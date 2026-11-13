França x Turquia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

França recebe a Turquia neste domingo (15), pela última rodada da Nations League, em confronto importante para a definição do Grupo A1 da competição

por Lucas Valle
França x Turquia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
França e Turquia se enfrentam pela Nations League - Arte/Blog do Torcedor

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França e Turquia se enfrentam neste domingo (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Atlantique, em Bordeaux, pela sexta e última rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27.

O confronto reúne duas seleções em situações diferentes no Grupo A1. A França ocupa a segunda colocação, com dez pontos, mesma pontuação da líder Itália, enquanto a Turquia aparece na lanterna, ainda sem pontuar.

Os franceses buscam confirmar a classificação às quartas de final da competição. Já os turcos tentam encerrar a campanha com a primeira vitória. No primeiro turno, disputado em setembro, a França venceu a Turquia por 1 a 0, fora de casa.

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Como chegam França e Turquia?

França

A França chega à última rodada da Nations League ocupando a segunda colocação do Grupo A1, com dez pontos. A equipe comandada pelo técnico Zinédine Zidane soma três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas.

Os franceses começaram a competição com duas vitórias fora de casa, superando a Turquia por 1 a 0 e a Bélgica pelo mesmo placar.

Na sequência, empataram por 1 a 1 com a Itália, no Stade de France, antes de golearem a Bélgica por 4 a 1, também diante da torcida.

Entretanto, na última quinta-feira (12), a França sofreu sua primeira derrota na competição ao perder por 3 a 1 para a Itália, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Michael Olise abriu o placar para os franceses, mas a seleção italiana conseguiu a virada com dois gols de Pio Esposito e um de Davide Frattesi.

Com o resultado, a França permaneceu com dez pontos e perdeu a liderança da chave para a Itália. Agora, terá a oportunidade de confirmar sua classificação diante da torcida, no último compromisso de 2026.

Turquia

A Turquia chega à última rodada da Nations League ocupando a quarta e última colocação do Grupo A1, ainda sem conquistar pontos.

A equipe comandada pelo técnico Sergen Yalçin acumula cinco derrotas consecutivas e já não possui chances de classificação às quartas de final.

Na estreia, os turcos perderam por 1 a 0 para a França, em casa. Depois, foram derrotados pela Itália por 4 a 1, também como mandantes.

Na terceira rodada, a Turquia sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Bélgica, fora de casa, antes de voltar a perder para a Itália, desta vez por 3 a 1.

Na última quinta-feira (12), os turcos receberam a Bélgica e sofreram uma nova derrota, por 2 a 1. Arda Güler abriu o placar, mas Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere marcaram os gols da virada belga.

Agora, a seleção turca busca encerrar a participação na competição com um resultado positivo diante da França, fora de casa.

O que está em jogo para França e Turquia?

O confronto deste domingo (15) será importante para definir a classificação final do Grupo A1 e as duas seleções que avançarão às quartas de final da Nations League.

A Itália lidera a chave com dez pontos, mesma pontuação da França, enquanto a Bélgica aparece na terceira posição, com nove. A Turquia ocupa a lanterna, sem pontos.

Uma vitória da França levará a equipe aos 13 pontos e garantirá sua classificação às quartas de final, independentemente do resultado de Bélgica x Itália.

Um empate também será suficiente para os franceses avançarem, já que a Bélgica e a Itália se enfrentam diretamente e não poderão terminar ambas à frente da França nesse cenário.

Já a Turquia não possui mais chances de classificação e está matematicamente rebaixada à Liga B da Nations League.

Na outra partida do grupo, Bélgica e Itália se enfrentam no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, também neste domingo (15), às 16h45.

 

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Onde assistir França x Turquia ao vivo?

A partida entre França e Turquia, pela sexta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Disney+;

O confronto será disputado neste domingo (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Atlantique Bordeaux Métropole, em Bordeaux, na França.

Prováveis escalações de França e Turquia

França (Técnico: Zinédine Zidane)

Guillaume Restes; Gusto, Leny Yoro, Jacquet e Diouf; Lucas da Cunha e Camavinga; Olise, Cherki e Doué; Barcola.

Turquia (Técnico: Sergen Yalçin)

Ugurcan Çakkr; Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Ozan Kabak e Eren Elmali; Ismail Yüksek, Orkun Kökçü e Arda Güler; Yunus Akgün, Baris Alper Yilmaz e Enes Ünal.

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Ficha técnica de França x Turquia

  • Jogo: França x Turquia;
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27;
  • Fase: Sexta e última rodada da fase de grupos;
  • Grupo: A1, Liga A;
  • Data: domingo, 15 de novembro de 2026;
  • Horário: 16h45 (de Brasília);
  • Local: Stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux, França;
  • Transmissão: Disney+;

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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