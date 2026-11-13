Mirassol x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 35ª rodada da Série A

Mirassol recebe o Atlético-MG neste sábado (14), em jogo antecipado da 35ª rodada do Brasileirão; confira transmissão, horário e escalações

por Lucas Valle
Mirassol x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 35ª rodada da Série A
Partida entre Atlético-MG e Mirassol pelo primeiro turno do Brasileiro - Pedro Souza / Atlético

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Mirassol e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (14), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto foi antecipado para a Data FIFA de novembro em razão da participação do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana. As equipes chegam ao duelo em situações diferentes na tabela: enquanto o Mirassol tenta se afastar da zona de rebaixamento, o Galo busca encerrar uma sequência negativa no Brasileirão e voltar a brigar por vaga na pré-Libertadores. 

O Mirassol ocupa a 14ª colocação, com 40 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em sétimo lugar, com 50 pontos. No primeiro turno da competição, o time mineiro venceu o confronto por 3 a 1.

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Como chegam Mirassol e Atlético-MG?

Mirassol

O Mirassol chega ao confronto ocupando a 14ª colocação do Brasileirão, com 40 pontos, ainda envolvido na disputa contra o rebaixamento à Série B de 2027.

Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Rafael Guanaes conquistou uma vitória importante ao superar a Chapecoense por 2 a 1. O resultado representou uma reação do time paulista na reta final do campeonato.

Para enfrentar o Atlético-MG, o treinador terá o retorno do atacante Edson Carioca, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. O jogador disputa uma vaga entre os titulares.

Por outro lado, o atacante Negueba segue fora por uma lesão no joelho. O Mirassol também tenta contar com Bruno Santos, suspenso por quatro partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após um ato hostil durante o confronto contra o Corinthians.

A participação de Bruno Santos depende de uma decisão que permita sua utilização. Caso a suspensão seja mantida, o atacante não poderá entrar em campo.

Atlético-MG

O Atlético-MG chega à partida ocupando a sétima colocação, com 50 pontos. Após priorizar as competições eliminatórias, o Galo perdeu posições no Campeonato Brasileiro e tenta recuperar o bom desempenho na reta final da Série A.

A equipe comandada pelo técnico Eduardo Domínguez acumula três derrotas consecutivas no Brasileirão. Em seu compromisso mais recente, empatou por 1 a 1 com o Grêmio e acabou eliminada na semifinal da Copa do Brasil.

Agora, o clube mineiro divide suas atenções entre o Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors.

Eduardo Domínguez terá desfalques confirmados para a partida. Victor Hugo, Thiago Borbas e Reinier seguem em tratamento de lesões e não estarão disponíveis para a partida. Além deles, Preciado, Kauã Pascini, Alan Franco, Alan Minda e Vitão estão fora devido a compromissos com suas seleções, e Tomás Pérez está fora devido ao 3° cartão amarelo.

O que está em jogo para Mirassol e Atlético-MG?

O confronto coloca frente a frente duas equipes que possuem objetivos diferentes na reta final do Campeonato Brasileiro.

Com 40 pontos, o Mirassol busca ampliar sua vantagem sobre os clubes que estão na zona de rebaixamento. Uma vitória em casa levará a equipe aos 43 pontos e representará um grande passo na luta pela permanência na Série A.

Já o Atlético-MG, com 50 pontos, tenta encerrar a sequência de três derrotas no Brasileirão e se manter próximo das primeiras colocações da tabela.

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Onde assistir Mirassol x Atlético-MG ao vivo?

A partida entre Mirassol e Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Prime Video

O confronto será disputado neste sábado (14), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP).

Prováveis escalações de Mirassol e Atlético-MG

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Denilson, Neto Moura e Shaylon; Eduardo, Alesson e André Luís.

  • Desfalques: Negueba (lesão no joelho) e Bruno Santos (suspenso pelo STJD, com possibilidade de liberação).

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Éverson; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño e Igor Gomes; Tomás Cuello, Bernard e Cassierra.

  • Desfalques: Reinier, Victor Hugo e Thiago Borbas (lesionados); Preciado, Kauã Pascini, Alan Franco, Alan Minda e Vitão (compromisso internacional); Tomás Pérez (3° amarelo)

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Arbitragem de Mirassol x Atlético-MG

  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);
  • Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO);
  • Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
  • Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Ficha técnica de Mirassol x Atlético-MG

  • Jogo: Mirassol x Atlético-MG;
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026;
  • Rodada: 35ª (jogo antecipado);
  • Data: sábado, 14 de novembro de 2026;
  • Horário: 18h30 (de Brasília);
  • Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol (SP);
  • Transmissão: Prime Video;

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Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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