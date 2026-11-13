França x Turquia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
França recebe a Turquia neste domingo (15), pela última rodada da Nations League, em confronto importante para a definição do Grupo A1 da competição
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França e Turquia se enfrentam neste domingo (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Atlantique, em Bordeaux, pela sexta e última rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27.
O confronto reúne duas seleções em situações diferentes no Grupo A1. A França ocupa a segunda colocação, com dez pontos, mesma pontuação da líder Itália, enquanto a Turquia aparece na lanterna, ainda sem pontuar.
Os franceses buscam confirmar a classificação às quartas de final da competição. Já os turcos tentam encerrar a campanha com a primeira vitória. No primeiro turno, disputado em setembro, a França venceu a Turquia por 1 a 0, fora de casa.
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Como chegam França e Turquia?
França
A França chega à última rodada da Nations League ocupando a segunda colocação do Grupo A1, com dez pontos. A equipe comandada pelo técnico Zinédine Zidane soma três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas.
Os franceses começaram a competição com duas vitórias fora de casa, superando a Turquia por 1 a 0 e a Bélgica pelo mesmo placar.
Na sequência, empataram por 1 a 1 com a Itália, no Stade de France, antes de golearem a Bélgica por 4 a 1, também diante da torcida.
Entretanto, na última quinta-feira (12), a França sofreu sua primeira derrota na competição ao perder por 3 a 1 para a Itália, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.
Michael Olise abriu o placar para os franceses, mas a seleção italiana conseguiu a virada com dois gols de Pio Esposito e um de Davide Frattesi.
Com o resultado, a França permaneceu com dez pontos e perdeu a liderança da chave para a Itália. Agora, terá a oportunidade de confirmar sua classificação diante da torcida, no último compromisso de 2026.
Turquia
A Turquia chega à última rodada da Nations League ocupando a quarta e última colocação do Grupo A1, ainda sem conquistar pontos.
A equipe comandada pelo técnico Sergen Yalçin acumula cinco derrotas consecutivas e já não possui chances de classificação às quartas de final.
Na estreia, os turcos perderam por 1 a 0 para a França, em casa. Depois, foram derrotados pela Itália por 4 a 1, também como mandantes.
Na terceira rodada, a Turquia sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Bélgica, fora de casa, antes de voltar a perder para a Itália, desta vez por 3 a 1.
Na última quinta-feira (12), os turcos receberam a Bélgica e sofreram uma nova derrota, por 2 a 1. Arda Güler abriu o placar, mas Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere marcaram os gols da virada belga.
Agora, a seleção turca busca encerrar a participação na competição com um resultado positivo diante da França, fora de casa.
O que está em jogo para França e Turquia?
O confronto deste domingo (15) será importante para definir a classificação final do Grupo A1 e as duas seleções que avançarão às quartas de final da Nations League.
A Itália lidera a chave com dez pontos, mesma pontuação da França, enquanto a Bélgica aparece na terceira posição, com nove. A Turquia ocupa a lanterna, sem pontos.
Uma vitória da França levará a equipe aos 13 pontos e garantirá sua classificação às quartas de final, independentemente do resultado de Bélgica x Itália.
Um empate também será suficiente para os franceses avançarem, já que a Bélgica e a Itália se enfrentam diretamente e não poderão terminar ambas à frente da França nesse cenário.
Já a Turquia não possui mais chances de classificação e está matematicamente rebaixada à Liga B da Nations League.
Na outra partida do grupo, Bélgica e Itália se enfrentam no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, também neste domingo (15), às 16h45.
Onde assistir França x Turquia ao vivo?
A partida entre França e Turquia, pela sexta rodada da fase de grupos da UEFA Nations League 2026/27, terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+;
O confronto será disputado neste domingo (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Atlantique Bordeaux Métropole, em Bordeaux, na França.
Prováveis escalações de França e Turquia
França (Técnico: Zinédine Zidane)
Guillaume Restes; Gusto, Leny Yoro, Jacquet e Diouf; Lucas da Cunha e Camavinga; Olise, Cherki e Doué; Barcola.
Turquia (Técnico: Sergen Yalçin)
Ugurcan Çakkr; Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Ozan Kabak e Eren Elmali; Ismail Yüksek, Orkun Kökçü e Arda Güler; Yunus Akgün, Baris Alper Yilmaz e Enes Ünal.
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Ficha técnica de França x Turquia
- Jogo: França x Turquia;
- Competição: UEFA Nations League 2026/27;
- Fase: Sexta e última rodada da fase de grupos;
- Grupo: A1, Liga A;
- Data: domingo, 15 de novembro de 2026;
- Horário: 16h45 (de Brasília);
- Local: Stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux, França;
- Transmissão: Disney+;
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