais opções disponíveis para a defesa. Gabriel Paulista, que se recupera de uma lesão muscular, poderá voltar a ser relacionado.

Outros jogadores que seguem em recuperação são: Rodrigo Garro, Alex Santana, Raniele e Labyad.

Por outro lado, o volante Raniele também se aproxima do retorno após passar por uma cirurgia no joelho. O lateral Matheuzinho, que cumpriu suspensão no clássico contra o São Paulo, volta a ficar à disposição.

O atacante Yuri Alberto e o meia Matheus Pereira também estão suspensos. Já o volante André, convocado para defender a Seleção Brasileira na Data FIFA de novembro, tem participação incerta devido à logística de retorno de Singapura.

Botafogo

O Botafogo chega à partida em uma situação mais confortável, mas ainda sem garantir matematicamente a permanência na Série A. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos, e busca alcançar a marca de 45 na reta final da competição.

Sob o comando do técnico Tite, o Glorioso tenta encontrar regularidade. Nos primeiros sete jogos do treinador, a equipe conquistou duas vitórias, um empate e sofreu quatro derrotas, somando sete dos 21 pontos disputados.

O desempenho também chama atenção pelos números ofensivos e defensivos. Nesse período, o Botafogo marcou apenas cinco gols e sofreu dez, evidenciando as dificuldades enfrentadas pelo treinador.

Apesar disso, a vitória sobre o Atlético-MG na última rodada deu um respiro ao clube carioca, que aproveitou a Data FIFA para intensificar os treinamentos antes do confronto contra o Corinthians.

Entre as preocupações está o volante Danilo, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa e precisou ser desconvocado da Seleção Brasileira.

No ataque, Arthur Cabral também busca uma recuperação. O centroavante acumula 18 partidas sem marcar gols e terá pela frente justamente o Corinthians, adversário contra o qual balançou as redes pela última vez, em maio.

O que está em jogo para Corinthians e Botafogo?

O confronto desta quarta-feira (18) terá importância direta na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Para o Corinthians, uma vitória poderá representar a saída da zona de rebaixamento. Com 37 pontos, o Timão chegaria aos 40 e ultrapassaria ao menos parte dos adversários que estão imediatamente acima na classificação.

Além da necessidade de pontuar, a equipe paulista busca recuperar a força dentro da Neo Química Arena. Dos quatro compromissos restantes no Brasileirão, dois serão disputados diante da torcida.

Já o Botafogo tenta chegar aos 45 pontos, marca que representaria um passo importante para afastar o risco de rebaixamento. O clube carioca também mantém o objetivo de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027.

Depois do confronto contra o Corinthians, o Glorioso ainda enfrentará São Paulo, Bahia e Santos. O Timão, por sua vez, terá pela frente Atlético-MG, além dos compromissos das duas últimas rodadas.

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Onde assistir Corinthians x Botafogo ao vivo?

A partida entre Corinthians e Botafogo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Pay-per-view: Premiere.

O confronto será disputado nesta quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Prováveis escalações de Corinthians e Botafogo

Corinthians (Técnico: Clarence Seedorf)

 Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon e Carrillo; Vitinho, Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay.

  • Desfalques e dúvidas: André Ramalho, Yuri Alberto e Matheus Pereira (suspensos); Iago Machado (Seleção Sub-17); Rodrigo Garro, Alex Santana, Raniele e Labyad (lesionados); André (retorno da Seleção Brasileira ainda incerto).

Botafogo (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho, Gabriel Justino, Marçal e Alex Telles; Medina, Edenilson e Montoro; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares.

  • Dúvida: Danilo, Jordan Barrera e Kaio Pantaleão (lesionados).

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Arbitragem de Corinthians x Botafogo

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
  • Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO);
  • Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO);
  • Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);
  • VAR: Wagner Reway (SC).

Ficha técnica de Corinthians x Botafogo

  • Jogo: Corinthians x Botafogo;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;
  • Rodada: 35ª;
  • Data: quarta-feira, 18 de novembro de 2026;
  • Horário: 21h30 (de Brasília);
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP);
  • Transmissão: Premiere.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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